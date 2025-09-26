دنیا کو ایک عالمی افرادی قوت کی ضرورت، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر خارجہ جے شنکر کا بیان
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک عالمی افرادی قوت بنانے پر زور دیا جو زیادہ قابل قبول، عصری اور موثر ہو۔
Published : September 26, 2025 at 8:19 AM IST
نیویارک: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ آج کی بدلتی ہوئی دنیا کو عالمی افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ قومیں اس حقیقت سے بچ نہیں سکتیں کہ بہت سے ممالک قومی آبادی کی وجہ سے عالمی افرادی قوت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔
ان کے تبصرے تجارت اور ٹیرف چیلنجوں کے ساتھ ساتھ امیگریشن پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت موقف کے درمیان آئے ہیں، جس میں H-1B ویزا پر US$100,000 کی نئی فیس بھی شامل ہے، جو بنیادی طور پر ہندوستانی پیشہ ور افراد کو متاثر کرتی ہے۔ ان عارضی کام کے ویزوں سے فائدہ اٹھانے والوں کی اکثریت ہندوستانیوں کی ہے۔
ترقی کے مرکز میں امداد، تجارت اور ٹیکنالوجی
بدھ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن (ORF) کے زیر اہتمام "ترقی کے مرکز میں امداد، تجارت اور ٹیکنالوجی" سے خطاب کرتے ہوئے، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک ایسی عالمی افرادی قوت کی تشکیل پر زور دیا جو زیادہ قابل قبول، عصری، اور موثر ہو، جسے بعد میں ایک مہذب کام کی جگہ پر تعینات کیا جا سکے۔
انہوں نے کہا، "اس عالمی افرادی قوت کو کہاں رکھا جائے اور کہاں تعینات کیا جائے یہ سیاسی بحث کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے گریز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ڈیمانڈ اور ڈیموگرافکس کو دیکھیں تو بہت سے ممالک اپنی قومی آبادی کی بنیاد پر مانگ کو پورا نہیں کر سکتے۔"
بین الاقوامی معیشت کے لیے ایک بڑا سوال
انہوں نے کہا، "یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ اس حقیقت سے بچ نہیں سکتے۔ تو ہم عالمی افرادی قوت کا ایک زیادہ قابل قبول، عصری، اور موثر ماڈل کیسے بنائیں گے، جسے ایک غیر مرکزی، عالمی کام کی جگہ پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ آج بین الاقوامی معیشت کے لیے ایک بڑا سوال ہے۔"
جے شنکر نے کہا، "جب ہم اس تنظیم نو کی دنیا کا حصہ بنیں گے، ہم ملکوں کے درمیان نئے اور مختلف تجارتی معاہدے دیکھیں گے، ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو عام حالات میں نہیں لیے گئے تھے۔
غیر یقینی صورتحال اور غیر متوقع پہلو
انہوں نے کہا، "اگرچہ غیر یقینی صورتحال اور غیر متوقع پہلو ہیں، تجارت بالآخر اپنا راستہ تلاش کر لیتی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ آج "بزنس کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔" جسمانی اور ڈیجیٹل دونوں وجوہات کی بناء پر، انسانی تاریخ میں پہلے سے کہیں بہتر سڑکیں، جہاز رانی کی سہولیات اور زیادہ قابل رسائی تجارتی ماحول موجود ہے۔