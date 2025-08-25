ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اچھہ بل مغل باغ جس کا کئی سلطنتوں نے تعمیر نو کا کام کیا ہے، آج کے دور میں خستہ حال کیوں؟ - ACHABAL MUGHAL GARDEN

جموں وکشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع اچھہ بل مغل گارڈن سرکاری آمدنی کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ یہ خستہ حالی کا شکار ہے

ڈاکٹر نوید نظیر شاہ۔پروفیسر اینڈ ہیڈ۔شعبہ پلمنولوجی۔ جی ایم سی سرینگر
ڈاکٹر نوید نظیر شاہ۔پروفیسر اینڈ ہیڈ۔شعبہ پلمنولوجی۔ جی ایم سی سرینگر (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 25, 2025 at 6:23 PM IST

4 Min Read

میر اشفاق(اننت ناگ) :وادی کشمیر میں موجود مغل باغات کا نہ صرف یہاں کی سیاحت میں ایک اہم کردار ہے بلکہ یہ مقامات یہاں کےثقافتی ورثہ کا بھی اہم حصہ ہیں۔

اچھہ بل مغل باغ بھی ایسے ہی باغات میں شامل ہے جو جنوبی ضلع اننت ناگ میں اچھہ بل کے مقام پر پیر پنچال کی سر سبز پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ یہ باغ چنار اور صنوبر کے درختوں سے ڈھکا ہوا ہے باغ کے دامن میں ایک وسیع چشمہ بھی بہتا ہے جو اس کی شان کو دوبالا کرتا ہے۔ خوبصورتی اور قدیم طرز تعمیر کے لحاظ سے مغل باغات میں سے اچھہ بل سیاحوں کی پسندیدہ جگہ ہے۔



باغ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے وقت کے بادشاہوں نے کبھی بھی اس کی شان کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ کئی سلطنتوں نے اس باغ کی تعمیر نو کا کام کیا ہے لیکن آج کے دور کی حکومتوں نے اس قیمتی اور وراثتی اثاثے کو صرف پیسے کمانے تک محدود رکھا ہے جبکہ کثیر آمدن ہونے کے باوجود اس کی تجدیدو مرمت نہیں کی جارہی ہے۔


مورخین کے مطابق اچھہ بل گارڈن ابتدائی طور پر مغل شہنشاہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں نے 1620 عیسوی کے آس پاس تعمیر کروایا تھا۔ بعد میں اسے شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا نے 1634-1640 عیسوی کے درمیان دوبارہ بنایا تھا، جبکہ ڈوگرا راج کے دوران گلاب سنگھ نے تجدیدو مرمت کرکے اسے چھوٹے پیمانے پر پھر سے تعمیر کیا تھا، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دور کے بادشاہوں نے باغ کی شان کو بحال رکھنے میں اپنا بھرپور تعاون دیا ہے۔



لیکن افسوس ہے کہ اکیسویں صدی کی حکومتوں نے اس روایت کو آگے نہیں بڑھایا، یہی وجہ ہے کہ اچھہ بل مغل باغ خستہ حالت میں ہے ،ٹھوس آمدنی کے حصول کے باوجود اس کی قدیم طرز و تعمیر کو محفوظ رکھنے کے لئے قلیل رقم کا خرچ کرنا بھی متعلقہ حکام کو گوارا نہیں جو ایک المیہ ہے۔



مقامی سماجی کارکن شبیر احمد بٹ کا کہنا ہے کہ اچھہ بل مغل باغ نہ صرف سیاحتی اور ثقافتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے بلکہ اس کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اچھہ بل باغ کو سالانہ ایک کروڑ سے زائد آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی باغ کی شان کو بحال رکھنے کی خاطر اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے باغ کی حالت خستہ ہو چکی ہے۔ باغ میں فوارے اور لائٹس کام نہیں کر رے ہیں۔ وہیں معمولی بارش ہوتے ہی باغ میں پانی جمع ہوجاتا ہے جس سے باغ کی حالت ناگفتہ بہہ ہو گئی ہے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار حکام کی نوٹس میں لایا کہ اچھہ بل باغ کی تجدیدو مرمت کی جائے لیکن کسی نے غور نہیں کیا۔

مزید پڑھیں: تاریخ میں پہلی بار مشہور مغل گارڈن کا دلفریب آبشار سوکھ گیا، بے رونقی نے ڈیرہ جما لیا، مقامی آبادی بے حال

عارف احمد نامی مقامی شخص نے کہا کہ باغ کو صرف پیسے کمانے تک محدود رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھہ بل باغ نہ صرف سیر و تفرح کے لئے موزوں جگہ ہے بلکہ یہ ایک وراثتی اثاثہ ہے۔ جس کی دیکھ بال صدیوں سے کی گئی ہے۔ باغ میں موجود قدیم ہٹس خستہ ہوچکی ہیں جن کی کبھی بھی مرمت نہیں گئی ہے۔ ہٹس کی چھت اور دیواریں بوسیدہ ہوچکی ہیں جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی منہدم ہو سکتی ہیں۔ وہیں پابندی ہونے کے باوجود باغ کے اندر پالتھین لے جانے کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے جس کی وجہ سے باغ میں پالتھین اور پلاسٹک کے ڈھیر نظر آرہے ہیں جس سے مغل باغ کی رونق خراب ہوگئی ہے۔انہوں نے حکام سے توجہ کی اپیل کی۔

میر اشفاق(اننت ناگ) :وادی کشمیر میں موجود مغل باغات کا نہ صرف یہاں کی سیاحت میں ایک اہم کردار ہے بلکہ یہ مقامات یہاں کےثقافتی ورثہ کا بھی اہم حصہ ہیں۔

اچھہ بل مغل باغ بھی ایسے ہی باغات میں شامل ہے جو جنوبی ضلع اننت ناگ میں اچھہ بل کے مقام پر پیر پنچال کی سر سبز پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ یہ باغ چنار اور صنوبر کے درختوں سے ڈھکا ہوا ہے باغ کے دامن میں ایک وسیع چشمہ بھی بہتا ہے جو اس کی شان کو دوبالا کرتا ہے۔ خوبصورتی اور قدیم طرز تعمیر کے لحاظ سے مغل باغات میں سے اچھہ بل سیاحوں کی پسندیدہ جگہ ہے۔



باغ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے وقت کے بادشاہوں نے کبھی بھی اس کی شان کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ کئی سلطنتوں نے اس باغ کی تعمیر نو کا کام کیا ہے لیکن آج کے دور کی حکومتوں نے اس قیمتی اور وراثتی اثاثے کو صرف پیسے کمانے تک محدود رکھا ہے جبکہ کثیر آمدن ہونے کے باوجود اس کی تجدیدو مرمت نہیں کی جارہی ہے۔


مورخین کے مطابق اچھہ بل گارڈن ابتدائی طور پر مغل شہنشاہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں نے 1620 عیسوی کے آس پاس تعمیر کروایا تھا۔ بعد میں اسے شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا نے 1634-1640 عیسوی کے درمیان دوبارہ بنایا تھا، جبکہ ڈوگرا راج کے دوران گلاب سنگھ نے تجدیدو مرمت کرکے اسے چھوٹے پیمانے پر پھر سے تعمیر کیا تھا، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دور کے بادشاہوں نے باغ کی شان کو بحال رکھنے میں اپنا بھرپور تعاون دیا ہے۔



لیکن افسوس ہے کہ اکیسویں صدی کی حکومتوں نے اس روایت کو آگے نہیں بڑھایا، یہی وجہ ہے کہ اچھہ بل مغل باغ خستہ حالت میں ہے ،ٹھوس آمدنی کے حصول کے باوجود اس کی قدیم طرز و تعمیر کو محفوظ رکھنے کے لئے قلیل رقم کا خرچ کرنا بھی متعلقہ حکام کو گوارا نہیں جو ایک المیہ ہے۔



مقامی سماجی کارکن شبیر احمد بٹ کا کہنا ہے کہ اچھہ بل مغل باغ نہ صرف سیاحتی اور ثقافتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے بلکہ اس کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اچھہ بل باغ کو سالانہ ایک کروڑ سے زائد آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی باغ کی شان کو بحال رکھنے کی خاطر اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے باغ کی حالت خستہ ہو چکی ہے۔ باغ میں فوارے اور لائٹس کام نہیں کر رے ہیں۔ وہیں معمولی بارش ہوتے ہی باغ میں پانی جمع ہوجاتا ہے جس سے باغ کی حالت ناگفتہ بہہ ہو گئی ہے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار حکام کی نوٹس میں لایا کہ اچھہ بل باغ کی تجدیدو مرمت کی جائے لیکن کسی نے غور نہیں کیا۔

مزید پڑھیں: تاریخ میں پہلی بار مشہور مغل گارڈن کا دلفریب آبشار سوکھ گیا، بے رونقی نے ڈیرہ جما لیا، مقامی آبادی بے حال

عارف احمد نامی مقامی شخص نے کہا کہ باغ کو صرف پیسے کمانے تک محدود رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھہ بل باغ نہ صرف سیر و تفرح کے لئے موزوں جگہ ہے بلکہ یہ ایک وراثتی اثاثہ ہے۔ جس کی دیکھ بال صدیوں سے کی گئی ہے۔ باغ میں موجود قدیم ہٹس خستہ ہوچکی ہیں جن کی کبھی بھی مرمت نہیں گئی ہے۔ ہٹس کی چھت اور دیواریں بوسیدہ ہوچکی ہیں جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی منہدم ہو سکتی ہیں۔ وہیں پابندی ہونے کے باوجود باغ کے اندر پالتھین لے جانے کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے جس کی وجہ سے باغ میں پالتھین اور پلاسٹک کے ڈھیر نظر آرہے ہیں جس سے مغل باغ کی رونق خراب ہوگئی ہے۔انہوں نے حکام سے توجہ کی اپیل کی۔

For All Latest Updates

TAGGED:

اچھہ بل مغل باغMUGHAL GARDENمغل گارڈن خستہ حالی کا شکارMUGHAL GARDEN NEEDS ATTENTIONACHABAL MUGHAL GARDEN

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.