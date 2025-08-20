ETV Bharat / jammu-and-kashmir

’آپریشن سندور‘ میں NCCکیڈٹس کا اہم کردار رہا: لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال سنگھ - NCC CADETS AND OP SINDOOR

لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال سنگھ نے ’آپریشن سندور‘ میں نمایاں کارکردگی پر این سی سی کے 75,000 کیڈٹس کو سراہا۔

’آپریشن سندور‘ میں NCCکیڈٹس کا اہم کردار رہا: لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال سنگھ
’آپریشن سندور‘ میں NCCکیڈٹس کا اہم کردار رہا: لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال سنگھ (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 20, 2025 at 3:17 PM IST

بارہمولہ (کوثر عرفات) : شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں بھارتی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال سنگھ نے این سی سی کے 75,000 کیڈٹس کی جانب سے حالیہ ’آپریشن سندور‘ کے دوران کی گئی شاندار خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے عزم کی تعریف کی۔ لیفٹیننٹ جنرل، جو کہ پہلے بھی اس خطے میں ’ڈیگر ڈویژن‘ کی کمان سنبھال چکے ہیں، نے این سی سی بٹالین 3 کے ایک پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔

’آپریشن سندور‘ میں NCCکیڈٹس کا اہم کردار رہا: لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال سنگھ (ای ٹی وی بھارت)

تقریب کا آغاز ’ڈیگر وار میموریل‘ پر گلباری سے ہوا، جہاں لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال سنگھ نے ڈیوٹی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں این سی سی کیڈٹس کی 3 بٹالین نے بھی شہیدوں کو شاندار سلامی پیش کی اور ان کے اسلحہ کی علامتی طور پر نمائش کی۔

اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ’’ہمیں ان کیڈٹس پر فخر ہے جنہوں نے آپریشن سندور میں سول ڈیفنس اور اسپتالوں میں خدمات انجام دے کر عوام کی بے پناہ مدد کی۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ایل او سی کے قریبی علاقوں میں بھی ان کا کردار نہایت اہم رہا۔ اپنے خطاب میں، لیفٹیننٹ جنرل نے این سی سی کے نعرے ’’اتحاد اور نظم و ضبط‘‘ پر زور دیتے ہوئے کیڈٹس سے کہا کہ وہ اپنی ہر سرگرمیوں میں ’’نیشن فرسٹ‘‘ کے جذبے کو برقرار رکھیں۔

انہوں نے این سی سی کے نصاب میں جدید ٹیکنالوجیز کو شامل کرنے کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی تاکہ ذمہ دار اور محب وطن شہری تیار کیے جا سکیں۔ آخر میں، شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے این سی سی کیڈٹس، افسران اور عملے کو ان کی کامیابیوں اور ’’آپریشن سندور‘‘ کے دوران ان کی مثالی شراکت پر اعزاز سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں این سی سی کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔

