نیویارک: امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسیوں کے درمیان امن لانے میں کامیاب رہے تو امریکہ براہ راست ملوث ہوا۔
10 مئی کے بعد سے، ٹرمپ نے کئی بار اپنے دعوے کو دہرایا ہے کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو حل کرنے میں مدد کی ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس جنوبی ایشیائی پڑوسیوں کو تنازعہ بند کرنے کے لیے انھوں نے "بہت زیادہ تجارت" کا وعدہ کیا تھا۔
جبکہ بھارت مسلسل اس بات کو دہراتا آیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے پر مفاہمت دونوں افواج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز (DGMOs) کے درمیان براہ راست بات چیت کے بعد طے پائی تھی۔
جمعرات کو ای ڈبلیو ٹی این کے ’دی ورلڈ اوور‘ کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ روبیو نے کہا کہ، ٹرمپ امن کے لیے پرعزم ہیں اور ’امن کے صدر‘ ہیں اور اس طرح، ہم نے دیکھا جب ہندوستان اور پاکستان جنگ میں گئے، ہم براہ راست اس میں ملوث ہوئے، اور صدر امن قائم کرنے میں کامیاب رہے۔
اس موقع پر روبیو نے دوسرے تنازعات کو بھی گنوایا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے ٹرمپ نے حل کرنے میں مدد کی۔ روبیو نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ؛ آذربائیجان اور آرمینیا، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو- روانڈا کے بیچ جنگوں کے خاتمہ کا سہرا بھی صدر ٹرمپ کے سر باندھا۔
امریکی وزیر خارجہ روبیو نے مزید کہا کہ امریکہ کو ان اقدامات پر فخر ہے اور ہم مزید تلاش کر رہے ہیں۔۔ظاہر ہے، سب سے بڑا یوکرین اور روس میں ہے۔ روبیو نے کہا کہ، ہم (امریکہ) جنگوں کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے کافی وقت وقف کرتے ہیں۔
