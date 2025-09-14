ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مہراج ملک کے خلاف پی ایس اے کے تحت کاروائی کو چیلنج کرنے کےلئے 10 رکنی لیگل ٹیم تشکیل
عآپ نے مہراج ملک کی پی ایس اے کے تحت حراست کو چیلنج کرنے کے لیے 10 رکنی لیگل ٹیم تشکیل دینے کا اعلان کیا۔
Published : September 14, 2025 at 8:01 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) عام آدمی پارٹی (اے اے پی) نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ پارٹی نے جموں و کشمیر یونٹ کے صدر اور رکن اسمبلی محراج ملک کی پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت ہوئی گرفتاری کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے دس رکنی قانونی ٹیم تشکیل دی ہے۔ پارٹی کے سینئر رہنما اور دہلی کے سابق وزیر عمران حسین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اے اے پی اپنے گرفتار رکن اسمبلی مہراج ملک کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اس کیس کی پیروی کے لیے جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے اس کی قیادت سینئر ایڈووکیٹ نرمل کے کوٹوال کر رہے ہیں جبکہ ایڈووکیٹ مظفر خان، ایڈووکیٹ شیخ شکیل احمد اور ایڈووکیٹ اپو سنگھ بطور معاون وکیل شامل ہیں۔ اس ٹیم میں دیگر وکلاء اروند بندرال، جوگندر سنگھ ٹھاکر، گورو سرنگل، سندیپ شرما، عاصم ہاشمی اور ایم طارق مغل بھی شامل ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے مہراج ملک کی گرفتاری پر ہنگامہ! وحید پرہ نے بیان دیا، شوکاز نوٹس جاری
یاد رہے کہ 38 سالہ رکن اسمبلی محراج ملک کو 8 ستمبر کو ڈوڈہ میں اس الزام کے تحت حراست میں لیا گیا تھا کہ انہوں نے عوامی نظم کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ ان کی گرفتاری کے بعد علاقے میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے جس کے نتیجے میں حکام کو دفعہ 144 نافذ کرنی پڑی اور موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ براڈبینڈ سروسز بھی معطل کر دی گئیں۔