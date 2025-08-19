ایڈوکیٹ بابر قادری قتل کیس میں میاں عبدالقیوم پر فرد جرم عائد

جموں: سرینگر میں ایڈوکیٹ بابر قادری کے ہائی پروفائل قتل کیس میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں نیشنل انویسٹی گیشن ایکٹ کے تحت نامزد خصوصی عدالت نے کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم کے خلاف یو اے پی اے کی دفعات 16، 18 اور 38 کے تحت فرد جرم عائد کر دی ہے۔
اس کیس میں ریاستی تفتیشی ایجنسی (ایس آئی اے) پہلے ہی چارج شیٹ داخل کر چکی تھی۔ ایڈوکیٹ بابر قادری کو 24 ستمبر سنہ 2020 کو زاہدپورہ حول سرینگر میں قتل کیا گیا تھا جب نقاب پوش حملہ آور مؤکل بن کر ان کے گھر پہنچا اور فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ بابر قادری ایک سرگرم وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ٹی وی مباحثوں میں نمایاں آواز تھے اور کشمیر لائرز کلب کے بانی رکن تھے۔
وہ میاں عبدالقیوم کے سخت ناقد سمجھے جاتے تھے اور ان پر الزام لگاتے تھے کہ وہ کشمیر بار ایسوسی ایشن کو علیٰحدگی پسند ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کیس کو جولائی سنہ 2023 میں ایس آئی اے کے سپرد کیا گیا تاکہ دباؤ اور مداخلت کے امکانات ختم کیے جا سکیں۔ میاں عبدالقیوم کو 25 جون سنہ 2024 کو گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے لشکر طیبہ کے ذیلی گروپ ٹی آر ایف کے ذریعے قادری کے قتل کی سازش رچی تھی۔
فروری سنہ 2025 میں جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے میاں عبدالقیوم کی جانب سے دائر کی گئی حبس بے جا اور گرفتاری کو چیلنج کرنے والی عرضیاں خارج کر دی تھیں۔ خصوصی عدالت میں فرد جرم عائد ہونے کے دوران میاں عبدالقیوم کی پیروی سینئر وکلا آر اے جان، زیڈ اے قریشی اور ایڈوکیٹ ذوالقرنین شیخ نے کی جب کہ استغاثہ کی جانب سے خصوصی پبلک پراسیکیوٹرز اور ایس آئی اے کے پیروی افسر عدالت میں پیش ہوئے۔