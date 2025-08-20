اننت ناگ (دین عمران) : اینگلنگ، یعنی کانٹے سے مچھلی پکڑنا، محض ایک شکار یا تفریح نہیں بلکہ ایک فن ہے، یہ صدیوں پرانی روایت ہے جو انسان اور قدرت کے درمیان خاموش مکالمے کی صورت میں چلتی آ رہی ہے۔ یہ کھیل ہو یا مشغلہ، اس کی اصل خوبصورتی پانی کے کنارے بیٹھ کر وقت کو آہستہ بہ آہستہ بہتے دیکھنے میں ہے۔
اینگلنگ کا آغاز دنیا کے مختلف خطوں میں تقریباً ایک جیسا ہی ہوا،مگر ہر خطہ اپنے انداز میں اس میں مہارت رکھتا ہے۔ کشمیر کی جھیلیں، دریا اور چشمے تو اس فن کے لیے جنت سمجھے جاتے ہیں۔ خاص طور پر دریائے جہلم، لدر٬ دریائے برنگی اور دریائے ویشو جیسے مقامات جہاں ٹراوٹ مچھلی اپنی خوبصورتی اور ذائقے کے لیے مشہور ہے۔ ان مقامات پر اینگلنگ کرنا محض مچھلی پکڑنے کا عمل نہیں بلکہ ایک روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔
اینگلنگ کے لیے صرف کانٹا، ڈوری اور چارہ کافی نہیں، بلکہ اس میں سب سے بڑی شرط صبر ہے۔ گھنٹوں پانی میں ڈور ڈال کر بیٹھے رہنا، پرندوں کی آوازیں سننا، ہوا کے جھونکوں کو محسوس کرنا، اور پھر اچانک ڈوری میں ایک ہلچل سرعت کا احساس٬ یہی وہ لمحہ ہے جو ایک اینگلر کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتا ہے۔
دنیا بھر میں اینگلنگ کو کھیل، پیشہ اور سیاحت کے ایک اہم حصے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ماہر ماہی گیر ہی جانتے ہیں کہ کس موسم میں کون سی مچھلی پکڑنا بہتر ہے، کس جگہ بیٹھنا زیادہ فائدہ مند ہے، اور کس چارے سے بہترین شکار ہوگا۔ کچھ لوگ مصنوعی لالچ (Artificial Lures) استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ قدرتی چارے جیسے کیڑے، آٹے یا گوشت کے چھوٹے ٹکڑوں کو ترجیح دیتے ہیں۔
کشمیر میں اینگلنگ کا موسم عام طور پر اپریل سے اکتوبر تک بہترین سمجھا جاتا ہے، جب پانی کا درجہ حرارت معتدل ہوتا ہے اور مچھلیاں زیادہ متحرک رہتی ہیں۔ یہاں کی ٹراوٹ مچھلی صرف ذائقے ہی میں نہیں بلکہ اپنی رنگت اور چستی میں بھی دنیا بھر میں منفرد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اور سیاحتی ادارے بھی اینگلنگ کو فروغ دینے کے لیے خصوصی اجازت نامے، تربیت اور سہولیات فراہم کرتے ہیں۔
اینگلنگ کے شوقین نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص براون ٹراوٹ کی اصل لذت اور خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہتا ہے تو اُسے کوکرناگ ضرور آنا چاہیے۔ دریائے برنگی میں براون ٹراوٹ کی بہترین نسل پائی جاتی ہے، جو نہ صرف سائز میں اچھی ہوتی ہیں بلکہ اپنے منفرد ذائقے کے لیے بھی مشہور ہیں۔ اینگلرز کا ماننا ہے کہ محکمہ فشریز کی جانب سے یہاں ماہی اینگلرز کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جارہی ہیں، تاکہ وہ اپنے شوق کو بہتر انداز میں پورا کرسکیں۔
اینگلرز کے مطابق آج کے نوجوان بڑی تیزی سے ذہنی دباؤ اور منشیات جیسی بری عادات کا شکار ہورہے ہیں۔ ایسے میں یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ مثبت اور صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب ہوں۔ کھیل کود اور خاص طور پر اینگلنگ مچھلی پکڑنا جیسا پرسکون شوق نہ صرف ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے بلکہ نوجوانوں کو نشے سے بھی دور رکھتا ہے۔
دوسری جانب محکمہ فشریز کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، شبیر احمد نے کہا کہ اننت ناگ کے مختلف مقامات پر اینگلنگ بیٹس بنائے گئے، ہیں جہاں اینگلرز جا کر اپنا شوق پورا کرتے ہیں٬ انہوں نے کہا کہ محکمہ نے مختلف ندی نالوں میں مچھلیوں کی پیداوار برقرار رکھنے کے لئے پردھان منتری متسیہ کسان سمردھی سہ- یوجنا (پی ایم ایم کے ایس ایس وائی) اور ایچ اے ڈی پی کے تحت ڈنمارک سے 350000 کے قریب براؤن انڈے اور دس لاکھ کے قریب رینبو ٹراؤٹ کے انڈے لائے۔ جنہیں مختلف ندی نالوں میں پیوند کیا گیا٬ انہوں نے بتایا کہ اینگلنگ کے شوقین آن لائن بھی اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں٬ اے ڈی نے کہا کہ ندی نالوں کو تحفظ کرنا ہر ایک شہری کا اولین فرض ہے٬ انہوں نے کہا کہ محکمہ بھی اپنی طرف سے مختلف ندی نالوں کی صفائی کو یقینی بنانے کے لئے اقدامات اٹھا رہا ہے٬ شبیر احمد نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غلط راہ چھوڑ کر اینگلنگ کو ترجیح دیں۔
بتا دیں کہ اینگلنگ کے کئی اصول بھی ہیں۔ ایک اچھا اینگلر کبھی ضرورت سے زیادہ مچھلی نہیں پکڑتا، اور اکثر 'کیچ اینڈ ریلیز' یعنی پکڑ کر واپس پانی میں چھوڑنے کا عمل اختیار کرتا ہے تاکہ آبی حیات کا توازن برقرار رہے۔ یہ نہ صرف ماحولیاتی ذمہ داری ہے بلکہ کھیل کی اصل روح بھی ہے۔ یوں تو اینگلنگ میں جسمانی محنت کم لگتی ہے، مگر ذہنی سکون، مشاہدہ اور صبر کی جتنی تربیت یہ دیتا ہے، وہ شاید کسی اور سرگرمی میں نہیں۔ پانی کے کنارے بیٹھ کر وقت کے بہاؤ کو محسوس کرنا، یہ سیکھنا کہ زندگی میں ہر اچھے لمحے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور یہ جاننا کہ کبھی کبھی سب سے بڑی کامیابی شکار میں نہیں بلکہ اس سفر میں ہے جو آپ نے طے کیا٬ یہی اینگلنگ کی اصل خوبصورتی ہے۔
مزید پڑھیں: شوپیان میں 50 ہزار مچھلیوں کو زہر دے کر مارا گیا،21 لاکھ روپے سے زائد نقصان، متاثرہ فش فارمر معاوضے کے منتظر
آخر میں چاہے آپ ایک ماہر اینگلر ہوں یا پہلی بار کانٹا پانی میں ڈال رہے ہوں، یاد رکھیں کہ اینگلنگ محض مچھلی پکڑنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک طرزِ زندگی ہے، ایک، انسان اور قدرت کے درمیان وہ بندھن جو ہر بار پانی کی لہروں کے سنگ نیا جنم لیتا ہے۔