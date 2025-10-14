غزہ جنگ بندی کے بعد غزہ میں دیرپا امن اور تعمیر نو کا راستہ کیسا ہوگا؟ کیوں ہیں شکوک و شبہات
ٹرمپ نے امن منصوبے کے تحت جنگ بندی، یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے کو مشکل مرحلہ قرار دیا تھا۔ لیکن کیا آگے سب آسان ہے؟
Published : October 14, 2025 at 9:27 AM IST
واشنگٹن: پیر کے روز غزہ میں جنگ بندی کے نتیجے میں اسرائیلی یرغمالیوں کی آزادی اور اسرائیل کے زیر حراست فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہوئی۔ یہ ایک طویل اور تکلیف دہ عمل کا خاتمہ تھا۔ لیکن کیا ٹرمپ کا امن منصوبہ آگے آسانی کے ساتھ آگے بڑھے گا؟ یہ سوال کافی اہم ہے۔۔۔ اس خبر میں ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔
آنے والے ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں صرف غزہ کی تعمیر نو ہی ایک اہم مسئلہ نہیں ہے۔ امن منصوبے کی اہم تفصیلات غیر حل شدہ رہ سکتی ہیں۔ منصوبے کو آگے بڑھانے اور جنگ کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنے کے لیے اہم اور باریک تفصیلات پر بات چیت کی ضرورت ہوگی۔ طویل المدتی امن، استحکام اور حتمی تعمیر نو کا راستہ ایک طویل اور انتہائی تیز راستہ ہو سکتا ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو مصر میں غیر ملکی رہنماؤں کے ساتھ غزہ کے مستقبل کے بارے میں سربراہی اجلاس کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ ’’امن کے لیے پہلے قدم ہمیشہ مشکل ترین ہوتے ہیں۔‘‘ انہوں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ کے خاتمے اور تباہ شدہ علاقے کی تعمیر نو کے آغاز کے طور پر کی جانے والی جنگ بندی کے معاہدے کو سراہا۔
اور جب کہ ٹرمپ نے اس امید کا اظہار کیا کہ سب سے مشکل حصہ ختم ہو گیا ہے تو غزہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شاید سب سے آسان حصہ ہونے والا ہے۔ ٹرمپ نے کہا، میرے خیال میں ہم نے بہت مشکل کام انجام دے دیا ہے کیونکہ باقی سب ساتھ مل کر ہو جائیں گے۔
سنٹر فار سٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل سٹڈیز میں مشرق وسطیٰ کے پروگرام کی ڈائریکٹر مونا یاکوبیان نے کہا کہ امن کو کہیں سے شروع ہونا ہے۔ انھوں نے اسے ایک اہم اور "خوشگوار لمحہ" قرار دیا۔
لیکن، یاکوبیان نے خبردار کیا، "بدقسمتی سے، میرے خیال میں ناکامی کے کئی ممکنہ نکات آگے بڑھ رہے ہیں۔"
ایسے سوالات جس کا جواب نہیں ملا
جیسا کہ عوامی طور پر پیش کیا گیا، منصوبہ غیر جوابی سوالات سے بھرا ہوا ہے۔
1- سب سے اہم حماس کو کب اور کیسے غیر مسلح کرنا ہے، اور اس کے ہتھیار کہاں جائیں گے، یہ واضح نہیں ہے
2- اسی طرح غزہ سے اسرائیل کے انخلاء سے متعلق بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا ہے
3- غزہ کے لیے ایک نئی سیکیورٹی فورس قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے جو کہ دیگر ممالک کے فوجیوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سے ممالک افواج بھیجیں گے، انہیں کیسے استعمال کیا جائے گا اور اگر مزاحمت کا سامنا ہوا تو کیا ہوگا۔
4- یہ بھی واضح نہیں ہے کہ غزہ کے لیے ایک عارضی گورننگ بورڈ کون تعینات کرے گا، یہ کہاں واقع ہو گا اور آبادی کیسا ردعمل دے گی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ان تفصیلات کو طے کرنے اور جنگ میں واپسی سے بچنے کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک کو دباؤ ڈالنا اور توجہ دینا جاری رکھنا چاہیے۔
یہ سب تنازعات کی وراثت، فریقین کے درمیان گہرا عدم اعتماد اور حتمی فلسطینی ریاست کے مبہم، مشروط امکان کے اوپر تہہ در تہہ ہے – ایک ایسا مسئلہ جو دہائیوں سے سوال بنا ہوا ہے۔ یاکوبیان نے کہا ، "جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس موجودہ وقفے کو برقرار رکھنے کے لئے چیزوں کو کس حد تک جانا پڑتا ہے ، تو وہیں میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔"
7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملوں کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے، جنگ میں عارضی وقفے اور یرغمالیوں اور قیدیوں کے محدود تبادلے کے علاوہ دو دیگر جنگ بندی بغیر کسی پیش رفت کے آئیں اور چلیں گئیں۔ حماس کی طرف سے جنگ کو مستقل طور پر روکنے اور اسرائیل کی جانب سے تمام یرغمالیوں کی رہائی کے مطالبے کے ساتھ، جنگ کے بعد کے انتظامات پر بات چیت کبھی بھی زمین پر نہیں آئی۔ ٹرمپ کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد ان پوزیشنوں میں تبدیلی آنا شروع ہوئی کیونکہ انھوں نے اپنی طاقت اور تعلقات کو چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔
شکوک و شبہات برقرار
اس تازہ ترین معاہدے کے لیے جوش و خروش کے باوجود، شکوک و شبہات کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے کم از کم یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کو ختم کرنے کی امریکی کوششیں کئی دہائیوں سے ناکام رہی ہیں۔
1991 کی میڈرڈ کانفرنس، 1993 اور 1995 میں تاریخی اوسلو معاہدے اور 2014 تک اس عمل کو دوبارہ شروع کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔
مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کی ایک سینئر فیلو لوسی کرٹزر ایلن بوگن نے کہا کہ موجودہ جنگ بندی ایک خوش آئند اور بامعنی لیکن نازک وقفہ ہے۔ انھوں نے کہا، اب یہ ایک سوال ہے کہ "یہ مکمل طور پر نافذ ہوتی ہے یا نہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پیش کی گئی امن تجویز میں، یہ واضح نہیں ہے کہ دو سب سے بڑے اہم نکات پر کس حد تک معاہدے ہوئے ہیں: اسرائیل کے انخلاء کی حد اور حماس کی اقتدار سے دستبرداری کی حد۔ کیونکہ غزہ کے تقریباً نصف حصے پر اسرائیل کا کنٹرول برقرار ہے۔
وزیر اعظم بینجمن نتن یاہو نے پیر کے روز یہ کہتے ہوئے محتاط رد عمل دیا کہ وہ ٹرمپ کے امن منصوبے کے لیے "پرعزم" ہیں، لیکن انھوں نے جنگ ختم ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ پچھلے دو سالوں میں انھوں نے بار بار حماس پر "مکمل فتح" حاصل کرنے کا عزم کیا ہے۔
حماس، دو سال کی جنگ کے بعد کمزور ہونے کے باوجود، حکمرانی سے دور ہے اور نتن یاہو کی کوشش کے مطابق مکمل طور پر غیر مسلح ہے۔ نتن یاہو حکومت سخت گیر اتحادی شراکت داروں پر انحصار کرتی ہے جو جنگ کے خاتمے کی مخالفت کرتے ہیں، اور اسے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے، نتن یاہو اپنی حکومت کو گرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ایسے وقت میں قبل از وقت انتخابات پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل میں اگلا الیکشن اگلے اکتوبر میں ہونا ہے۔
یہ بھی واضح نہیں ہے کہ نام نہاد "بورڈ آف پیس" کی نگرانی کون کرے گا، جس کی صدارت ٹرمپ کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ کے اس اعلان کے باوجود کہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بورڈ کی سربراہی میں مدد کریں گے، صدر نے اتوار کو اس آواز کو بھی عارضی قرار دیا۔ بلیئر کی ممکنہ شمولیت پر فلسطینیوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔
ٹرمپ نے اسرائیل جاتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ، "میں ٹونی کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ ٹونی کو پسند کیا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول انتخاب ہے،"۔
غزہ کی تعمیر نو کا مرحلہ
کرٹزر-ایلن بوگن نے کہا کہ ان تمام تفصیلات کو طے کرنا غزہ کی پٹی کے پس منظر میں آتا ہے جسے "بڑے پیمانے پر بحالی" کی ضرورت ہے، اور غزہ میں ایک ایسی آبادی ہے جو مسلسل جسمانی اور نفسیاتی صدمے سے گزر رہی ہے۔
دسیوں ہزار فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ غزہ کی 20 لاکھ سے زائد آبادی کا 90 فیصد سے زیادہ بے گھر ہے۔ طبی نظام درہم برہم ہے۔ گھر اور عمارتیں میدان بن چکی ہیں۔ بھوک مری جیسی صورتحال ہے۔
عبوری سلامتی اور حکومتی نظام کو بیک وقت کھڑا کرتے ہوئے ان فوری ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوگی۔
ورلڈ بینک، اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے اس سال کے شروع میں اندازہ لگایا تھا کہ غزہ کی تعمیر نو پر تقریباً 53 بلین ڈالر لاگت آئے گی۔ دولت مند عرب ریاستوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس لاگت میں مدد کریں گے، لیکن اس یقین دہانی سے حصہ لیا جائے گا کہ یہ فلسطین کی آزادی کا راستہ ہوگا اور جنگ کی طرف واپسی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا اہم نکتہ فلسطینی ریاست ہے، جسے ٹرمپ کا منصوبہ غزہ میں طویل عبوری دور اور فلسطینی اتھارٹی کے لیے اصلاحاتی عمل کے بعد ہی ممکن بناتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی نتن یاہو اور ان کے ساتھی مخالفت کرتے ہیں۔
دوریاستی حل کا معاملہ
یعقوبیان نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کیا گیا معاہدہ فلسطینی ریاست کے معاملے پر مبہم لگتا ہے۔
پیر کی رات امریکہ واپس جاتے ہوئے، ٹرمپ نے آزاد فلسطینی ریاست کے بارے میں سوالات کو ایک طرف دھکیل دیا اور صحافیوں کو بتایا جو غزہ کی تعمیر نو کے ان کے منصوبے سے الگ تھا۔
ٹرمپ نے کہا، "بہت سے لوگ ایک ریاستی حل پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دو ریاستی حل پسند کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا،"۔
انھوں نے مزید کہا: "کسی وقت میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا لگتا ہے، لیکن میں دوسری ریاستوں اور دوسرے ممالک کے ساتھ ہم آہنگی میں رہوں گا۔"
یہ بھی پڑھیں: