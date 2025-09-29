ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں بلی کے کاٹنے کے واقعات کتے کے کاٹنے سے بھی زیادہ
جموں وکشمیر کےجی ایم ایچ ایس اسپتال سرینگرکے اینٹی ریبیزکلینک کے ڈیٹا کے مطابق کتوں کے کاٹنے سے زیادہ بلیاں کاٹنے کےمعاملات پیش آئے
Published : September 29, 2025 at 5:16 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 5:28 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): ایس ایم ایچ ایس اسپتال سرینگر کے اینٹی ریبیز کلینک کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران جانوروں کے کاٹنے کے 8346 معمالات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں کتوں کے کاٹنے کے 3799 معمالات درج ہوئے ہیں ، بلی کے کاٹنے کے 4394 کیسز درج ہوئے ہیں جبکہ دیگر جانوروں کے 153 معمالات سامنے آئے ہیں۔
وادی کشمیر میں کووڈ کی وبائی بیماری کے بعد بلیوں کو پالتوں جانور کے طور پالنے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ نہ صرف نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بلکہ بڑے بھی شوقیہ طور بلیوں کو گھروں میں پالتے نظر آرہے ہیں۔ ایسے میں کشمیر میں بلیوں کے کاٹنے کے واقعات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے۔ رپورٹ ہونے والے معاملات کی تعداد گزشتہ ایک برس کے اندر دگنی ہوگئی ہے۔جو کہ دراصل کتوں کے کاٹنے سے زیادہ ہے۔
اعدادو شمار کے مطابق2024 سے لےکر مئی 2025 تک بلیوں کے کاٹنے کے 6 ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔جبکہ جون 2023 سے مئی 2024 کے دوران یہ تعداد 2874 درج کی گئی تھی۔
ایس ایم ایچ ایس اسپتال سرینگر کے اینٹی ریبیز کلینک کے مطابق یکم اپریل 2024 سے 31 مارچ 2025 کے درمیان کلُ 12437 کاٹنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔جن میں 6205 کتے کے کاٹنے واقعات رپورٹ ہوئے جبکہ 5717 بلی کے کاٹنے اور 515 دوسرے جانوروں کے کاٹنے کے معمالات سامنے آئے ہیں۔
ایسے میں اینٹی ریبیز کلینک کےگزشتہ 6 ماہ دوران یعنی یکم اپریل سے 26 ستمبر 2025 تک 8346 نئے کیسز درج ہوئے ہیں ۔ان میں کتوں کے کاٹنے کے 3799 جبکہ بلی کے کاٹنے کے 4394 اور دوسرے جانوروں کے 153 معمالات درج کئے گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ رجحان جاری رہا تو مارچ 2026 کے آخر تک مجموعی کیسز کی تعداد 15000 پہنچ سکتی ہے۔
سالانہ اعدادوشمار کا جائزہ لیتے ہوئے اینٹی ریبیز کلینک کے ایک عہدیدار نے کہا کہ اپریل 2016 سے مارچ 2017 تک کاٹنے کے 7061 واقعات رپورٹ ہوئے، اپریل 2017 سے مارچ 2018 تک 6802 کیسز سامنے آئے، اپریل 2018 سے ماررچ 2019 تک یہ تعداد 6397 درج کی گئی،اپریل 2019 سے مارچ 2020 تک کاٹنے کے 6139 معمالات درج کئے گئے۔
اسی طرح سال 2020 سے مارچ 2021 تک 4808 کیسز سامنے آئے اپریل 2021 سے مارچ 2022 تک5469 معمالات درج ہوئے،اپریل 2022 سے مارچ 2023 کاٹنے کی تعداد 6875 ریکارڈ کی گئی ،اپریل 2023 سے مارچ 2024 تک 8652 کیسز ریکارڈ ہوئے اور اپریل 2024 سے مارچ 2025 تک یہ تعداد 12437 تک جا پہنچی ۔ایسے میں مجموعی طور سال2015 سے اینٹی ریبیز کلینک میں جانوروں کے کاٹنے کے 80000 ہزار سے زائد کیسز رجسٹر کئے گیے ہیں۔
ماہرین کہتے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں کی اعداد و شمار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بلیوں کے کاٹنے میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہےکیونکہ بلیوں کو پالتوں جانوروں کے طور پالنے کے رجحان میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔اسی تناظر میں بھی اب بلیوں کے کاٹنے کے کیسز بھی سامنے آرہے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بیشتر مالکان ویکسینیشن،کیڑے مار ادویات، بروقت علاج اور حفظان صحت وغیرہ کے طریقوں کے بنیادی اصولوں پر عمل نہیں کررہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بلی کے کاٹنے سے انفیکیشن ہوسکتا ہے۔ جیسے ٹاکسوپلاسموسس بلیوں کے ذریعے پھیلنے والی بیماری ہے۔جو کہ اگرچہ شاذ و نادر ہی ٹاکسوپلاسموسس حاملہ خواتین میں اسقاط حمل جیسی پیچیدگیاں پیدا کرسکتا ہے۔ تاہم یہ بیماری کچھ حد تک صحت کو ضرور متاثر کرسکتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹوکسوپلاسموسس دنیا میں سب سے زیادہ عام پرجیویوں کی ایک عام بیماری ہے جو کہ کم پکا ہوا گوشت کھانے، آلودہ بلی کے پاخانے سے منتقل ہوتی ہوتی ہے۔
طبی ماہرین کہتے ہیں کہ کتے کا کاٹنا صحت عامہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔جس میں بہت سے متاثرین ریبیز کا شکار ہورہے ہیں۔ ریبیز ایک عالمی طور پر مہلک وائرل بیماری ہے جو دنیا بھر میں سالانہ تقریبا ً 59000 انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا موجب بن جاتی ہے۔ جس میں سے تقریبا ً 95 فیصد کیسز افریقہ اور ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔