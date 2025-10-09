جب مارکو روبیو نے میٹنگ کے دوران ٹرمپ کو غزہ معاہدے پر نوٹ دیا، جانیں کیا تھا وہ
ایک میٹنگ کے دوران ٹرمپ کو دیے گئے نوٹ میں غزہ معاہدے سے متعلق ایک سوشل میڈیا پوسٹ کو منظوری دینے کی اپیل تھی۔
Published : October 9, 2025 at 10:42 AM IST
واشنگٹن: الجزیرہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بدھ (مقامی وقت کے مطابق) کو وائٹ ہاؤس کی ایک تقریب کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہاتھ سے لکھا ہوا ایک نوٹ دیا، جس میں غزہ جنگ بندی معاہدے سے متعلق ایک سوشل میڈیا پوسٹ کو منظوری دینے کی درخواست کی گئی تھی۔
الجزیرہ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی سٹیشنری پر لکھے گئے اس نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ ’آپ کو ٹروتھ سوشل پوسٹ کو جلدی منظوری دینی ہوگی تاکہ آپ پہلے سمجھوتے کا اعلان کر سکیں۔' روبیو، جو قدامت پسند لوگوں کے ساتھ ٹرمپ کی گول میز کانفرنس کا حصہ نہیں تھے، کمرے میں داخل ہوئے، انہیں نوٹ دیا اور کچھ سرگوشی کی۔
ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے مصر کے شرم الشیخ میں تیسرے روز بھی غزہ جنگ بندی پر بات چیت جاری تھی۔ الجزیرہ کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس ہفتے کے آخر میں مصر کا سفر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کار غزہ معاہدے کے "بہت قریب" ہیں اور "انہیں بہت جلد میری ضرورت پڑنے والی ہے۔"
ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا، "میں مشرق وسطیٰ کے لوگوں سے مشرق وسطیٰ کے لیے ممکنہ امن معاہدے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ 'مشرق وسطیٰ کے لیے امن۔' یہ ایک خوبصورت جملہ ہے۔۔۔ میں اس ہفتے کے آخر میں وہاں جا سکتا ہوں، شاید اتوار کو۔۔۔۔ بات چیت اچھی جا رہی ہے، ہم حماس اور کئی ممالک سے بات کر رہے ہیں۔
ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔۔۔ اگر ایسا ہے تو ہم شاید اتوار، شاید ہفتہ، یا شاید ہفتے کی شام کو روانہ ہوں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا شیڈول ہے۔" دریں اثنا غزہ کی وزارت صحت نے الجزیرہ کے حوالے سے کہا کہ گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم آٹھ فلسطینی ہلاک اور 61 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔
اسپین میں پارلیمنٹ نے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کی طرف سے اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی کے حق میں ووٹ دیا۔ اس کا مقصد غزہ میں "نسل کشی" کو ختم کرنا ہے۔
الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ہسپانوی قانون سازوں نے اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں، دفاعی سازوسامان یا ٹیکنالوجی کی تمام تجارت کو ختم کرنے کا قانون منظور کیا ہے۔
