ETV Bharat / international

اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، امریکہ میں ہوئے تازہ حملے میں اس کا نام سامنے آیا ہے؟ - WHAT IS THE ISIS

اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ( AP )

By ETV Bharat Urdu Team Published : 54 minutes ago

واشنگٹن: بدھ کو نیو اورلینز کے فرانسیسی کوارٹر میں نئے سال کی تقریب میں جانے والوں کو ایک شخص نے ٹرک سے ٹکر مار دی، جس میں 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس ٹرک سے اسلامک اسٹیٹ (داعش) کا سیاہ رنگ کا بینر برآمد کیا ہے۔ یہ ٹرک ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے ایک امریکی شخص چلا رہا تھا۔ پولیس کو شک ہے کہ، ڈرائیور شمس الدین جبار مشرق وسطیٰ میں واقع اسلام اسٹیٹ یا دنیا بھر میں اس گروپ سے منسلک کم از کم 19 گروپس میں سے کسی ایک سے متاثر ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کی شام کہا ہے کہ، ایف بی آئی نے انہیں بتایا تھا کہ حملے سے چند گھنٹے پہلے، (جبار) نے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز پوسٹ کیں تھیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ سے متاثر تھا۔ پانچ سال سے زیادہ عرصہ قبل شام اور عراق میں اپنی خود ساختہ خلافت سے ہٹ کر، اسلامک اسٹیٹ نے مغرب پر القاعدہ طرز کے بڑے حملے کرنے سے زیادہ مشرق وسطیٰ کے علاقوں پر قبضہ کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ لیکن اسلامک اسٹیٹ نے اپنے دسترس میں آنے والے آبائی علاقوں میں امریکیوں اور دیگر غیر ملکیوں کے خلاف کارروائیوں کے کسی بھی اقدام کا خیرمقدم کیا۔ لیکن حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں اسلام اسٹیٹ کے نظریہ کی طرف راغب ہونے والوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ یہاں اسلامک اسٹیٹ اور اس کی موجودہ حیثیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ کیا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کو آئی ایس اور آئی ایس آئی ایس، اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا یا داعش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا آغاز القاعدہ سے الگ ہونے والے گروپ کے طور پر ہوا۔ اپنے رہنما ابوبکر البغدادی کی قیادت میں، اسلامک اسٹیٹ نے 2014 تک عراق اور شام میں کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسلامک اسٹیٹ پر الزام ہے کہ، اس کے زیر کنٹرول علاقے کے اندر، اس نے دیگر مذاہب کے لوگوں کو قتل کیا اور ایسے سنی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جو شرعی قوانین کے نفاذ کے خلاف تھے۔ 2019 تک، امریکی قیادت میں فوجی مداخلت نے اسلامک اسٹیٹ کو اس کے آخری علاقے سے باہر نکال دیا تھا۔ اکتوبر 2019 کو، امریکی آپریشن کیلا مولر کے نتیجے میں داعش کے خود ساختہ خلیفہ ابوبکر البغدادی کی موت ہو گئی۔ امریکی کارروائی شام کی ادلب گورنری کے علاقے باریشہ کے مضافات میں کی گئی۔ آپریشن کی نگرانی کرنے والے امریکی کمانڈر جنرل کینتھ ایف میکنزی جونیئر کے مطابق، بغدادی نے دو بچوں سمیت خود کو اس وقت ہلاک کر دیا جب اس نے چھاپے کے دوران امریکی افواج سے بھاگتے ہوئے خودکش بیلٹ سے ایک دھماکہ کیا۔ فی الحال، مرکزی اسلامک اسٹیٹ گروپ ایک بکھری ہوئی اور بہت کمزور تنظیم ہے جو شام اور عراق میں جنگی طاقت اور علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ حالانکہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ گروپ وہاں خود کو دوبارہ منظم کر رہا ہے۔

داعش کا سیاہ جھنڈا اسلامی عقیدے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن دنیا بھر میں لاتعداد مسلمان ایسے ہیں جو اس گروہ کے تشدد کو غلط قرار دیتے ہیں۔ آج اسلامک اسٹیٹ کتنا اثر انداز ہے؟ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ آج جزوی طور پر ایک برانڈ کے طور پر طاقتور ہے۔ ماہرین کے مطابق، یہ گروپ دیگر عسکریت پسند گروپوں اور افراد دونوں کو حملوں کے لیے متاثر کرتا ہے لیکن حملوں میں اس گروپ کا خود کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اسلامک اسٹیٹ کو سخت نظریہ رکھنے والا گروپ تصور کیا جاتا ہے اور اس کی فوجی کامیابیوں نے افریقہ، ایشیا اور یورپ میں منسلک گروہوں کو فروغ دینے میں مدد کی ہے۔ اس سے متاثر ہو کر دیگر عسکریت پسند گروپوں نے مہلک حملے کیے ہیں، جیسے کہ مارچ 2024 میں ماسکو کے ایک تھیٹر میں ہوئے حملے کا الزام افغانستان میں قائم اسلامک اسٹیٹ سے وابستہ تنظیم پر لگایا گیا تھا۔ اس حملے میں تقریباً 130 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ میں گروپ سے متاثر ہو کر حملے کرنے کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ اگر اسلامک اسٹیٹ سے متاثر ہونے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو نیو اورلینز کا حملہ گزشتہ کئی برسوں میں امریکی سرزمین پر اس طرح کا سب سے بڑا حملہ ثابت ہو گا۔ تقریباً ایک دہائی قبل پرتشدد سازشوں میں اضافے کے بعد امریکہ میں اس گروپ کے بنیاد پرست پیروکاروں کی طرف سے خطرہ کم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ان حملوں میں سان برنارڈینو، کیلیفورنیا کا 2014 میں شوہر اور بیوی کے ذریعہ کیا گیا حملہ شامل ہے۔اس حملے میں 14 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور 2016 میں اورلینڈو، فلوریڈا کے ایک ہم جنس پرستوں کے نائٹ کلب میں ایک بندوق بردار نے 59 افراد کا قتل عام کیا تھا۔ اس نے اپنی وفاداری کا عہد کیا تھا۔ یہ حملے ہزاروں مغربی باشندوں کی آمد کے ساتھ موافق تھے، جن میں سے کچھ امریکی تھے جو نام نہاد خلافت میں شامل ہونے کی امید میں شام گئے تھے۔ یہ بھی پڑھیں: نیویارک میں دہشت گرد حملے کی سازش کے الزام میں پاکستانی شہری گرفتار