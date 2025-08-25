میر اشفاق(اننت ناگ) :وادی کشمیر میں موجود مغل باغات کا نہ صرف یہاں کی سیاحت میں ایک اہم کردار ہے بلکہ یہ مقامات یہاں کےثقافتی ورثہ کا بھی اہم حصہ ہیں۔
اچھہ بل مغل باغ بھی ایسے ہی باغات میں شامل ہے جو جنوبی ضلع اننت ناگ میں اچھہ بل کے مقام پر پیر پنچال کی سر سبز پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ یہ باغ چنار اور صنوبر کے درختوں سے ڈھکا ہوا ہے باغ کے دامن میں ایک وسیع چشمہ بھی بہتا ہے جو اس کی شان کو دوبالا کرتا ہے۔ خوبصورتی اور قدیم طرز تعمیر کے لحاظ سے مغل باغات میں سے اچھہ بل سیاحوں کی پسندیدہ جگہ ہے۔
باغ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے وقت کے بادشاہوں نے کبھی بھی اس کی شان کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ کئی سلطنتوں نے اس باغ کی تعمیر نو کا کام کیا ہے لیکن آج کے دور کی حکومتوں نے اس قیمتی اور وراثتی اثاثے کو صرف پیسے کمانے تک محدود رکھا ہے جبکہ کثیر آمدن ہونے کے باوجود اس کی تجدیدو مرمت نہیں کی جارہی ہے۔
مورخین کے مطابق اچھہ بل گارڈن ابتدائی طور پر مغل شہنشاہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں نے 1620 عیسوی کے آس پاس تعمیر کروایا تھا۔ بعد میں اسے شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا نے 1634-1640 عیسوی کے درمیان دوبارہ بنایا تھا، جبکہ ڈوگرا راج کے دوران گلاب سنگھ نے تجدیدو مرمت کرکے اسے چھوٹے پیمانے پر پھر سے تعمیر کیا تھا، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دور کے بادشاہوں نے باغ کی شان کو بحال رکھنے میں اپنا بھرپور تعاون دیا ہے۔
لیکن افسوس ہے کہ اکیسویں صدی کی حکومتوں نے اس روایت کو آگے نہیں بڑھایا، یہی وجہ ہے کہ اچھہ بل مغل باغ خستہ حالت میں ہے ،ٹھوس آمدنی کے حصول کے باوجود اس کی قدیم طرز و تعمیر کو محفوظ رکھنے کے لئے قلیل رقم کا خرچ کرنا بھی متعلقہ حکام کو گوارا نہیں جو ایک المیہ ہے۔
مقامی سماجی کارکن شبیر احمد بٹ کا کہنا ہے کہ اچھہ بل مغل باغ نہ صرف سیاحتی اور ثقافتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے بلکہ اس کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اچھہ بل باغ کو سالانہ ایک کروڑ سے زائد آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی باغ کی شان کو بحال رکھنے کی خاطر اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے باغ کی حالت خستہ ہو چکی ہے۔ باغ میں فوارے اور لائٹس کام نہیں کر رے ہیں۔ وہیں معمولی بارش ہوتے ہی باغ میں پانی جمع ہوجاتا ہے جس سے باغ کی حالت ناگفتہ بہہ ہو گئی ہے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار حکام کی نوٹس میں لایا کہ اچھہ بل باغ کی تجدیدو مرمت کی جائے لیکن کسی نے غور نہیں کیا۔
مزید پڑھیں: تاریخ میں پہلی بار مشہور مغل گارڈن کا دلفریب آبشار سوکھ گیا، بے رونقی نے ڈیرہ جما لیا، مقامی آبادی بے حال
عارف احمد نامی مقامی شخص نے کہا کہ باغ کو صرف پیسے کمانے تک محدود رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھہ بل باغ نہ صرف سیر و تفرح کے لئے موزوں جگہ ہے بلکہ یہ ایک وراثتی اثاثہ ہے۔ جس کی دیکھ بال صدیوں سے کی گئی ہے۔ باغ میں موجود قدیم ہٹس خستہ ہوچکی ہیں جن کی کبھی بھی مرمت نہیں گئی ہے۔ ہٹس کی چھت اور دیواریں بوسیدہ ہوچکی ہیں جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی منہدم ہو سکتی ہیں۔ وہیں پابندی ہونے کے باوجود باغ کے اندر پالتھین لے جانے کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے جس کی وجہ سے باغ میں پالتھین اور پلاسٹک کے ڈھیر نظر آرہے ہیں جس سے مغل باغ کی رونق خراب ہوگئی ہے۔انہوں نے حکام سے توجہ کی اپیل کی۔