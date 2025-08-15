ETV Bharat / jammu-and-kashmir

یومِ آزادی کے موقع پر پہلگام میں شاندار ترنگا ریلی، بائیسرن میں قومی پرچم لہرایا گیا - 79TH INDEPENDENCE DAY

ریلی کی قیادت بی جے پی لیڈرصوفی محمد یوسف نے کی۔ انھوں نے اس موقع پر پاکستان اور دہشت گردوں کو سخت پیغام دیا۔

یومِ آزادی کے موقع پر پہلگام میں شاندار ترنگا ریلی
یومِ آزادی کے موقع پر پہلگام میں شاندار ترنگا ریلی (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 15, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read

پہلگام (فیاض احمد لولو): یومِ آزادی کی مناسبت سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے پہلگام کلب سے بائیسرن ویلی تک ایک شاندار ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔

اس ریلی کی قیادت پارٹی کے سینئر رہنما صوفی محمد یوسف نے کی، جس میں سینکڑوں کارکنان نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔

یومِ آزادی کے موقع پر پہلگام میں شاندار ترنگا ریلی، بائیسرن میں قومی پرچم لہرایا گیا (Etv Bharat)


ریلی کے بائیسرن پہنچنے پر صوفی محمد یوسف نے قومی پرچم لہرایا اور سلامی پیش کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آج کا دن پاکستان اور دہشت گردوں کے لیے ایک سخت پیغام ہے کہ وہ اپنی مذموم حرکتوں سے باز آجائیں، ورنہ بھارت کا ہر شہری ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلسل دہشت گردوں کو کشمیر بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے اور خطے میں اب بھی دہشت گردانہ سرگرمیاں جاری ہیں، مگر بھارتی عوام خوفزدہ ہونے والے نہیں۔


انہوں نے نیشنل کانفرنس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ عوام سے کیے گئے تمام وعدوں میں ناکام رہی ہے اور اب لوگ ان سے جواب چاہتے ہیں۔

صوفی محمد یوسف نے امید ظاہر کی کہ مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ جلد پورا کریں گے۔


مزید برآں، انہوں نے لفٹیننٹ گورنر سے اپیل کی کہ کشتواڑ میں حالیہ قدرتی آفات سے متاثرہ عوام کو فوری اور مکمل معاوضہ فراہم کیا جائے اور تباہ شدہ بستیوں کی دوبارہ آبادکاری کی جائے۔ انہوں نے ملک و بیرونِ ملک کے سیاحوں سے بھی اپیل کی کہ وہ کشمیر آکر یہاں کی قدرتی خوبصورتی اور مہمان نوازی کا لطف اٹھائیں۔

ترنگا ریلی کے دوران شرکاء نے حب الوطنی کے نعرے لگائے اور یومِ آزادی کی خوشی میں ملک کے لیے یکجہتی اور قربانی کے عزم کا اعادہ کیا۔

یہ بھی پڑھیں:

پہلگام (فیاض احمد لولو): یومِ آزادی کی مناسبت سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے پہلگام کلب سے بائیسرن ویلی تک ایک شاندار ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔

اس ریلی کی قیادت پارٹی کے سینئر رہنما صوفی محمد یوسف نے کی، جس میں سینکڑوں کارکنان نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔

یومِ آزادی کے موقع پر پہلگام میں شاندار ترنگا ریلی، بائیسرن میں قومی پرچم لہرایا گیا (Etv Bharat)


ریلی کے بائیسرن پہنچنے پر صوفی محمد یوسف نے قومی پرچم لہرایا اور سلامی پیش کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آج کا دن پاکستان اور دہشت گردوں کے لیے ایک سخت پیغام ہے کہ وہ اپنی مذموم حرکتوں سے باز آجائیں، ورنہ بھارت کا ہر شہری ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلسل دہشت گردوں کو کشمیر بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے اور خطے میں اب بھی دہشت گردانہ سرگرمیاں جاری ہیں، مگر بھارتی عوام خوفزدہ ہونے والے نہیں۔


انہوں نے نیشنل کانفرنس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ عوام سے کیے گئے تمام وعدوں میں ناکام رہی ہے اور اب لوگ ان سے جواب چاہتے ہیں۔

صوفی محمد یوسف نے امید ظاہر کی کہ مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ جلد پورا کریں گے۔


مزید برآں، انہوں نے لفٹیننٹ گورنر سے اپیل کی کہ کشتواڑ میں حالیہ قدرتی آفات سے متاثرہ عوام کو فوری اور مکمل معاوضہ فراہم کیا جائے اور تباہ شدہ بستیوں کی دوبارہ آبادکاری کی جائے۔ انہوں نے ملک و بیرونِ ملک کے سیاحوں سے بھی اپیل کی کہ وہ کشمیر آکر یہاں کی قدرتی خوبصورتی اور مہمان نوازی کا لطف اٹھائیں۔

ترنگا ریلی کے دوران شرکاء نے حب الوطنی کے نعرے لگائے اور یومِ آزادی کی خوشی میں ملک کے لیے یکجہتی اور قربانی کے عزم کا اعادہ کیا۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

PAHALGAM PAHALGAM BJP TIRANGA RALLYپہلگام میں ترنگا ریلیصوفی محمد یوسف79TH INDEPENDENCE DAY

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.