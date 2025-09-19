معراج ملک کے دفاع کے لیے عآپ سینئر وکلاء کے ساتھ مشاورت میں

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
معراج ملک کے دفاع کے لیے عآپ سینئر وکلاء کے ساتھ مشاورت میں
ایم ایل اے معراج ملک، جو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جیل میں ہے، کے کیس سے وکیل نرمل کوتوال نے دستبرداری اختیار کی تھی۔
Published : September 19, 2025 at 8:51 PM IST
جموں (عامر تانترے) : عام آدمی پارٹی (عآپ) نے اعلان کیا ہے کہ وہ سینئر وکلاء کی ایک نئی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے جو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت گرفتار معراج ملک کے مقدمے میں ان کا دفاع کرے گی۔ عآپ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب معروف وکیل نرمل کوتوال نے خود کو اس مقدمے سے الگ کر لیا۔
عآپ ترجمان ایڈووکیٹ اپو سنگھ سلاتھیا نے جموں میں پریس کانفرنس کے دوران کہا: ’’ہمارے پاس ایک مضبوط قانونی ٹیم موجود ہے اور ہم کئی سینئر وکلاء کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ عدالت میں ایک سے زائد وکلاء پیش ہوں، لیکن نام ظاہر کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔‘‘
کوتوال نے ’’سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی معراج ملک کی ویڈیوز‘‘ کا حوالہ دیتے ہوئے گزشتہ روز مقدمے سے دستبرداری اختیار کی تھی۔ ان وائرل ویڈیوز میں مبینہ طور پر معراج ملک نے ’’جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ نہ ماننے‘‘ اور ’’مسعود اظہر اور برہان وانی جیسے عسکریت پسندوں کی تعریف‘‘ کی تھی۔
تاہم اے اے پی نے واضح کیا کہ اس فیصلے سے مقدمے پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ موجودہ ٹیم میں ایڈووکیٹ مظفر خان اور شیخ شکیل احمد جیسے نامور وکلاء پہلے ہی شامل ہیں، جو سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔
دریں اثنا، پارٹی ترجمان نے انکشاف کیا کہ معراج ملک نے اپنے حامیوں کے نام پیغام بھیجا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جیل میں خیریت سے ہے اور مثبت ذہنیت کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ سلاتھیا نے بتایا: ’’معراج ملک نے کہا ہے کہ وہ جلد باہر ہوں گے۔‘‘
یاد رہے کہ معراج ملک کو 8 ستمبر کو ڈوڈہ کے ڈاک بنگلوو سے پولیس نے گرفتار کیا تھا اور بعد ازاں ڈپٹی کمشنر ڈوڈہ ہروِندر سنگھ نے ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) عائد کیا اور معراج ملک کو کٹھوعہ جیل منتقل کر دیا گیا۔
