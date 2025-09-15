ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اننت ناگ میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 15 سالہ زخمی فوت

اننت ناگ کے کھنڈرو میں ایک پراسرار دھماکہ ہوا جس میں ایک نوجوان زخمی ہوا تھا، آج وہ زخموں سے جانبر نہ ہو سکا۔

اننت ناگ میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 15 سالہ زخمی فوت
اننت ناگ میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 15 سالہ زخمی فوت (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 15, 2025 at 11:32 AM IST

1 Min Read
اننت ناگ، جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کھندرو علاقے میں اتوار کو ایک 15 سالہ نوجوان فوج کی باڑ کے قریب بارودی سرنگ کی زد میں آکر شدید زخمی ہوگیا تھا۔ تازہ اطلاعات کے مطابق ایک اعلیٰ پولیس افسر نے بتایا کہ اتوار کو 21 ایف اے ڈی کھنڈرو میں فوج کی باڑ لگانے والے علاقے میں داخل ہونے والا ایک نوجوان بارودی سرنگ کے دھماکے میں جو شدید زخمی ہو گیا تھا زخموں سے جانبر نہ ہوسکا۔

اسے علاج کے لیے فوری طور پر تشویشناک حالت میں جی ایم سی اننت ناگ منتقل کیا گیا۔ اس کی شناخت 24 سالہ شاہد احمد ولد محمد یوسف ساکن لارنو کے طور پر کی گئی ہے۔ دریں اثنا، پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش جاری ہے کہ وہ فوج کی باڑ میں کیسے داخل ہوا۔

