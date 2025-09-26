زیلنسکی کی پوتن کو دھمکی، کہا "جنگ ختم کرو، یا بموں سے بچنے کا کوئی راستہ تلاش کرلو"
یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک انٹرویو میں کہا، یوکرین روس میں شہریوں کو نشانہ نہیں بنائے گا کیونکہ "ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔"
Published : September 26, 2025 at 12:01 PM IST
واشنگٹن: ایکسائز (Axios) کو انٹرویو دیتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی (Volodymyr Zelenskyy) نے خبردار کیا کہ اگر ماسکو نے ان کے ملک کے خلاف اپنی جارحیت بند نہ کی تو کریملن نشانہ بن جائے گا اور روسی حکام کو بم پناہ گاہوں کا معائنہ کرنا چاہیے۔
روس نے یوکرین کے تقریباً 20 فیصد حصے پر قبضہ کر رکھا ہے اور 2022 میں مکمل حملے کے آغاز کے بعد سے اس نے شہری اور فوجی اہداف پر بمباری کی اور میزائل داغے ہیں۔ ماسکو کی افواج نے رواں ماہ پہلی بار کیف میں سرکاری کمپلیکس پر حملہ کیا۔ ایکسائز (Axios) کی رپورٹ کے مطابق، Zelenskyy نے کہا کہ یوکرین کی پالیسی اب ان اہداف کو بھی نشانہ بنائے گی جو پہلے ممنوع تھے۔
روس کو بم پناہ گاہوں کی ضرورت
زیلینسکی نے ایکسائز (Axios) کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا، "انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی بم پناہ گاہیں کہاں ہیں۔ انہیں ان کی ضرورت ہے۔ اگر وہ جنگ نہیں روکتے تو انہیں بہرحال ان کی ضرورت ہو گی۔"
جنگ زدہ یوکرین میں انتخابات کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی دائیں بازو کی حکومت کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے، زیلنسکی نے ایکسائز (Axios) کو یہ بھی کہا کہ امن کی واپسی کے بعد وہ اقتدار میں رہنے کی کوشش نہیں کریں گے۔
میرا مقصد جنگ کو ختم کرنا ہے
انہوں نے کہا، "میرا مقصد جنگ کو ختم کرنا ہے، نہ کہ عہدے کے لیے دوڑ جاری رکھنا۔ زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین روس میں شہریوں کو نشانہ نہیں بنائے گا کیونکہ "ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔" تاہم، اس نے اشارہ کیا کہ یوکرین ایک زیادہ طاقتور امریکی ہتھیار حاصل کرنے کی امید کر رہا ہے، جس کا نام انہوں نے نہیں لیا، تاکہ روس کے اندر گہرائی میں حملوں کی دھمکی دی جا سکے۔ ایکسائز (Axios) نے Zelensky کے حوالے سے کہا کہ اس ہفتے نیویارک میں ایک ملاقات کے دوران انہوں نے ٹرمپ سے کہا، "ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے۔"
ٹرمپ "بے صبرے" ہو رہے ہیں
ایکسائز (Axios) کی طرف سے جاری کیے گئے انٹرویو کے ایک کلپ میں، انہوں نے کہا، "اگر ہمیں امریکہ سے ایسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار ملتے ہیں، تو ہم انہیں استعمال کریں گے۔" روس کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے کی یوکرین کی صلاحیت کے لیے امریکی اور یورپی حمایت اکثر متزلزل ہوتی رہی ہے۔ واشنگٹن اور یورپی دارالحکومتوں کو خدشہ ہے کہ وہ ماسکو کو ایک توسیعی تنازعہ کی طرف اکسا سکتے ہیں۔ تاہم، یوکرین اب بار بار روسی توانائی کی صنعت کی تنصیبات پر حملہ کر رہا ہے، اور زیلنسکی نے کہا کہ ٹرمپ نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دی ہے۔
یوکرین روس سے اپنا تمام علاقہ واپس جیت سکتا؟
انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے انہیں بتایا کہ وہ "اس خیال کی حمایت کرتے ہیں کہ ہم توانائی کے معاملے پر جواب دے سکتے ہیں۔" اس ہفتے کے شروع میں زیلنسکی سے ملاقات کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین روس سے اپنا تمام علاقہ واپس جیت سکتا ہے۔ کئی مہینوں کے یہ کہنے کے بعد یہ ایک حیران کن تبدیلی ہے کہ کیف کو اپنے بڑے پڑوسی کو زمین سونپنا پڑ سکتی ہے۔
روسی لڑاکا طیارے کو مار گرائیں گے
مشرقی یورپ میں امریکی اتحادیوں کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات کی ایک سیریز کے بعد، امریکی رہنما نے نیٹو ممالک سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی روسی لڑاکا طیارے کو مار گرائیں۔ یہ یوکرین پر ٹرمپ کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے، جس نے فروری میں زیلنسکی کو اوول آفس میں ایک ٹیلیویژن تصادم کے دوران کہا تھا کہ روس کو شکست دینے کے لیے "آپ کے پاس کارڈز نہیں ہیں"۔
امریکی صدر کے خیالات میں یہ تبدیلی پوتن کے ساتھ ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ الاسکا میں 15 اگست کو ہونے والی سربراہی کانفرنس کوئی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی اور اس کے بعد روسی حملوں میں اضافہ ہوا۔
ٹرمپ ماسکو کے ساتھ "انتہائی بے صبرے"
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بدھ کے روز خبردار کیا کہ ٹرمپ ماسکو کے ساتھ "انتہائی بے صبرے" ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی رہنما "ایسا نہیں لگتا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے کافی مذاکرات کر رہے ہیں۔" وانس نے مزید کہا، "اگر روس نیک نیتی سے بات چیت سے انکار کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ملک کے لیے بہت برا ہوگا۔"