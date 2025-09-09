ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایم ایل اے ڈوڈہ کی گرفتاری کے خلاف کشمیر، چناب ویلی میں احتجاجی مظاہرے
گزشتہ روز ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک پر پی ایس اے عائد کرکے اسے کٹھوعہ جیل منتقل کیا گیا۔
Published : September 9, 2025 at 7:51 PM IST
اننت ناگ (دین عمران) : عام آدمی پارٹی (عآپ) سے وابستہ کارکان نے جنوبی کشمیر سمیت چناب ویلی کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کئے۔ مظاہرین نے ایم ایل اے ڈوڈہ - معراج ملک - کی گرفتاری کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔
اس دوران پارٹی کارکنان اور معراج ملک کے حامی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج درج کیا۔ احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ’’معراج ملک کو رہا کرو‘‘ اور ’’جمہوریت کا قتل نامنظور‘‘ جیسے نعرے درج تھے۔
پارٹی کارکنان نے حکومت پر زور دیا کہ وہ فوری طور ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک کو رہا کرے، تاکہ عوامی نمائندہ ایک بار پھر اپنے لوگوں کی خدمت انجام دے سکے، ’’بصورت دیگر احتجاجی تحریک کو وادی بھر میں وسعت دی جائے گی اور اس میں مزید شدت لائی جائےگی۔‘‘
میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عآپ لیڈران نے کہا: ’’معراج ملک ایک عوامی نمائندہ ہے، ان کی گرفتاری نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ عوامی آواز کو دبانے کی ایک کوشش بھی ہے۔‘‘ رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ ’’انتظامیہ، سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہے تاکہ عوامی مسائل اجاگر نہ ہو سکیں۔‘‘
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’معراج ملک نے ہمیشہ عوامی فلاح و بہبود کے لئے آواز بلند کی پئ اور ڈوڈہ سمیت چناب ویلی کے عوام کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن ان کی گرفتاری سے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔‘‘
وہیں جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے ساتھ ساتھ پلوامہ میں بھی عام آدمی پارٹی کے کارکنوں نے انتظامیہ کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پارٹی کارکنان نے ضلع ترقیاتی کمشنر ڈوڈہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ’’ایک منتخب عوامی نمائندے پر اس طرح کا قانون تھوپنا جمہوریت کی توہین ہے۔‘‘
انہوں نے حکومت سے فوری طور پر PSA کو منسوخ کرنے اور معراج ملک کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجیوںکا کہنا تھا کہ ’’معراج ملک ہمارے ووٹوں سے منتخب ہونے والے لیڈر ہیں۔ اُن پر اس قسم کا قانون لگانا، جس کا استعمال عام طور پر شدت پسند عناصر کے لیے ہوتا ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔‘‘
ادھر، جموں و کشمیر کی متعدد سیاسی جماعتوں نے ڈوڈہ کے رکنِ اسمبلی معراج ملک پر گزشتہ روز پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت کی گئی کارروائی کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مختلف سیاسی و سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام نہ صرف بلا جواز ہے بلکہ مکمل طور پر غیر قانونی بھی ہے۔ مختلف سیاسی رہنماؤں نے اپنے بیانات میں کہا کہ کسی عوامی نمائندے کو اس طرح اچانک حراست میں لینا جمہوری اقدار اور آئینی اصولوں کے منافی ہے، کیونکہ عوام کے منتخب نمائندے کو اپنی آواز بلند کرنے اور اپنے حلقے کے مسائل اٹھانے کا بنیادی حق حاصل ہے۔
کانگریس، نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور دیگر علاقائی جماعتوں نے بھی اس فیصلے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اس طرح کے اقدامات کے ذریعے جمہوری اداروں کو کمزور کر رہی ہے۔ بیانات میں مزید کہا گیا کہ اگر کسی نمائندے پر کوئی الزام ہے تو اسے قانون کے دائرے میں لاتے ہوئے عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے، نہ کہ پی ایس اے جیسے سخت قانون کا سہارا لے کر سیاسی انتقام لیا جائے۔
کئی رہنماؤں نے کہا کہ ’’اس اقدام نے عوام کے اندر شدید غم و غصہ پیدا کیا ہے اور لوگ اسے اپنے اعتماد کے ساتھ ایک بڑی ناانصافی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے فوری طور پر معراج ملک کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ’’ایسی پالیسیاں نہ صرف عوامی ناراضگی کو جنم دیتی ہیں بلکہ جمہوریت پر کاری ضرب بھی لگاتی ہیں۔‘‘
