جموں و کشمیر میں ڈینگی کے 37 نئے کیسز رپورٹ
جموں کشمیر میں رواں برس 15ہزار سے زائد نمونوں کی جانچ کی گئی جن میں کل 1142 ڈینگی سے متاثر پائے گئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 4, 2025 at 1:24 PM IST
جموں: صوبہ جموں میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جمعرات کو 37 نئے مریضوں کی تصدیق کے بعد رواں سال 2025 میں مجموعی تعداد 1142 تک پہنچ گئی ہے۔
محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ روز مجموعی طور پر 120 ٹیسٹ کیے گئے جن میں 27 مرد اور 10 خواتین مثبت پائے گئے۔ ان نئے کیسز میں 3 بچے (18 برس سے کم عمر) بھی شامل ہیں جبکہ باقی 34 مریض بالغ ہیں۔
اضلاع کے اعتبار سے جموں ضلع میں سب سے زیادہ کیسز مثبت پائے گئے جہاں 22 نئے نمونے مثبت پائے گئے ہیں، جس کے بعد وہاں کی مجموعی تعداد 467 ہو گئی۔ کٹھوعہ میں 6 نئے مریضوں کے ساتھ کیسز کی تعداد 338 تک پہنچ گئی۔ ریاسی میں 4 نئے کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ ادھمپور، سانبہ، راجوری، ڈوڈہ اور کشمیر میں ایک ایک مریض مثبت پایا گیا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق رواں برس اب تک 15,207 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 1142 مثبت پائے گئے۔ اس کے برعکس گزشتہ سال اسی مدت میں 14,370 ٹیسٹوں میں 1,887 کیس رپورٹ ہوئے تھے، جو اس سال کم شرح پازیٹیویٹی کی نشاندہی کرتا ہے۔
اِدھر جمعہ کو کسی بھی مریض کو ہسپتال میں داخل نہیں کیا گیا۔ تاہم اس وقت 7 مریض اسپتال میں زیر علاج ہیں، جب کہ جنوری سے اب تک کل 31 مریض ہسپتال میں داخل ہو چکے ہیں۔
محکمہ صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مچھر سے بچاؤ کے اقدامات اٹھائیں، گھروں اور اطراف میں پانی جمع نہ ہونے دیں اور ڈینگی علامات ظاہر ہونے پر فوری طبی مشورہ حاصل کریں۔
