جموں کشمیر پولیس کے خلاف سال2023میں قتل، تشدد، حراستی ہلاکت سمیت 53کیسز درج: NCRBرپورٹ
جموں کشمیر سے علیحدہ ہوئے لداخ میں پولیس اہلکاروں کے خلاف سال2023 میں ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہوا ہے۔
Published : October 4, 2025 at 7:19 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 7:29 PM IST
سرینگر: نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو (NCRB) کی تازہ رپورٹ کے مطابق، جموں و کشمیر میں سال 2023 میں پولیس اہلکاروں کے خلاف 50 سے زائد مقدمات اور ’اسٹیٹ‘ کے خلاف 193 جرائم (کیسز) درج ہوئے ہیں، جبکہ دہشت گردی سے متعلق 151 جرائم کے ساتھ یہ ملک میں سب سے آگے رہا۔ دوسری جانب، لداخ میں ان زمروں میں ایک بھی کیس درج نہیں ہوا ہے۔
این سی آر بی رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر میں پولیس اہلکاروں کے خلاف 53 کیسز درج ہوئے، جو ملک بھر میں رپورٹ ہونے والے 2,279 مقدمات کا ایک معمولی حصہ ہیں۔ ان میں تحویل میں ہلاکت، تشدد، بھتہ خوری اور دیگر الزامات شامل ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق بڑی ریاستوں میں یہ اعداد کہیں زیادہ ہیں: راجستھان 461 کیسز کے ساتھ سرفہرست ہے، اس کے بعد اتر پردیش میں 121، تلنگانہ میں 108، جبکہ پنجاب اور تمل ناڈو میں 97-97 مقدمات درج ہوئے۔ دہلی میں بھی 29 کیس رپورٹ ہوئے۔ لداخ میں ایک بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر میں دہشت گردی سے متعلق 151 جرائم ریکارڈ ہوئے، جو پورے ملک میں سب سے زیادہ ہیں۔ صرف ہریانہ میں دہشت گردی سے متعلق دو مقدمات درج ہوئے ہیں، یعنی 2023 میں بھارت میں درج ہونے والے 98 فیصد سے زائد دہشت گردی کے مقدمات صرف جموں و کشمیر میں درج ہوئے۔
ایک سینئر پولیس افسر نے کہا: ’’یہ اعداد ظاہر کرتے ہیں کہ اگرچہ دہشت گردانہ واقعات میں کمی آئی ہے، لیکن پورے ملک میں اس نوعیت کے تقریباً تمام مقدمات صرف جموں و کشمیر میں رپورٹ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں کا سکیورٹی ماحول اب بھی منفرد ہے۔‘‘
لداخ یا دیگر مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دہشت گردی سے متعلق کوئی بھی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا ہے۔
این سی آر بی رپورٹ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ریاست کے خلاف جرائم- جن میں بغاوت، جنگ چھیڑنے، اور غیر قانونی سرگرمیاں (انسداد) ایکٹ (UAPA) کی خلاف ورزیاں شامل ہیں - جموں و کشمیر میں 193 درج ہوئے۔ ملک بھر میں ایسے 4,873 کیس رپورٹ ہوئے، جن میں اتر پردیش 2,761 کیسز کے ساتھ سرفہرست ہے۔
دہلی نے 223، کیرالہ نے 436، ہریانہ نے 379، اور مہاراشٹر نے 223 کیس درج کیے۔ بہار میں صرف 68 جبکہ گوا میں کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔
