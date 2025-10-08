ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ، غیر قانونی کان کنی کے خلاف کریک ڈاون 7 ماہ میں229 گاڑیاں ضبط
حکام کی جانب سے غیر قانونی کان کنی کے خلاف کارروائیوں کے باوجود آبی ذخائر کی لوٹ کھسوٹ جاری ہے۔
ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 8, 2025 at 3:53 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جموں و کشمیر انتظامیہ نے وادی کشمیر کے مختلف آبی ذخائر سے بغیر اجازت نامے کے ریت اور باجری نکالنے پر مکمل پابندی عائد ہے تاکہ یہاں کے ان بیش قیمتی ذخائر کو تحفظ فراہم کیا جائے، تاہم پابندی کے باوجود متعدد مقامات خاص کر جنوبی کشمیر میں غیر قانونی طور ریت اور باجری نکالنے کا عمل جاری ہے۔
ریت اور باجری مافیا مختلف ندی نالوں دریاؤں خاص کر نالہ برنگی، جہلم، آرپتھ، رنبی آرہ میں گرچہ محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ کی جانب سے مافیا کے خلاف لگاتار کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں تاہم اس کے باوجود غیر قانونی طور کان کنی جاری ہے۔
محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ کے ڈسٹرکٹ منرل آفیسر (ڈی ایم او) اننت ناگ کا کہنا ہے کہ محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ، اننت ناگ نے مارچ سے ستمبر 2025 تک ضلع میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف بھر پور کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 229 گاڑیاں ضبط کی ہیں۔
رواں ماہ کارروائی
انہوں نے بتایا کہ مہم میں مجموعی طور پر 2.15 کروڑ روپئے مالیت کی آمدن حاصل ہوئی ہے جبکہ خلاف ورزی کرنے والے افراد سے 46.55 لاکھ بطور جرمانہ وصول کیا گیا ہے۔ ڈی ایم او کے مطابق رواں ماہ غیر قانونی کھدائی اور معدنیات کی نقل و حمل میں استعمال کی جانے والی 52 گاڑیاں بھی ضبط کی گئیں، اس دوران 8 لاکھ جرمانے کی صورت میں وصول کیے گئے ہیں جبکہ محکمہ کو 19.44 لاکھ کی آمدنی حاصل ہوئی ہے۔
چھاپہ مار کارروائیاں
حالیہ دنوں متعلقہ محکمہ نے ضلع کے آہو پائیسن علاقہ میں بڑی چھاپہ مار کاروائی انجام دی، جس دوران غیر قانونی طور پر استعمال ہونے والے درجنوں ٹپر اور ٹریکٹر ضبط کئے گئے اور ان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بے لگام کھدائی سے نہ صرف آبی ذخائر میں پانی کا بہاؤ متاثر ہوا ہے کہ بلکہ اس سے مستقبل میں ماحولیاتی توازن پر انتہائی گہرے اور منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ادھر، زراعت سے وابستہ افراد کی شکایت ہے کہ آبی ذخائر میں بے لگام کھدائی سے پانی کا بہاؤ اور گہرائی دونوں متاثر ہوئے ہیں جس سے زراعت کو شدید نقصانات پہنچ رہے ہیں۔
ٹھوس کارروائی کا مطالبہ
ماہرین نے حکام کی جانب سے جاری کارروائیوں کو ’اشک شوئی‘ قرار دیتے ہوئے مستقل حل تلاش کرنے اور غیر قانونی کان کنی پر پوری طرح سے روک لگائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
