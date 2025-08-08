اسرائیل کے غزہ شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے منصوبے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

اسرائیل نے جمعہ کے اوائل میں اعلان کیا کہ وہ غزہ شہر پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ غزہ شہر اس علاقے کا سب سے بڑا شہری علاقہ ہے جسے پہلے ہی بار بار اسرائیلی حملوں میں بڑے پیمانے پر تباہی کا شکار بنایا جا چکا ہے۔
غزہ شہر میں ایک اور بڑی زمینی کارروائی ممکنہ طور پر اور زیادہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو جنم دے گی اور اس علاقے میں اشد ضروری خوراک کی فراہمی کی کوششوں میں مزید خلل ڈالے گی، جہاں ماہرین نے قحط کی وارننگ دی ہے۔
اسرائیل کو جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے بہت سے قریبی اتحادیوں کی طرف سے بڑھتی ہوئی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس منصوبے کو اسرائیل کے اندر حماس اور سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ارکان کے زیر حراست باقی 20 یا اس سے زیادہ زندہ یرغمالیوں کے خاندانوں کی مخالفت کا سامنا ہے۔
وزیراعظم بنجمن نتن یاہو کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی واپسی اور حماس کو تباہ کرنے کے اسرائیل کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مزید فوجی دباؤ کی ضرورت ہے۔ جبکہ مخالفین ایسا نہیں مانتے۔
غزہ شہر کا بیشتر حصہ تباہ:
اسرائیل نے غزہ شہر پر بارہا بمباری کی ہے اور حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے ہفتوں کے اندر وہاں بڑی زمینی کارروائیاں شروع کی ہیں جس سے جنگ شروع ہوئی تھی۔ کئی محلے اور اہم انفراسٹرکچر تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔
جنگ کے موقع پر یہ غزہ کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر تھا، جس میں تقریباً 700,000 افراد آباد تھے۔ جنگ کے آغاز میں لاکھوں افراد اسرائیلی انخلاء کے احکامات کے تحت شہر سے فرار ہو گئے تھے لیکن بہت سے لوگ اس سال کے شروع میں جنگ بندی کے دوران واپس آ گئے تھے۔
اسرائیل پہلے ہی غزہ کے تقریباً 75 فیصد حصے کو کنٹرول کر چکا ہے اور بڑے پیمانے پر تباہ کر چکا ہے، تقریباً 20 لاکھ فلسطینیوں کی زیادہ تر آبادی اب غزہ شہر، دیر البلاح کے مرکزی شہر اور ساحل کے ساتھ واقع مواسی کے علاقے میں خیمہ زن ہے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، اسرائیل کی جارحیت پہلے ہی 61,000 فلسطینیوں کو ہلاک کر چکی ہے۔
اسرائیل کے اندر مخالفت:
غزہ شہر میں ایک اور بڑا زمینی آپریشن تقریباً یقینی طور پر ہٹ اینڈ رن حملوں میں مزید اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا باعث بنے گا، جنگ کے لیے گھریلو حمایت کو ختم کر دے گا، اور باقی یرغمالیوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔
فلسطینی عسکریت پسندوں نے حالیہ دنوں میں ایسی ویڈیوز جاری کی ہیں جن میں کمزور یرغمالیوں کو دکھایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ فلسطینی آبادی کی طرح بھوک کا شکار ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حماس نے یرغمالیوں کو سرنگوں اور دیگر خفیہ مقامات پر رکھا ہوا ہے۔ حماس نے اشارہ دیا ہے کہ اگر اسرائیلی فوجیں قریب آئیں تو وہ انہیں ہلاک کر دے گی۔
سابق سیکیورٹی حکام نے مزید فوجی کارروائیوں کے خلاف بھی بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ حماس کے فوجی طور پر تباہ ہونے کے بعد سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے ملٹری چیف آف سٹاف، لیفٹیننٹ جنرل ایال ضمیر نے مبینہ طور پر سیکورٹی کابینہ کے اجلاس کے دوران دلیل دی کہ غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کا مزید وسیع منصوبہ یرغمالیوں کو خطرے میں ڈالے گا اور دو سال کی علاقائی جنگوں کے بعد فوج پر مزید دباؤ کا باعث بنے گا۔
بین الاقوامی دباؤ:
اسرائیل حالیہ ہفتوں میں بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے آگے کسی حد تک جھکا ہے۔ غزہ میں بھوک سے مرنے والے بچوں کی تصاویر نے بھوک کے بڑھتے ہوئے بحران پر روشنی ڈالی ہے۔ اٹھائیس مغربی اتحادی ممالک بشمول اس کے کچھ قریبی اتحادیوں نے گزشتہ ماہ اس سے جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
یہاں تک کہ وائٹ ہاؤس میں اب تک کا سب سے مضبوط حامی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی غزہ میں بھوک کے بحران پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جنگ کو ختم کرنا اور تمام یرغمالیوں کو واپس لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اسرائیل پر منحصر ہے اور وہ اس کا فیصلہ کرے۔
اسرائیل نے اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کو محدود کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے اور حماس کو ان کی ہلاکتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ نیتن یاہو نے عینی شاہدین کی گواہی، ماہرین کے مرتب کردہ اعداد و شمار اور اقوام متحدہ کے حکام اور وہاں کام کرنے والے بڑے بین الاقوامی امدادی گروپوں کی جانب سے سخت انتباہات کے باوجود غزہ میں غذائی قلت کی تردید کی ہے۔
نتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کو یرغمالیوں کی رہائی اور ہتھیار ڈالنے پر راضی کرنے کے لیے مزید فوجی دباؤ کی ضرورت ہے۔ لیکن حماس پہلے ہی دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے مہلک اور تباہ کن فوجی مہم کا مقابلہ کر چکی ہے۔ عسکریت پسند گروپ کا کہنا ہے کہ وہ صرف دیرپا جنگ بندی اور اسرائیلی انخلاء کے بدلے میں باقی یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔
