پہلگام (فیاض احمد لولو): یومِ آزادی کی مناسبت سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے پہلگام کلب سے بائیسرن ویلی تک ایک شاندار ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔
اس ریلی کی قیادت پارٹی کے سینئر رہنما صوفی محمد یوسف نے کی، جس میں سینکڑوں کارکنان نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔
ریلی کے بائیسرن پہنچنے پر صوفی محمد یوسف نے قومی پرچم لہرایا اور سلامی پیش کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آج کا دن پاکستان اور دہشت گردوں کے لیے ایک سخت پیغام ہے کہ وہ اپنی مذموم حرکتوں سے باز آجائیں، ورنہ بھارت کا ہر شہری ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلسل دہشت گردوں کو کشمیر بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے اور خطے میں اب بھی دہشت گردانہ سرگرمیاں جاری ہیں، مگر بھارتی عوام خوفزدہ ہونے والے نہیں۔
انہوں نے نیشنل کانفرنس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ عوام سے کیے گئے تمام وعدوں میں ناکام رہی ہے اور اب لوگ ان سے جواب چاہتے ہیں۔
صوفی محمد یوسف نے امید ظاہر کی کہ مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ جلد پورا کریں گے۔
مزید برآں، انہوں نے لفٹیننٹ گورنر سے اپیل کی کہ کشتواڑ میں حالیہ قدرتی آفات سے متاثرہ عوام کو فوری اور مکمل معاوضہ فراہم کیا جائے اور تباہ شدہ بستیوں کی دوبارہ آبادکاری کی جائے۔ انہوں نے ملک و بیرونِ ملک کے سیاحوں سے بھی اپیل کی کہ وہ کشمیر آکر یہاں کی قدرتی خوبصورتی اور مہمان نوازی کا لطف اٹھائیں۔
ترنگا ریلی کے دوران شرکاء نے حب الوطنی کے نعرے لگائے اور یومِ آزادی کی خوشی میں ملک کے لیے یکجہتی اور قربانی کے عزم کا اعادہ کیا۔
