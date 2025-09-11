عام آدمی پارٹی کا معراج ملک کی گرفتاری کے خلاف احتجاج اور پریس کانفرنس پر پابندی کا الزام

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عام آدمی پارٹی کا معراج ملک کی گرفتاری کے خلاف احتجاج اور پریس کانفرنس پر پابندی کا الزام
راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ، دہلی اسمبلی کے رکن اسمبلی عمران حسین، دیگر عہدیداروں کے ساتھ سری نگر پہنچے جہاں احتجاج کیا گیا۔
Published : September 11, 2025 at 1:43 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں عام آدمی پارٹی کے واحد رکن اسمبلی معراج ملک کی گرفتاری کے خلاف طے شدہ احتجاج اور پریس کانفرنس سے قبل پارٹی کے سیئنر رہنماؤں نے انتظامیہ پر الزام عائد انہیں 'روکنے' کا الزام عائد کیا ہے۔
دہلی سے اے اے پی کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ، دہلی کے رکن اسمبلی عمران حسین کے ساتھ دیگر پارٹی عہدیدار سری نگر کے چرچ لین میں واقع سرکاری گیسٹ ہاؤس (سرکٹ ہاؤس) میں پریس کانفرنس منعقد کرنا چاہتے تھے، جو کہ ایک وی وی آئی پی رہائشی علاقہ ہے جو سیکورٹی اہلکاروں سے محفوظ ہے۔
دریں اثنا ایم پی سنجے سنگھ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ جمہوری حقوق کے مطابق معراج ملک کی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھانے سری نگر آئے تھے لیکن انتظامیہ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ تاہم، جموں و کشمیر پولیس یا ضلع انتظامیہ سری نگر نے عآپ کو پریس کانفرنس یا احتجاج سے روکنے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔
سنجے سنگھ نے میڈیا کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ "ہم نے صبح 11 بجے سرینگر شہر میں ایک پریس کانفرنس کا شیڈول بنایا تھا جس کے بعد لال چوک میں ایک احتجاجی مظاہرہ ہونا تھا، لیکن پولیس نے ہمیں گیسٹ ہاؤس سے جانے کی اجازت نہیں دی، کوئی ہمیں یہ نہیں بتا رہا کہ ہمیں احتجاج یا پریس کانفرنس کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جارہی ہے۔ دیکھیں یہاں کیسی آمریت ہے کہ انتظامیہ اس کی وجہ بھی نہیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اجازت کیوں نہیں دی جارہی ہے"۔
انہوں نے مزید کہا کہ "کیا احتجاج کرنا یا پریس کانفرنس کرنا یا غیر قانونی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھانا جرم ہے؟ ایک رکن پارلیمنٹ کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اسے پریس کانفرنس کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی"۔ قابل ذکر ہے کہ سنجے سنگھ نے بدھ کو جموں شہر میں احتجاج اور پریس کانفرنس کا اہتمام کیا تھا۔
وادی چناب کے ڈوڈہ اسمبلی حلقہ سے اے اے پی کے واحد رکن اسمبلی ملک کو پیر (8 ستمبر) کو ڈوڈا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ (ڈی ایم) ہرویندر سنگھ نے پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) کے تحت ضلع میں ایک خستہ حال صحت مرکز کو قانون ساز کے ذریعہ ضلع کی ایک نجی عمارت میں منتقل کرنے کے تنازع پر گرفتار کیا تھا۔
ہیلتھ سنٹر کی منتقلی کے لیے ایک بلاک میڈیکل آفیسر کی شکایت کے بعد پولیس نے ملک کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کیا تھا۔ اس نے ایم ایل اے کو ایک ویڈیو تقریر کو لائیو اسٹریم کرنے پر اکسایا جس میں اس نے مبینہ طور پر ڈی ایم کے خلاف بدسلوکی کا استعمال کیا۔ ملک کی گرفتاری نے ضلع ڈوڈہ میں ان کے ہزاروں حامیوں، جموں یونیورسٹی میں AAP کے حامیوں اور طلباء کے احتجاج کو جنم دیا۔
جموں و کشمیر کے اے اے پی کے ترجمان مدثر حسن نے کہا کہ پارٹی کو پرامن احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ "یہ ہمارے ملک کا حال ہے؛ ایک موجودہ ایم پی سنجے سنگھ جی کو گیٹ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور عمران حسین جی، سابق دہلی وزیر، اور جموں و کشمیر کے انچارج، درخواست کرتے رہے لیکن کسی نے نہیں سنا۔ ہم سرکٹ ہاؤس میں نظر بند ہیں،" حسن نے کہا۔
کشمیر میں آپ کے رہنما نواب ناصر امان نے کہا، "ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ ہمیں گرفتار کیا گیا ہے یا حراست میں لیا گیا ہے، ہمیں پولیس یا انتظامیہ کی طرف سے کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے،" انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے پریس کانفرنس اور احتجاجی پروگرام سے پہلے جمعرات کی صبح سے سری نگر کے سرکٹ ہاؤس کے اندر بند کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایم پی سنگھ اور ایم ایل اے عمران حسین "شام کو نئی دہلی واپس آ رہے ہیں" لیکن اب ان کی سری نگر سے روانگی کے بارے میں "غیر یقینی صورتحال" ہے۔