مہراج ملک کے خلاف پی ایس اے کے تحت کاروائی کو چیلنج کرنے کےلئے 10 رکنی لیگل ٹیم تشکیل

عآپ نے مہراج ملک کی پی ایس اے کے تحت حراست کو چیلنج کرنے کے لیے 10 رکنی لیگل ٹیم تشکیل دینے کا اعلان کیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 14, 2025 at 8:01 PM IST

جموں (محمد اشرف گنائی) عام آدمی پارٹی (اے اے پی) نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ پارٹی نے جموں و کشمیر یونٹ کے صدر اور رکن اسمبلی محراج ملک کی پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت ہوئی گرفتاری کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے دس رکنی قانونی ٹیم تشکیل دی ہے۔ پارٹی کے سینئر رہنما اور دہلی کے سابق وزیر عمران حسین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اے اے پی اپنے گرفتار رکن اسمبلی مہراج ملک کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ اس کیس کی پیروی کے لیے جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے اس کی قیادت سینئر ایڈووکیٹ نرمل کے کوٹوال کر رہے ہیں جبکہ ایڈووکیٹ مظفر خان، ایڈووکیٹ شیخ شکیل احمد اور ایڈووکیٹ اپو سنگھ بطور معاون وکیل شامل ہیں۔ اس ٹیم میں دیگر وکلاء اروند بندرال، جوگندر سنگھ ٹھاکر، گورو سرنگل، سندیپ شرما، عاصم ہاشمی اور ایم طارق مغل بھی شامل ہیں۔

یاد رہے کہ 38 سالہ رکن اسمبلی محراج ملک کو 8 ستمبر کو ڈوڈہ میں اس الزام کے تحت حراست میں لیا گیا تھا کہ انہوں نے عوامی نظم کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ ان کی گرفتاری کے بعد علاقے میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے جس کے نتیجے میں حکام کو دفعہ 144 نافذ کرنی پڑی اور موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ براڈبینڈ سروسز بھی معطل کر دی گئیں۔

مہراج ملکMEHRAJ MALIKلیگل ٹیم تشکیلAAPCHALLENGE DETENTION OF MEHRAJ MALIK

