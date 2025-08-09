Essay Contest 2025

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر کے کولگام میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا 9واں دن، 2 فوجی ہلاک - KULGAM ENCOUNTER

یکم اگست سے شروع ہونے والے انکاؤنٹر میں دو دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اب تک کم از کم 6 سکیورٹی اہلکارزخمی ہو چکے ہیں۔

جموں کشمیر کے کولگام میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا 9واں دن
جموں کشمیر کے کولگام میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا 9واں دن (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2025 at 9:35 AM IST

3 Min Read

سری نگر: جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے اکہال علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھ جاری تصادم میں فوج کے دو جوان ہلاک ہو گئے۔ شدید گولی باری ہفتہ کو اپنے 9ویں دن میں داخل ہو گئی۔ وادی میں حالیہ تاریخ میں یہ سب سے طویل انسداد دہشت گردی آپریشن میں سے ایک ہے۔

حکام کے مطابق، یکم اگست سے شروع ہونے والے آپریشن میں اب تک کم از کم 6 سکیورٹی اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ آپریشن کے شروعاتی دو دنوں میں دو دہشت گرد مار گرائے گئے تھے۔ ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناخت لانس نائیک پریت پال سنگھ اور سپاہی ہرمندر سنگھ کے نام سے ہوئی ہے، بھارتی فوج نے تصدیق کی ہے کہ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔

جموں کشمیر کے کولگام میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا 9واں دن، 2 فوجی ہلاک (Etv Bharat)

ہندوستانی فوج کی چنار کور نے ایکس پر پوسٹ کیا، جس میں لکھا، "اپ ڈیٹ: آپریشن اکہال ، کولگام چنار کور بہادروں، لانس نائیک پریت پال سنگھ اور سپاہی ہرمندر سنگھ کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، جو ملک کے لیے فرض کے عین مطابق ہیں۔ ان کی ہمت اور لگن ہمیشہ ہمیں متاثر کرتی رہے گی۔ ہندوستانی فوج گہری تعزیت کا اظہار کرتی ہے اور ہندوستانی فوج کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے۔"

یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب سیکورٹی فورسز نے جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے اکہال جنگلاتی علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں مخصوص انٹیلی جنس اطلاعات کے بعد محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔

حکام نے بتایا کہ گزشتہ جمعہ کو فوج اور دیشت گردوں کے درمیان ابتدائی فائرنگ کے تبادلے کے بعد، آپریشن رات کے لیے روک دیا گیا تھا، لیکن گھیرا مضبوط کر دیا گیا تھا، اور اضافی کمک علاقے میں بھیج دی گئی تھی۔

اگلے دن فائرنگ دوبارہ شروع ہوئی تو دو دہشت گرد مارے گئے۔ ابھی تک ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت اور گروپ سے وابستگی کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے میں گھیرا تنگ کر رکھا ہے اور گھنے جنگلوں میں چھپے دہشت گردوں سے تصادم جاری ہے۔

حکام نے بتایا کہ جموں و کشمیر پولیس کے سربراہ نلین پربھات اور فوج کے شمالی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما سمیت سینئر پولیس اور فوج کے افسران 24 گھنٹے آپریشن کی قریب سے نگرانی کر رہے ہیں۔

سیکورٹی فورسز نے ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں کو جنگل کے علاقے میں دہشت گردوں کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ چھپے ہوئے دہشت گردوں کو بے اثر کرنے میں پیرا کمانڈوز بھی سیکورٹی فورسز کی مدد کر رہے تھے۔

سری نگر: جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے اکہال علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھ جاری تصادم میں فوج کے دو جوان ہلاک ہو گئے۔ شدید گولی باری ہفتہ کو اپنے 9ویں دن میں داخل ہو گئی۔ وادی میں حالیہ تاریخ میں یہ سب سے طویل انسداد دہشت گردی آپریشن میں سے ایک ہے۔

حکام کے مطابق، یکم اگست سے شروع ہونے والے آپریشن میں اب تک کم از کم 6 سکیورٹی اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ آپریشن کے شروعاتی دو دنوں میں دو دہشت گرد مار گرائے گئے تھے۔ ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناخت لانس نائیک پریت پال سنگھ اور سپاہی ہرمندر سنگھ کے نام سے ہوئی ہے، بھارتی فوج نے تصدیق کی ہے کہ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔

جموں کشمیر کے کولگام میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا 9واں دن، 2 فوجی ہلاک (Etv Bharat)

ہندوستانی فوج کی چنار کور نے ایکس پر پوسٹ کیا، جس میں لکھا، "اپ ڈیٹ: آپریشن اکہال ، کولگام چنار کور بہادروں، لانس نائیک پریت پال سنگھ اور سپاہی ہرمندر سنگھ کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، جو ملک کے لیے فرض کے عین مطابق ہیں۔ ان کی ہمت اور لگن ہمیشہ ہمیں متاثر کرتی رہے گی۔ ہندوستانی فوج گہری تعزیت کا اظہار کرتی ہے اور ہندوستانی فوج کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے۔"

یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب سیکورٹی فورسز نے جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے اکہال جنگلاتی علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں مخصوص انٹیلی جنس اطلاعات کے بعد محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔

حکام نے بتایا کہ گزشتہ جمعہ کو فوج اور دیشت گردوں کے درمیان ابتدائی فائرنگ کے تبادلے کے بعد، آپریشن رات کے لیے روک دیا گیا تھا، لیکن گھیرا مضبوط کر دیا گیا تھا، اور اضافی کمک علاقے میں بھیج دی گئی تھی۔

اگلے دن فائرنگ دوبارہ شروع ہوئی تو دو دہشت گرد مارے گئے۔ ابھی تک ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت اور گروپ سے وابستگی کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے میں گھیرا تنگ کر رکھا ہے اور گھنے جنگلوں میں چھپے دہشت گردوں سے تصادم جاری ہے۔

حکام نے بتایا کہ جموں و کشمیر پولیس کے سربراہ نلین پربھات اور فوج کے شمالی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما سمیت سینئر پولیس اور فوج کے افسران 24 گھنٹے آپریشن کی قریب سے نگرانی کر رہے ہیں۔

سیکورٹی فورسز نے ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں کو جنگل کے علاقے میں دہشت گردوں کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ چھپے ہوئے دہشت گردوں کو بے اثر کرنے میں پیرا کمانڈوز بھی سیکورٹی فورسز کی مدد کر رہے تھے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

OPERATION AKHALINDIAN ARMYکولگام انکاؤنٹرآپریشن اکھلKULGAM ENCOUNTER

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.