نیپال کے سابق وزیر اعظم جھالاناتھ کھنال کی اہلیہ کو زندہ جلا دیا گیا
مظاہرین نے سابق وزیراعظم کھنال کے گھر کو آگ لگا دی جس کی وجہ سے ان کی بیوی راجیہ لکشمی چترکر جھلس کر ہلاک ہوگئیں۔
Published : September 10, 2025 at 10:20 AM IST
کٹھمنڈو: نیپال کی راجدھانی کٹھمنڈو میں پُرتشدد مظاہروں کے دوران سابق وزیر اعظم جھالاناتھ کھنال کی رہائش گاہ کو نذر آتش کیے جانے کے بعد ان کی اہلیہ راجیہ لکشمی چترکر جھلس ہر ہلاک ہو گئیں۔ جب مظاہرین نے ان کے گھر کو آگ لگائی تو اس وقت راجیہ لکشمی چترکر گھر کے اندر موجود تھیں۔
'خبر ہب' نے خاندانی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ انہیں تشویشناک حالت میں کیرتی پور برن ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔ یہ سنسنی خیز واقعہ اس وقت سامنے آیا ہے جب جین زیڈ کے مظاہروں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس نے نیپال کے وزیر اعظم کے پی اولی کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا، جب کہ کٹھمنڈو میں پارلیمنٹ کی عمارت اور صدر کے دفتر سمیت متعدد سرکاری عمارتوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔
دریں اثنا دی ہمالین ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ نیپالی صدر رام چندر پوڈیل نے جنرل زیڈ تحریک کے دوران منگل کو احتجاج کرنے والے شہریوں سے بات چیت کے ذریعے بحران کے پرامن حل کی پیروی کرنے کی اپیل کی۔
صدر پوڈیل نے ایک سرکاری بیان میں اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعظم کے پی شرما اولی کا استعفیٰ پہلے ہی منظور کر لیا گیا ہے، قوم کو مزید خونریزی یا تباہی کے بغیر بحران کو حل کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔
انہوں نے کہا، "میں تمام فریقوں سے پرامن رہنے، قوم کو مزید نقصان پہنچانے سے رکنے اور مذاکرات کی میز پر آنے کی اپیل کرتا ہوں۔ جمہوریت میں شہریوں کی طرف سے اٹھائے گئے مطالبات کو بات چیت اور گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔"
وہیں نیپالی فوج نے ایک عوامی درخواست بھی جاری کی تھی جس میں شہریوں، خاص طور پر نوجوانوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور ملک کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کریں۔
پچھلے دو دنوں کے دوران یہ جین زیڈ مظاہرے تیزی سے بڑھے ہیں، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ اور کٹھمنڈو کے دیگر حصوں کے ارد گرد ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 500 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ احتجاج آٹھ ستمبر سنہ 2025 کو کھٹمنڈو اور پوکھرا، بٹوال اور بیر گنج سمیت دیگر بڑے شہروں میں شروع ہوا، جب حکومت نے ٹیکس ریونیو اور سائبر سکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی عائد کر دی۔
مظاہرین ادارہ جاتی کرپشن اور حکمرانی میں جانبداری کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے فیصلہ سازی کے عمل میں زیادہ جوابدہ اور شفاف ہو۔ مظاہرین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی کو منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، جسے وہ آزادی اظہار کو دبانے کی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔
صورت حال پر قابو پانے کے لیے کٹھمنڈو سمیت کئی شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ حکومت نے فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور یوٹیوب سمیت 26 بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی لگا دی۔ غلط معلومات کے پھیلاؤ پر تشویش اور ریگولیٹری تعمیل کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے عائد کی گئی اس پابندی کو شہریوں نے اظہار رائے کی آزادی پر حملہ اور اختلاف رائے کو دبانے کے طریقے کے طور پر دیکھا۔
