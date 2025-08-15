شوپیان، جموں و کشمیر (شاہد ٹاک): یوم آزادی کا جشن ملک کے دیگر خطوں کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وادیٔ کشمیر کے تمام اضلاع کی طرح ضلع شوپیان میں بھی یومِ آزادی نہایت جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ضلع کی سب سے بڑی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں منعقد ہوئی جہاں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کی چیئرپرسن بلکیسہ جان نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔
اس موقع پر پولیس، ہوم گارڈ، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، فاریسٹ پروٹیکشن فورس، سی آر پی ایف کے جوانوں کے ساتھ ساتھ مختلف اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ و طالبات نے بھی بھرپور شرکت کی۔ پریڈ میں پولیس کے چاق و بند دستوں نے شاندار مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی پیش کی۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز کشتواڑ میں پیش آئے المناک حادثے کے باعث وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اعلان کیا تھا کہ یومِ آزادی کی تقریبات سادگی سے منائی جائیں گی اور ایوارڈ تقریب کے ساتھ ساتھ رنگا رنگ پروگرام منعقد نہیں کیے جائیں گے۔
شوپیان میں یومِ آزادی کی تقریبات کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا، تاہم موسم کی خرابی کے باوجود عوام کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
اونتی پورہ، پلوامہ (شبیر بھٹ): پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کے سبھی اضلاع میں بھی آج 79ویں یوم آزادی کی تقریب پروقار طریقے سے انجام دیں گئی۔ اگرچہ یہ تقریب ضلع پلوامہ کے ہر ایک اسکول ہر ایک بلاک میں انجام دیں گی۔ تاہم ضلع پلوامہ میں سب سے بڑی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ میں انجام دیں گئی۔ ضلع میں دوسری بڑی تقریب پولیس لائنز اونتی پورہ میں منعقد ہوئی، یہاں اے ڈی سی اونتی پورہ مشتاق احمد لون نے ترنگا لہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔
اس تقریب کے موقع ایس ایس پی اونتی پورہ سجاد احمد شاہ کے علاوہ سرکاری افسران کے ساتھ ساتھ عام لوگ اور طلبا بھی موجود تھے۔ اے ڈی سی اونتی پورہ نے خطاب کرتے ہوئے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کیں اور قوم کے قائدین کو یوم آزادی کی 79ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔ انہوں نے ضلع کے مختلف ترقیاتی کاموں اور خاص طور پر زراعت، باغبانی، صنعت اور دیگر شعبوں میں کامیابیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ضلع پلوامہ صنعتی ترقی اور کاروباری اور دیگر شعبوں کا مترادف بن گیا ہے۔
رامبن، (نواز رونیال): ملک کی دوسے حصوں کی طرز پر جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں 79ویں یوم آزادی کی سب سے بڑی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائن رامبن میں منعقد ہوئی۔ جہاں پر ڈی ڈی کونسل چیئرپرسن رامبن ڈاکٹر شمشاد شان قومی پرچم لہرایا کر جھنڈے کی سلامی لی۔ اس موقع پر پولیس کے دستوں اور اسکولی بچوں نے بھی شرکت کی اور قومی ترانے کے ساتھ ترنگے کو سلامی دی۔ تقریب پر خط چناب کے پہاڑی ضلع کشتواڑ کے پاڈر چسوتی گاؤں میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا اور سبھی کلچرل پروگراموں کو ملتوی کیا گیا. اس مواقع پر سکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔
گاندربل، (فردوس احمد تانترے): ملک کی دوسے حصوں کی طرز پر جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل میں 79ویں یوم آزادی کی سب سے بڑی تقریب منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی ڈی ڈی سی چیئرپرسن مس۔ نزہت اشفاق نے قومی پرچم لہرایا۔ ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر گاندربل شری جتن کشور-آئی اے ایس اور ایس ایس پی گاندربل شری خلیل احمد پوسوال-جے کے پی ایس بھی تھے۔ مہمان خصوصی نے پریڈ کا معائنہ کیا اور ضلع پولیس گاندربل، ایس ایس بی، سی آر پی ایف (115 بی این اور 118 بی این)، پی ٹی ایس مانیگام، جے کے پی لیڈیز ونگ، فاریسٹ پروٹیکشن فورس، ایس پی اوز، ہوم گارڈز، اور ضلع بھر کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور عام پولیس افسران اور اعلیٰ پولیس افسران کی طرف سے پیش کردہ مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔
اس تقریب کا مشاہدہ کیا، اس کی رسمی شان میں اضافہ کیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ۔ نزہت اشفاق نے گاندربل کے لوگوں کو اس تاریخی موقع پر دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے آزادی کے جنگجوؤں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کیں، اور پولیس اور سی اے پی ایف کے شہیدوں کو یاد کیا جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران اپنی جانیں نچھاور کیں۔ انہوں نے ایک مضبوط اور زیادہ ترقی پسند قوم کی تعمیر میں خواتین کو بااختیار بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اس پورے پروگرام نے آزادی، اتحاد اور تشکر کے جذبے کو جگایا۔