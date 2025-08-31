واشنگٹن: ہندوستان اس سال کے آخر میں کواڈ سمٹ کی میزبانی کرنے والا ہے۔ جنوری میں ہی ٹرمپ انتظامیہ نے کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کا اہتمام کیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ تجارتی کشیدگی اور ٹرمپ کے بار بار دعووں کی وجہ سے دونوں رہنماؤں کے درمیان تعلقات خراب ہونے لگے۔
نیویارک ٹائمز کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارت پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کے بعد اپنا بھارت دورہ منسوخ کر سکتے ہیں۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ کا کواڈ سمٹ میں بھی ہندوستان کا دورہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ٹرمپ نے پہلے پی ایم نریندر مودی کو سال کے آخر میں ہندوستان آنے کی اطلاع دی تھی لیکن اب انہوں نے یہ منصوبہ ملتوی کر دیا ہے۔ فی الحال اس معاملے پر ہندوستان اور امریکی حکومتوں کی طرف سے کوئی سرکاری تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔
ٹرمپ مسلسل حالیہ ہند پاک کشیدگی کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازع کو حل کرنے میں مدد کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ بھارت ان دعوؤں کو مسلسل مسترد کرتا آیا ہے۔
سکریٹری خارجہ وکرم مصری نے کہا کہ پی ایم مودی نے ٹرمپ پر واضح کیا کہ نہ تو امریکہ بھارت تجارتی معاہدے پر کوئی بات چیت ہوئی ہے اور نہ ہی پاک بھارت تنازع میں امریکہ کی کوئی ثالثی ہے۔ جنگ بندی کی بات چیت صرف ہندوستان اور پاکستان کے فوجی چینلز کے ذریعے ہوئی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے پھر بھی جنگ کے خاتمے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی اور دعویٰ کیا کہ پاکستان انہیں امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنا چاہتا ہے۔ مودی نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ اس اختلاف نے دونوں رہنماؤں کے درمیان تناؤ بڑھا دیا۔
بھارت پر ٹیرف کی کہانی
نیویارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر 25 فیصد ٹیرف عائد کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اقدام پالیسی سے زیادہ تعزیری ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ہندوستانی امور کے صدر رچرڈ روسو نے کہا کہ ہندوستان کو الگ سے نشانہ بنانا ظاہر کرتا ہے کہ معاملہ صرف روس سے متعلق نہیں ہے۔
اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب ٹیرف مذاکرات ناکام ہوئے تو ٹرمپ نے کئی بار پی ایم مودی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مودی نے کالوں کا جواب نہیں دیا۔ اس رپورٹ کی روشنی میں امریکہ بھارت تعلقات میں کشیدگی بڑھنے کا عندیہ ہے۔ 50 فیصد ٹیرف اور ٹرمپ کے دورہ منسوخ کرنے کے فیصلے نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور تجارتی تلخی کو مزید گہرا کر دیا ہے۔
