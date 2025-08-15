سرینگر (پرویز الدین): ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی آج 79ویں یوم آزادی کا جشن بڑے جوش وخروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا جارہا ہے۔ اس حوالے سے سب سے بڑی تقریب گرمائی دارالحکومت سرینگر کے بخشی سٹیڈیم میں منعقد ہو رہی ہے۔ جہاں ابھی کچھ دیر بعد وزیر اعلی عمر عبدللہ قومی پرچم لہرائے گے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لیں گے۔ جس میں پولیس، نیم فوجی دستے، اسکولی طلباء اور این سی سی کیڈیٹز شرکت کر رہے ہیں۔ تاہم کشتواڑ میں بادل پھٹنے سے پیش آئے سانحہ کے پیش نظر یوم آزادی کی تقریبات کے دوران ہونے والے ثقافتی پروگرام منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا جب کہ شام کو ہونے والی "ایٹ ہوم" چائے پارٹی کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔
ایسے میں گذشتہ آٹھ برس بعد یہ پہلا موقع ہے جب جموں وکشمیر یوٹی میں منتخب حکومت کے وزیر اعلی عمر عبدللہ یوم آزادی پر پرچم کشائی کی رسم انجام دیں گے۔ تاہم وزیر اعلی عمر عبدللہ نے جمعرات کو سماجی رابطہ سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ کشتواڑ میں بادل پھٹنے کے واقعے کے پیش نظر" ایٹ ہوم" کے علاوہ یوم آزادی کی تقریبات کے دوران ہونے والے ثقافتی پروگرام منسوخی کر دیے گئے ہیں۔
یوم آزادی کی تقریبات کے احسن انعقاد کے لیے بخشی اسٹیڈیم کے گردونواح میں حفاظت کے سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ پولیس اور سکیورٹی فورسز کی اضافی نفری کو تعینات کیا گیا ہے۔ جب کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کے علاوہ ڈرونز بھی اسٹیڈیم کی فضائی نگرانی کر رہے ہیں۔
یوم آزادی کے موقعے پر شہر سرینگر وادی کے دیگر اضلاع اور تحصیل صدر مقامات پر بھی سکیورٹی حصار بڑھا دیا گیا ہے۔ داخلی اور خارجی راستوں کے علاوہ شاہراہوں، پلوں اور بس اسٹینڈز پر بھی سخت ناکے قائم کیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ پر فورسز اہلکار گاڑیوں کی خصوصی طور پر باریک بینی سے جانچ کر رہے ہیں اور شناختی کارڈ کی تصدیق کے بعد ہی آگے جانے کی اجازت دی جاری ہے۔ ایسے میں کثیر سطحی حفاظتی منصوبہ اپنایا گیا ہے جس میں زمینی اور فضائی ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی شامل ہیں۔
ادھر جموں میں یوم آزادی کی تقریبات منائی جارہی ہیں۔ وہاں مرکزی تقریب مولانا آزاد اسٹیڈیم میں منعقد ہو رہی ہے جہاں جموں وکشمیر کے نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری قومی جھنڈا لہرائیں گے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لیں گے۔
واضح رہے کہ 15 اگست سے ایک ہفتے قبل جموں وکشمیر کے مخلتف اضلاع سے ترنگا ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ ایسے میں 12 اگست کو سرینگر کے ایس کے آئی سی سی سے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی میں چشمہ شاہی تک ایک بڑی ترنگا ریلی کا اہتمام کیا گیا جس میں وزیر اعلی عمر عبدللہ، کابینہ وزراء اور بی جے پی کے سنئیر رہنماؤں کے علاوہ مختلف محکموں کے افسران نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
مزید پڑھیں: ملک بھر میں آج ملک 79واں یوم آزادی کا جشن جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے
یوم آزادی کی تقریبات لائیو: لال قلعہ کی فصیل سے وزیر اعظم مودی کا خطاب