جموں میں سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ 79ویں یومِ آزادی کے جشن کا اہتمام، بادل پھٹنے کے سبب ثقافتی پروگرام منسوخ

کشتواڑ ضلع میں بادل پھٹنے کے واقعے میں 50 سے زیادہ ہلاکتوں کی وجہ سے حکومت نے تمام ثقافتی پروگرام منسوخ کر دیے۔

15 August celebrated across jammu Division Urdu News
جموں خطے کا 79واں یومِ آزادی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 15, 2025

جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں ڈویژن میں 79واں یومِ آزادی نہایت ولولے، جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ سخت حفاظتی انتظامات میں منایا گیا۔ مرکزی تقریب جموں کے ایم اے ایم اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی جہاں نائب وزیر اعلیٰ سورندر چودھری نے قومی پرچم لہرایا اور عوام کو یومِ آزادی کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر رنگا رنگ پریڈز، ترانوں اور عوامی اجتماعات نے فضا کو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار کر دیا۔

جموں ڈویژن کے تمام اضلاع بشمول کٹھوعہ، سانبہ، جموں، راجوری، پونچھ، اُدھمپور، رامبن، کشتواڑ اور ڈوڈہ میں ضلعی سطح پر یومِ آزادی کی تقریبات سخت حفاظتی انتظامات میں منعقد ہوئیں۔ ہر ضلع میں انتظامیہ، فورسز، اسکولوں کے طلبہ اور عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور وطن سے وفاداری کا عہد دہرایا۔ تاہم، کشتواڑ ضلع میں شدید بادل پھٹنے کے سانحے کے باعث، جس میں 50 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، حکومت نے تمام ثقافتی پروگرام منسوخ کر دیے۔

جموں خطے کا 79واں یومِ آزادی (ETV Bharat)

کشتواڑ سانحہ متاثرین سے یکجہتی کا اظہار

ضلع میں شدید بادل پھٹنے کے سانحے کے سبب مقامی انتظامیہ اور عوام نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا، جب کہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن اب بھی مسلسل جاری ہے۔ جموں کشمیر کے سرمائی دارالحکومت جموں میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے جھنڈا لہرایا۔

منتخب حکومت کی آٹھ سالوں میں پہلی بار پرچم کشائی

دوسری جانب ادھر سری نگر میں جمعہ کو یہاں یوم آزادی کی تاریخی تقریب کا مشاہدہ کیا گیا، کیونکہ یہاں ایک منتخب حکومت نے آٹھ سالوں میں پہلی بار اس خطے میں پرچم کشائی کی تقریب کی قیادت کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے موسم گرما کے دارالحکومت کے بخشی اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والی مرکزی تقریب میں قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے رسمی مارچ پاسٹ میں سلامی بھی لی، جس میں پولیس، نیم فوجی دستوں، این سی سی کیڈٹس اور اسکول کے بچوں کے دستے شامل ہوئے۔

سکیورٹی کے وسیع انتظامات

دریں اثنا، مرکزی مقام کے اردگرد سکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے تھے، خاص دن کو مرکزی علاقے میں حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جموں و کشمیر میں اس سال کی تقریبات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ UT میں سیاسی تبدیلیوں اور انتظامی تبدیلیوں کے بعد پہلی بار ہے۔

5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بعد، جموں و کشمیر کو سابقہ ریاست کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں گھٹانے کے ساتھ، لیفٹیننٹ گورنرز کی قیادت میں ریاست کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے ساتھ براہ راست مرکزی حکومت کے تحت رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے آج یوم آزادی پر سری نگر میں مرکزی تقریب میں قومی پرچم لہرایا۔ تاہم، منتخب حکومت کے چارج سنبھالنے کے بعد، وزیر اعلیٰ ریاست کے سربراہ بن گئے اور انہیں یوم آزادی کی تقریب کی قیادت کرنے کا پروٹوکول ملا۔

