لداخ میں شدید جھڑپوں کے بعد کرفیو نافذ، پانچ ہلاک، پچاس افراد حراست میں، عمر عبداللہ نے کہا، دہلی کی اب آنکھیں کھل جانا چاہیے
لیہہ میں ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کے مطالبے پر طلب کیا گیا احتجاج پُرتشدد صورتحال اختیار کر گیا۔ جہاں پانچ افراد ہلاک ہوگئے۔
September 25, 2025
لیہہ، لداخ: یونین ٹیریٹری لداخ کے ضلع لیہہ میں بدھ کو ریاستی درجے (اسٹیٹ ہُڈ) اور چھٹے شیڈول کے مطالبے پر شٹر ڈاؤن (ہڑتال) کے دوران احتجاج کے دوران پانچ افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے، جب کہ مظاہروں کے دوران پچاس سے زائد گرفتار اور درجنوں شہریوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ خبر رساں ادارے پی ٹی آئی نے اس کی تصدیق کی ہے۔ وہیں اطلاعات کے مطابق مظاہرین نے لیہہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے دفتر کو آگ لگا دی اور سکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی بھی نذرِ آتش کر دی۔
اب تازہ خبر کے مطابق بدھ کو بھڑک اٹھنے والے تشدد کے بعد صورتحال پر قابو پانے کے لیے لداخ کے لیہہ میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ جھڑپوں میں پانچ افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ پولیس اب تک 50 افراد کو حراست میں لے چکی ہے۔
بی جے پی کے دفتر کو آگ لگا دی گئی
بتایا گیا ہے کہ بدامنی اس وقت بڑھ گئی جب لیہہ اپیکس باڈی (LAB) کو ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول کے نفاذ کے مطالبے کے لیے بند کے دوران احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ مظاہرین نے بی جے پی کے دفتر اور کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی اور ہل کونسل ہیڈکوارٹر میں توڑ پھوڑ بھی کی۔
اگلی بات چیت 6 اکتوبر کو ہوگی
کارگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) نے سماجی کارکن سونم وانگچک کی حمایت میں بند کا اعلان کیا تھا۔ حالات خراب ہوتے ہی ضلعی انتظامیہ نے انڈین سول سکیورٹی کوڈ کی دفعہ 144 اور دفعہ 163 نافذ کر دی۔ کارگل، زنسکار، نوبرا، دراس، چانگتھانگ اور لامایورو میں سکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان وانگچک نے اپنا 15 روزہ روزہ توڑ دیا اور نوجوانوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عدم تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے لیکن بدھ کو پیش آنے والے واقعات نے امن کے پیغام کو کمزور کر دیا ہے۔
مرکزی حکومت نے تشدد کے لیے سیاسی طور پر محرک بیانات کو ذمہ دار ٹھہرایا، جب کہ لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے اسے ایک سازش قرار دیا۔ لداخ کے مستقبل پر مرکزی حکومت اور مقامی تنظیموں کے درمیان اگلی بات چیت 6 اکتوبر کو ہونے والی ہے۔
مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے پابندیاں برقرار
لداخ انتظامیہ نے جمعرات کو دعویٰ کیا کہ لیہہ شہر میں ایک دن کی مہلک بدامنی کے بعد حالات "پُرسکون" ہیں اور علاقہ امن کی جانب واپس آ گیا ہے جس میں ریاست کا درجہ دینے کے مطالبے پر مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے دوران پانچ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ حکام نے کہا کہ مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے پابندیاں برقرار رہیں گی، یہاں تک کہ سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں نے ہمالیائی خطے میں بڑھتی ہوئی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے نئی دہلی کے ساتھ بات چیت پر زور دیا۔
لداخ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ "خطے میں امن لوٹ آیا ہے۔ کل شام سے تشدد کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔" "لیہہ میں بی این ایس ایس کی دفعہ 163 کے تحت پابندیاں برقرار ہیں، اور پانچ یا اس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہے۔"
اشتعال انگیز ویڈیوز کو شیئر نہ کریں
مرکزی وزارت داخلہ نے رہائشیوں سے اپیل کی کہ وہ سوشل میڈیا پر پرانے یا اشتعال انگیز ویڈیوز کو گردش نہ کرائیں، انتباہ دیتے ہوئے کہ غلط معلومات کشیدگی کو بھڑکا سکتی ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا، "دن کے اوائل میں پیش آنے والے بدقسمت واقعات کو چھوڑ کر، لداخ میں حالات کو شام 4 بجے تک قابو میں کر لیا گیا"۔
ہجوم نے لداخ خود مختار ہل ڈیولپمنٹ کونسل کمپلیکس پر دھاوا بول دیا
حکام کے مطابق، ایک ہجوم نے لداخ خود مختار ہل ڈیولپمنٹ کونسل (LAHDC) کمپلیکس پر دھاوا بول دیا، جس نے سکیورٹی فورسز کے ذریعہ منتشر ہونے سے پہلے اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی۔ جھڑپیں بڑھنے پر پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ شام تک 5 افراد کی ہلاکت اور 22 سکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 50 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔
تشدد نے ایک ایسی تحریک میں تیزی سے تبدیلی کی جو بڑی حد تک پرامن تھی۔ سماجی کارکن سونم وانگچک، جو ریاست کا درجہ دینے کی مہم میں سب سے آگے رہے ہیں، جھڑپوں کے بعد بدھ کی شام کو اپنا روزہ ختم کرنے سے پہلے 15 دن کی بھوک ہڑتال پر تھے۔
ہماری تحریک ہمیشہ پرامن رہی ہے: وانگچک کی اپیل
وانگچک نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں کہا، "ہماری تحریک ہمیشہ پرامن رہی ہے... میں نوجوانوں سے تشدد کو مسترد کرنے کی اپیل کرتا ہوں؛ یہ ان تمام کاموں کے خلاف ہے جو ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں کیے ہیں۔" وانگچک نے کہا کہ غصہ حکومت کی خاموشی سے پیدا ہوا۔
ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ رومیل سنگھ ڈان نے کیا کہا
انہوں نے کہا، ’’ہم نے لیہہ سے دہلی تک پیدل سفر کیا، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے میمورنڈم پیش کیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔‘‘ انہوں نے حکام سے بات چیت شروع کرنے کی اپیل کی اور نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ عدم تشدد کے طریقوں کی طرف لوٹ آئیں۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ رومیل سنگھ ڈان نے کہا کہ جب مظاہرین ایل اے ایچ ڈی سی آفس کی طرف بڑھے تو پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن کچھ لوگ زبردستی اندر داخل ہوئے اور عمارت کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی۔ اس کے جواب میں انتظامیہ نے لیہہ میں کرفیو نافذ کر دیا۔
ان پابندیوں میں پیشگی اجازت کے بغیر ریلیاں، مارچ اور پانچ سے زیادہ افراد کے اجتماعات پر پابندی ہے۔ امن کے لیے خطرہ سمجھے جانے والے لاؤڈ اسپیکر اور عوامی بیانات پر بھی پابندی ہے۔ حکام نے کہا کہ پابندیوں کا مقصد امن و امان کو برقرار رکھنا اور کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنا ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے بھی تشدد کی مذمت کی اور متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک ویڈیو پیغام میں، انہوں نے کہا کہ جھڑپیں "لداخ کی روایات کے خلاف" ہیں اور انہوں نے احتساب کا مطالبہ کیا۔ گپتا نے کہا کہ نئی دہلی نے پہلے ہی مطالبات پر بات چیت شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے اور "کچھ گروپوں" پر افراتفری پھیلانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیح نوجوانوں کے مستقبل کی حفاظت کرنا ہے، بشمول ان کی تعلیم، ملازمتیں اور سیاحت۔ روزی روٹی یا ریکارڈ تباہ کرنے کی کوششیں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ گپتا نے کہا کہ پولیس اور نیم فوجی دستوں پر حملہ کیا گیا تھا، جس سے امن بحال کرنے کے لیے عارضی کرفیو نافذ کرنا پڑا۔ تشدد نے لداخ کے سب سے بڑے ثقافتی پروگرام کو بھی زیر کیا، جس نے حکام کو سالانہ لداخ فیسٹیول کی اختتامی تقریب منسوخ کرنے پر مجبور کیا۔
لیفٹیننٹ گورنر نے اس تقریب میں شرکت کرنا تھی جس میں مقامی فنکاروں، ثقافتی گروہوں اور سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا گیا تھا۔ محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ نے کہا، "انتظامیہ مقامی فنکاروں، ثقافتی گروہوں، سیاحوں اور رہائشیوں کو ہونے والی تکلیف پر معذرت خواہ ہے۔" بدامنی نے شدید سیاسی ردعمل کو جنم دیا۔
کرگیلی نے کہا کہ لداخ، جو کبھی امن کا نمونہ تھا، حکومت کے "ناکام یونین ٹیریٹری تجربے" کی وجہ سے مایوسی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نئی دہلی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات چیت کو دوبارہ شروع کرے اور ریاست کا درجہ اور چھٹے شیڈول کے تحفظات کے مطالبات کو پورا کرے۔ لیہہ ایپکس باڈی (ایل اے بی) کے چیئرمین تھوپستان تسیوانگ نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔
انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ لداخ کے مطالبات کو آئین کے دائرہ کار میں رکھا جا رہا ہے اور متنبہ کیا کہ خطے کی حساس سرحدی صورتحال نے مزید عدم استحکام سے بچنے کے لیے ضروری بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری سرحدوں پر ہمارے دو دشمن ہیں اور وہ ایسے حالات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
بدامنی نئی دہلی کے لیے آنکھ کھولنے والی : عمر عبداللہ
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ بدامنی نئی دہلی کے لیے آنکھ کھولنے والی ہونی چاہیے۔ عمر نے ٹویٹر پر لکھا ، "لداخ کو ریاست کا درجہ دینے کا وعدہ بھی نہیں کیا گیا تھا؛ انہوں نے 2019 میں یونین ٹیریٹری کا درجہ دینے کا جشن منایا اور اب دھوکہ دہی اور غصہ محسوس کیا ،" عمر نے ٹویٹر پر لکھا۔
لداخ کے لوگ کافی عرصے سے صبر کر رہے ہیں
جب کہ لیہہ میں جمعرات کو پرسکون رہا، رہائشیوں نے کہا کہ غیر یقینی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ پولیس اور نیم فوجی دستے بڑی تعداد میں تعینات ہیں اور پانچ سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی ہے۔ حکام نے کہا کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی، لیکن کارکنوں نے نئی دہلی کی تیزی سے آگے بڑھنے کی خواہش پر شکوک کا اظہار کیا۔ کارگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) کے رہنما سجاد کرگیلی نے کہا کہ گیند اب مرکز کے کورٹ میں ہے۔ "لداخ کے لوگ کافی عرصے سے صبر کر رہے ہیں۔"