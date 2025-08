ETV Bharat / international

ٹرمپ کا بھارت سمیت کئی ممالک پر 10 سے 41 فیصد تک جوابی ٹیرف لگانے کا حکم - TRUMP IMPOSES TARIFF ON INDIA

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ( AP )

By ETV Bharat Urdu Team Published : August 1, 2025 at 9:44 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 9:52 AM IST 5 Min Read

نیویارک: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت سمیت کئی ممالک کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ تازہ ترین جانکاری کے مطابق انہوں نے کئی ممالک پر 10 فیصد سے لے کر 41 فیصد تک کے جوابی محصولات عائد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حکم نامے پر دستخط کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اس فیصلے سے کئی برسوں سے چل رہا کاروبار کا عدم توازن دور ہو جائے گا اور یہ امریکہ کو اقتصادی تحفظ بھی فراہم کرے گا۔ بھارت کی بات کریں تو امریکہ نے 25 فیصد ٹیرف لگانے کی بات کی ہے۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس نے ایک فہرست بھی جاری کی ہے، جو واشنگٹن دنیا بھر کے ممالک سے برآمدات پر عائد ٹیرف سے متعلقہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعرات کو جاری کی گئی فہرست کے مطابق بھارت پر 25 فیصد 'جوابی ٹیرف' عائد کی گئی ہے۔ اس سے قبل امریکی انتظامیہ نے ٹیرف لگانے کی آخری تاریخ یکم اگست مقرر کی تھی تاہم اب نئے ٹیرف کا نفاذ سات اگست سے ہوگا۔ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر میں کہا کہ کچھ تجارتی شراکت داروں نے امریکہ کے ساتھ بامعنی تجارت اور سلامتی کے وعدوں پر اتفاق کیا ہے یا وہ متفق ہونے کے راستے پر ہیں، جو تجارتی رکاوٹوں کو مستقل طور پر دور کرنے اور اقتصادی اور قومی سلامتی کے معاملات پر امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی کے ان کے مخلصانہ ارادے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ اگر کوئی سامان سات اگست تک یہاں آنے کے لیے لوڈ ہو چکا ہے اور وہ اکتوبر تک امریکہ پہنچتا ہے تو اس پر کوئی نیا ٹیرف نہیں لگایا جائے گا، کیوں کہ وہ راستے میں ہے۔ مزید پڑھیں: سب کچھ ٹھیک نہیں، ٹرمپ کا یکم اگست سے ہندوستان پر 25 فیصد ٹیرف کا اعلان ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات میں شامل ہونے کے باوجود دیگر تجارتی شراکت داروں نے ایسی شرائط پیش کی ہیں، جو میرے خیال میں ہمارے تجارتی تعلقات میں عدم توازن کو مناسب طریقے سے دور نہیں کرتیں یا اقتصادی اور قومی سلامتی کے معاملات میں امریکہ کے ساتھ مناسب ہم آہنگی پیدا کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ امریکی صدر کے حکم کے تحت بھارت پر تقریباً 25 فیصد ٹیرف لگانے کو کہا گیا ہے۔ امریکی انتظامیہ نے دلیل دی کہ بھارت جیسے ممالک امریکی اشیا پر بھاری ٹیکس لگاتے ہیں اور اپنے لیے کاروباری رعایتوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے پاکستان پر 19 فیصد، بنگلہ دیش اور ویتنام پر 20 فیصد، جنوبی افریقہ پر 30 فیصد اور سوئٹزرلینڈ پر 39 فیصد ٹیرف عائد کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی انتظامیہ نے کیمرون، چاڈ، اسرائیل، ترکی سمیت کئی ممالک پر 15 فیصد ٹیکس عائد کیا ہے۔ جانیے کس ملک پر کتنا ٹیرف لگایا گیا؟ ملک ٹیرف شام 41 فیصد لاؤس 40 فیصد سوئٹزرلینڈ 39 فیصد عراق، سربیا 35 فیصد الجزائر، بوسنیا، لیبیا، جنوبی افریقہ 30 فیصد بھارت، قازقستان، مالدووا، تیونس 25 فیصد بنگلہ دیش، سری لنکا، تائیوان، ویتنام 20 فیصد پاکستان، ملائیشیا، انڈونیشیا، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، فلپائن 19 فیصد نکاراگوا 18 فیصد اسرائیل، جاپان، ترکی، نائجیریا، گھانا اور دیگر کئی ممالک 15 فیصد برازیل، برطانیہ 10 فیصد یہ بھی پڑھیں: ٹرمپ کے 25 فیصد ٹیرف پر بھارت کا ردعمل، کہا قومی مفاد کے لیے سبھی قدم اٹھائیں گے اس سے قبل ٹرمپ نے بدھ کو اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ کے ذریعے بھارت پر 25 فیصد ٹیرف اور روسی فوجی ساز و سامان اور توانائی کی خریداری پر اضافی جرمانے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا بھارت کے ساتھ بہت بڑا تجارتی خسارہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ہمارا دوست ہے، لیکن ہم نے گذشتہ چند برسوں میں ان کے ساتھ نسبتاً کم تجارت کی ہے کیونکہ ان کے ٹیرف بہت زیادہ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اور ان کے پاس کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت اور ناگوار غیر مالیاتی تجارتی رکاوٹیں ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ اپنے فوجی سازوسامان کا ایک بڑا حصہ روس سے خریدا ہے، اور چین کے ساتھ ساتھ روس کی پٹرولیم مصنوعات کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ایسے وقت میں جب ہر کوئی چاہتا ہے کہ روس یوکرین میں قتل و غارت بند کرے - سب کچھ ٹھیک نہیں ہے! مزید پڑھیں: ایران سے پیٹرولیم مصنوعات درآمد کرنے پر امریکہ نے نصف درجن بھارتی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی بھارت کو اب 'چین، امریکہ، پاکستان' کے سیاسی چیلنجوں کا مقابلہ کرنا ہوگا: کانگریس

