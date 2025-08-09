سری نگر: جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے اکہال علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھ جاری تصادم میں فوج کے دو جوان ہلاک ہو گئے۔ شدید گولی باری ہفتہ کو اپنے 9ویں دن میں داخل ہو گئی۔ وادی میں حالیہ تاریخ میں یہ سب سے طویل انسداد دہشت گردی آپریشن میں سے ایک ہے۔
حکام کے مطابق، یکم اگست سے شروع ہونے والے آپریشن میں اب تک کم از کم 6 سکیورٹی اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ آپریشن کے شروعاتی دو دنوں میں دو دہشت گرد مار گرائے گئے تھے۔ ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناخت لانس نائیک پریت پال سنگھ اور سپاہی ہرمندر سنگھ کے نام سے ہوئی ہے، بھارتی فوج نے تصدیق کی ہے کہ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔
ہندوستانی فوج کی چنار کور نے ایکس پر پوسٹ کیا، جس میں لکھا، "اپ ڈیٹ: آپریشن اکہال ، کولگام چنار کور بہادروں، لانس نائیک پریت پال سنگھ اور سپاہی ہرمندر سنگھ کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، جو ملک کے لیے فرض کے عین مطابق ہیں۔ ان کی ہمت اور لگن ہمیشہ ہمیں متاثر کرتی رہے گی۔ ہندوستانی فوج گہری تعزیت کا اظہار کرتی ہے اور ہندوستانی فوج کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے۔"
Update: OP AKHAL, Kulgam— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) August 2, 2025
Intermittent and Intense fire fight continued through the night. Alert troops responded with calibrated fire and tightened the nooze while maintaining contact.
One terrorist has been neutralised by the security forces so far.
Operation continues.…
یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب سیکورٹی فورسز نے جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے اکہال جنگلاتی علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں مخصوص انٹیلی جنس اطلاعات کے بعد محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔
حکام نے بتایا کہ گزشتہ جمعہ کو فوج اور دیشت گردوں کے درمیان ابتدائی فائرنگ کے تبادلے کے بعد، آپریشن رات کے لیے روک دیا گیا تھا، لیکن گھیرا مضبوط کر دیا گیا تھا، اور اضافی کمک علاقے میں بھیج دی گئی تھی۔
اگلے دن فائرنگ دوبارہ شروع ہوئی تو دو دہشت گرد مارے گئے۔ ابھی تک ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت اور گروپ سے وابستگی کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے میں گھیرا تنگ کر رکھا ہے اور گھنے جنگلوں میں چھپے دہشت گردوں سے تصادم جاری ہے۔
حکام نے بتایا کہ جموں و کشمیر پولیس کے سربراہ نلین پربھات اور فوج کے شمالی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما سمیت سینئر پولیس اور فوج کے افسران 24 گھنٹے آپریشن کی قریب سے نگرانی کر رہے ہیں۔
سیکورٹی فورسز نے ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں کو جنگل کے علاقے میں دہشت گردوں کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ چھپے ہوئے دہشت گردوں کو بے اثر کرنے میں پیرا کمانڈوز بھی سیکورٹی فورسز کی مدد کر رہے تھے۔