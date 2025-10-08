ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اننت ناگ، غیر قانونی کان کنی کے خلاف کریک ڈاون 7 ماہ میں229 گاڑیاں ضبط

حکام کی جانب سے غیر قانونی کان کنی کے خلاف کارروائیوں کے باوجود آبی ذخائر کی لوٹ کھسوٹ جاری ہے۔

اننت ناگ، غیر قانونی کان کنی کے خلاف کریک ڈاون 7 ماہ میں229 گاڑیاں ضبط
اننت ناگ، غیر قانونی کان کنی کے خلاف کریک ڈاون 7 ماہ میں229 گاڑیاں ضبط (فائل فوٹو: ای ٹی وی بھارت)
اننت ناگ (میر اشفاق) : جموں و کشمیر انتظامیہ نے وادی کشمیر کے مختلف آبی ذخائر سے بغیر اجازت نامے کے ریت اور باجری نکالنے پر مکمل پابندی عائد ہے تاکہ یہاں کے ان بیش قیمتی ذخائر کو تحفظ فراہم کیا جائے، تاہم پابندی کے باوجود متعدد مقامات خاص کر جنوبی کشمیر میں غیر قانونی طور ریت اور باجری نکالنے کا عمل جاری ہے۔

ریت اور باجری مافیا مختلف ندی نالوں دریاؤں خاص کر نالہ برنگی، جہلم، آرپتھ، رنبی آرہ میں گرچہ محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ کی جانب سے مافیا کے خلاف لگاتار کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں تاہم اس کے باوجود غیر قانونی طور کان کنی جاری ہے۔

محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ کے ڈسٹرکٹ منرل آفیسر (ڈی ایم او) اننت ناگ کا کہنا ہے کہ محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ، اننت ناگ نے مارچ سے ستمبر 2025 تک ضلع میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف بھر پور کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 229 گاڑیاں ضبط کی ہیں۔

آبی ذخائر میں بے لگام کان کنی سے پانی کا ہہاؤ متاثر ہوا ہے
آبی ذخائر میں بے لگام کان کنی سے پانی کا ہہاؤ متاثر ہوا ہے (ای ٹی وی بھارت)

رواں ماہ کارروائی
انہوں نے بتایا کہ مہم میں مجموعی طور پر 2.15 کروڑ روپئے مالیت کی آمدن حاصل ہوئی ہے جبکہ خلاف ورزی کرنے والے افراد سے 46.55 لاکھ بطور جرمانہ وصول کیا گیا ہے۔ ڈی ایم او کے مطابق رواں ماہ غیر قانونی کھدائی اور معدنیات کی نقل و حمل میں استعمال کی جانے والی 52 گاڑیاں بھی ضبط کی گئیں، اس دوران 8 لاکھ جرمانے کی صورت میں وصول کیے گئے ہیں جبکہ محکمہ کو 19.44 لاکھ کی آمدنی حاصل ہوئی ہے۔

چھاپہ مار کارروائیاں
حالیہ دنوں متعلقہ محکمہ نے ضلع کے آہو پائیسن علاقہ میں بڑی چھاپہ مار کاروائی انجام دی، جس دوران غیر قانونی طور پر استعمال ہونے والے درجنوں ٹپر اور ٹریکٹر ضبط کئے گئے اور ان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ بے لگام کھدائی سے نہ صرف آبی ذخائر میں پانی کا بہاؤ متاثر ہوا ہے کہ بلکہ اس سے مستقبل میں ماحولیاتی توازن پر انتہائی گہرے اور منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ادھر، زراعت سے وابستہ افراد کی شکایت ہے کہ آبی ذخائر میں بے لگام کھدائی سے پانی کا بہاؤ اور گہرائی دونوں متاثر ہوئے ہیں جس سے زراعت کو شدید نقصانات پہنچ رہے ہیں۔

ٹھوس کارروائی کا مطالبہ
ماہرین نے حکام کی جانب سے جاری کارروائیوں کو ’اشک شوئی‘ قرار دیتے ہوئے مستقل حل تلاش کرنے اور غیر قانونی کان کنی پر پوری طرح سے روک لگائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔

