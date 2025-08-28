غزہ میں بچے کیوں اذیت میں ہیں، بچوں کی چیخیں کیوں نہیں سنائی دیتیں، اقوام متحدہ سے کس نے اپیل کی ہے؟

اقوام متحدہ: سیو دی چلڈرن کے سربراہ نے بدھ کے روز غزہ میں بھوک سے مرنے والے بچوں کی اذیت کا ایک ہولناک بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ اتنے کمزور ہیں کہ روتے بھی نہیں۔ اسرائیل-فلسطین تنازعہ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، بین الاقوامی خیراتی ادارے کے صدر انگر ایشنگ نے کہا کہ قحط جسے اقوام متحدہ نے گزشتہ ہفتے غزہ میں واقع ہونے کا اعلان کیا ہے، یہ صرف ایک سادہ تکنیکی اصطلاح نہیں ہے۔
ایشنگ نے کہا، "جب کافی خوراک نہیں ہوتی ہے، تو بچے شدید غذائیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اور دردناک طریقے سے مر جاتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں، قحط یہی ہے،۔" انہوں نے مزید بتایا کہ جب بچے کئی ہفتوں تک بھوکے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جیسا کہ جسم زندہ رہنے کے لیے پہلے اپنی چربی کھاتا ہے اور جب وہ ختم ہوجاتا ہے، تو وہ اپنے ہی پٹھوں اور اہم اعضاء کو کھا کر لفظی طور پر خود کو کھا لیتا ہے۔
ایشنگ نے کہا، "ابھی تک ہمارے کلینک تقریباً خاموش ہیں۔ اب، بچوں میں بولنے یا درد میں چیخنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ وہ صرف وہیں پڑے رہتے ہیں، دبلے پتلے، واقعی کمزور،" ایشنگ نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ امدادی گروپ زور زور سے خبردار کر رہے ہیں کہ قحط آنے والا ہے کیونکہ اکتوبر 2023 میں حماس کے حملے سے شروع ہونے والی دو سالہ جنگ کے دوران اسرائیل نے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کو غزہ تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔
ایشنگ نے کہا، "اس کمرے میں موجود ہر فرد کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ظلم کو روکنے کے لیے کارروائی کرے۔" اقوام متحدہ نے جمعہ کے روز غزہ میں قحط کا باضابطہ اعلان کیا، جس میں اسرائیل کی جانب سے 22 ماہ سے زائد جنگ کے دوران امداد کی منظم رکاوٹوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔
اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ بھوک مانیٹر، انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن انیشیٹو (آئی پی سی) نے کہا ہے کہ غزہ صوبے میں 500,000 افراد قحط سے متاثر ہیں، جو غزہ شہر سمیت فلسطینی سرزمین کے تقریباً پانچویں حصے پر محیط ہے۔ آئی پی سی نے اندازہ لگایا ہے کہ ستمبر کے آخر تک قحط غزہ کے تقریباً دو تہائی حصے میں پھیل جائے گا۔ اسرائیل نے بدھ کے روز مطالبہ کیا کہ آئی پی سی رپورٹ کو "من گھڑت" قرار دیتے ہوئے اسے واپس لے۔
بدھ کے سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد، اسرائیل کے اہم اتحادی، امریکہ کے علاوہ تمام 14 ارکان نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس میں قحط کے اعلان پر "گہری تشویش اور پریشانی" کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ انہیں آئی پی سی کے کام کرنے پر اعتماد ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ "جنگ کے ہتھیار کے طور پر بھوک کا استعمال بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت واضح طور پر ممنوع ہے۔ غزہ میں قحط کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔"