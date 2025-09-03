کشمیر، نالہ رنبی آرہ میں پھنسے مال مویشیوں سمیت 30 افراد کو کیا گیا ریسکیو

شاہد ٹاک، (شوپیاں) : وادی کشمیر میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے دوران جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے واؤ یاڑی، ہیرپورہ علاقے میں قریب 30 افراد بھیڑ بکریوں اور مال مویشیوں کے ساتھ نالہ کے ایک طرف پھنس گئے اور پانی کے تیز بہاؤ کے باعث درماندہ ہو گئے۔
اس صورتحال کے بیچ مقامی پولیس اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (SDRF) نے بروقت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے سبھی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ درماندہ ہوئے افراد گجر بکروال طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو نالہ رنبی آرہ کے وسط میں اپنے مال مویشیوں کے ساتھ موجود تھے کہ اچانک پانی کا بہاؤ بڑھ گیا اور نالے کے بیچوں بیچ پھنس گئے۔
پولیس کو اطلاع موصول ہوتے ہی مقامی پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن انجام دے کر سبھی کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔
ادھر، ضلع انتظامیہ اور پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ندی نالوں کے نزدیک جانے سے گریز کریں کیونکہ لگاتار بارشوں کے باعث نالہ رنبی آرہ سمیت دیگر ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ سے ندی نالوں کے آس پاس پانی کے تیز بہاؤ سے جانی و مالی نقصان کا خطرہ ہے۔ حکام نے ندی نالوں کے کنارے رہائش پذیر لوگوں سے فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی ہے۔
واضح رہے کہ شوپیاں کے مشہور نالہ رنبی آرہ سمیت وادی کشمیر کے بیشتر دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے جس کے سبب سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اور اس بیچ سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب اانے سے عام زندگی بری طرح متاثر ہوکر رہ گئی ہے۔
حکام نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے عوام کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو اولین ترجیح دیں اور کسی بھی خطرے کی صورت میں فوری طور پر مقامی انتظامیہ سے رابطہ قائم کریں۔
یہ بھی پڑھیں: