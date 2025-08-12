کشمیر میں 30 فیصد حاملہ خواتین پری پارٹم ڈپریشن کی شکار: ڈاکٹر ارجمند

سرینگر (پرویز الدین): حمل خواتین کے لیے ایک خوبصورت تجربہ ہے۔جس میں جسمانی ،جذباتی اور نفسیاتی تبدیلی آتی ہیں۔لیکن بعض خواتین کے لیے حمل اداسی،اضطراب اور فسردگی کے جذبات بھی لاتا یے۔اس سے موڈ ڈس آرڈر یا طبی اصطلاع میں پری پارٹم ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے جو کہ حاملہ خواتین کو متاثر کرتا ہے۔
حمل کے دوران یہ ڈپریشن کن خواتین کو زیادہ متاثر کرتا ہے ۔اس کی پچیدگیاں کیا ہے اور کیا حمل کے دوراں ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچہ بھی اسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سب پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے ماہر نفسیات ڈاکٹر ارجمند فیاض سے خاص بات چیت کی ۔
انہوں نے کہا کہ حمل کے دوران ڈپریشن جسے قبل از پیدائش ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے ایک موڈ ڈس آرڈر ہے جو حاملہ خواتین کو متاثر کرتا ہے۔ اس کی خصوصیت اداسی، ناامیدی، اور سرگرمیوں میں دلچسپی کی کمی کے مسلسل احساسات سے ہوتی ہے۔ یہ احساسات۔نہ صرف حاملہ خواتین کی روزمرہ کی زندگی ماں کے پیٹ پلنے والے بچے کی دیکھ بھال کو بھی کافی حد تک متاثر کر سکتے ہیں۔
قبل از پیدائش ڈپریشن اکثر کم رپورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سی خواتین حمل کے دوران خوشی کے چہرے کو برقرار رکھنے کے لیے دباؤ محسوس کرتی ہیں۔ یہ بدنامی خواتین کو اپنی ضرورت کی مدد حاصل کرنے سے روک سکتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ حمل کے دوران ڈپریشن ایک عام اور قابل علاج حالت ہے جو ان رکاوٹوں کو توڑنے میں مدد دے سکتی ہے اور مزید خواتین کو مدد حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر ارجمند نے کہا کہ حامل کے دوران یہ موڈ ڈس آرڈر کسی بھی خواتین کو ہوسکتا ہے البتہ ان حاملہ خواتین میں پری پارٹم پارٹم ڈپریشن ہونے کا زیادہ احتمال رہتا ہے جنہیں ڈپریشن سے منسلک کوئی خاندانی تاریخ ہو۔ایسے میں جنیٹک فیکٹر اس بیماری میں اہم رول ادا کرتا ہے ۔ایسے میں ان مذکورہ خواتین کو حامل کے دوران پری پارٹم ڈپریشن ہونے کی رسک زیادہ رہتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ حمل کے دوران ڈپریشن کی علامات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کچھ عام نشانیاں ہیں جن پر غور کرنے حمل کے دوران بے حد ضروری ہے جس میں مسلسل اداسی یا کم موڈ خراب ،تھکاوٹ یا توانائی کی کمی،سونے میں دشواری یا بہت زیادہ سونازبھوک یا وزن میں تبدیلیاحساس جرم، بے کاری، یا ناامیدی،توجہ دینے یا فیصلے کرنے میں دشواریی خود کو نقصان پہنچانے یا خودکشی کے خیالات وغیرہ جیسی کیفیات شامل ہیں ۔
حمل کے دوران ڈپریشن کی وجوہات پر ماہر نفسیات ڈاکٹر ارجمند کہتی ہیں کہ حمل کے دوران ڈپریشن مختلف عوامل سے جنم لے سکتا ہے، بشمول ہارمونل تبدیلیاں، ڈپریشن یا اضطراب کی تاریخ، تناؤ بھری زندگی کے واقعات اور تعاون کی کمی۔حمل کے دوران ہارمونل تبدیلیاں خواتین کے مزاج اور جذبات کو متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ ہارمونل تبدیلیاں آپ کو ڈپریشن کا زیادہ شکار بنا سکتی ہیں۔ حمل کے دوران ایسٹروجن اور پروجیسٹرون کی سطح نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے جو موڈ ریگولیشن سے متعلق نیورو ٹرانسمیٹر سسٹم کو متاثر کر سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق کشمیر میں تقریباً 20 سے 30 فیصد حاملہ خواتین ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں جو اسے حمل کے دوران سب سے عام پیچیدگیوں میں سے ایک بناتی ہیں۔ ڈاکٹر ارجمند نے سوال کے جواب میں کہا کہ حمل کے دوران ڈیپریشن کا مکمل علاج ممکن ہے شرط یہ کہ متاثرہ کو وقت پر ماہر ڈاکٹر سے تشخیص کی جائے۔ انہوں نے کہا اگر موڈ ڈس آرڈر کی تکلیف کم شدت کی ہو تو مریضہ کو بنا ادویات کے کونسلنگ اور دیگر تھریپز سے ٹھیک کیا جاسکتا ہے اور اگر یہ تکلیف درمیانی سے زیادہ ہوگی تو ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے اور جو ادویات ڈپریشن کی شکار حاملہ خواتین کو دی جاتی ہیں اس میں ماں اورپیٹ میں پلنے والے بچے کے صحت کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔