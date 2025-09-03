ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر، نالہ رنبی آرہ میں پھنسے مال مویشیوں سمیت 30 افراد کو کیا گیا ریسکیو - GUJJAR BAKERWAL LIVESTOCK RESCUED

جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں گجر بکروال طبقے کے درجنوں افراد مال مویشیوں سمیت نالہ رنبی آرہ کے بیچوں بیچ درماندہ ہو گئے تھے۔

کشمیر، نالہ رنبی آرہ میں پھنسے مال مویشیوں سمیت 30 افراد کو کیا گیا ریسکیو
کشمیر، نالہ رنبی آرہ میں پھنسے مال مویشیوں سمیت 30 افراد کو کیا گیا ریسکیو (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 3, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read

شاہد ٹاک، (شوپیاں) : وادی کشمیر میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے دوران جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے واؤ یاڑی، ہیرپورہ علاقے میں قریب 30 افراد بھیڑ بکریوں اور مال مویشیوں کے ساتھ نالہ کے ایک طرف پھنس گئے اور پانی کے تیز بہاؤ کے باعث درماندہ ہو گئے۔

کشمیر، نالہ رنبی آرہ میں پھنسے مال مویشیوں سمیت 30 افراد کو کیا گیا ریسکیو (ای ٹی وی بھارت)

اس صورتحال کے بیچ مقامی پولیس اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (SDRF) نے بروقت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے سبھی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ درماندہ ہوئے افراد گجر بکروال طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو نالہ رنبی آرہ کے وسط میں اپنے مال مویشیوں کے ساتھ موجود تھے کہ اچانک پانی کا بہاؤ بڑھ گیا اور نالے کے بیچوں بیچ پھنس گئے۔

پولیس کو اطلاع موصول ہوتے ہی مقامی پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن انجام دے کر سبھی کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔

پانی کے اچانک اور تیز بہاؤ کے باعث گجر بکروال بھیڑ بکریوں سمیت پھنس گئے تھے
پانی کے اچانک اور تیز بہاؤ کے باعث گجر بکروال بھیڑ بکریوں سمیت پھنس گئے تھے (ای ٹی وی بھارت)

ادھر، ضلع انتظامیہ اور پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ندی نالوں کے نزدیک جانے سے گریز کریں کیونکہ لگاتار بارشوں کے باعث نالہ رنبی آرہ سمیت دیگر ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ سے ندی نالوں کے آس پاس پانی کے تیز بہاؤ سے جانی و مالی نقصان کا خطرہ ہے۔ حکام نے ندی نالوں کے کنارے رہائش پذیر لوگوں سے فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی ہے۔

واضح رہے کہ شوپیاں کے مشہور نالہ رنبی آرہ سمیت وادی کشمیر کے بیشتر دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے جس کے سبب سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اور اس بیچ سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب اانے سے عام زندگی بری طرح متاثر ہوکر رہ گئی ہے۔

حکام نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے عوام کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو اولین ترجیح دیں اور کسی بھی خطرے کی صورت میں فوری طور پر مقامی انتظامیہ سے رابطہ قائم کریں۔

ای ٹی وی بھارت
پولیس، ایس ڈی آر ایف نے انجام دیا ریسکیو آپریشن (ای ٹی وی بھارت)

یہ بھی پڑھیں:

شاہد ٹاک، (شوپیاں) : وادی کشمیر میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے دوران جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے واؤ یاڑی، ہیرپورہ علاقے میں قریب 30 افراد بھیڑ بکریوں اور مال مویشیوں کے ساتھ نالہ کے ایک طرف پھنس گئے اور پانی کے تیز بہاؤ کے باعث درماندہ ہو گئے۔

کشمیر، نالہ رنبی آرہ میں پھنسے مال مویشیوں سمیت 30 افراد کو کیا گیا ریسکیو (ای ٹی وی بھارت)

اس صورتحال کے بیچ مقامی پولیس اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (SDRF) نے بروقت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے سبھی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ درماندہ ہوئے افراد گجر بکروال طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو نالہ رنبی آرہ کے وسط میں اپنے مال مویشیوں کے ساتھ موجود تھے کہ اچانک پانی کا بہاؤ بڑھ گیا اور نالے کے بیچوں بیچ پھنس گئے۔

پولیس کو اطلاع موصول ہوتے ہی مقامی پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن انجام دے کر سبھی کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔

پانی کے اچانک اور تیز بہاؤ کے باعث گجر بکروال بھیڑ بکریوں سمیت پھنس گئے تھے
پانی کے اچانک اور تیز بہاؤ کے باعث گجر بکروال بھیڑ بکریوں سمیت پھنس گئے تھے (ای ٹی وی بھارت)

ادھر، ضلع انتظامیہ اور پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ندی نالوں کے نزدیک جانے سے گریز کریں کیونکہ لگاتار بارشوں کے باعث نالہ رنبی آرہ سمیت دیگر ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ سے ندی نالوں کے آس پاس پانی کے تیز بہاؤ سے جانی و مالی نقصان کا خطرہ ہے۔ حکام نے ندی نالوں کے کنارے رہائش پذیر لوگوں سے فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی ہے۔

واضح رہے کہ شوپیاں کے مشہور نالہ رنبی آرہ سمیت وادی کشمیر کے بیشتر دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے جس کے سبب سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اور اس بیچ سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب اانے سے عام زندگی بری طرح متاثر ہوکر رہ گئی ہے۔

حکام نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے عوام کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو اولین ترجیح دیں اور کسی بھی خطرے کی صورت میں فوری طور پر مقامی انتظامیہ سے رابطہ قائم کریں۔

ای ٹی وی بھارت
پولیس، ایس ڈی آر ایف نے انجام دیا ریسکیو آپریشن (ای ٹی وی بھارت)

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

NALLAH RAMBI ARAHKASHMIR WEATHERGUJAJR BAKERWAL LIVESTOCK STRANDEDKASHMIR STRANDED LIVESTOCK RESCUEDGUJJAR BAKERWAL LIVESTOCK RESCUED

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.