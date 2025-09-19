عرب نیٹو (ARAB NATO) کیا ہے؟ اس بارے میں دنیا بھر میں شور کیوں مچا ہے؟ اس کا بھارت پر کیا اثر پڑے گا؟
شمالی اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن (NATO) کی طرز پر ایک پین-مڈل ایسٹ ملٹری آرگنائزیشن اور عرب متحد فوج کے قیام کا امکان سامنے آیا ہے۔
حیدرآباد: اسرائیل کے قطر پر زبردست حملوں کے بعد ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ عرب ممالک کے اس ہنگامی اجلاس میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی سمیت 60 مسلم ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس ہنگامی اجلاس کے بعد تمام ممالک نے اسرائیل کی شدید مذمت کی۔ مزید برآں، اجلاس میں ایک اہم مسئلہ پر تبادلہ خیال کیا گیا: عرب نیٹو (ARAB NATO)۔
عرب نیٹو:
قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیل کے فضائی حملے کے بعد، مشرق وسطیٰ کی ایک فوجی تنظیم اور نیٹو (شمالی اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن) کی طرز پر ایک عرب متحدہ فوج کے قیام کا امکان سامنے آیا ہے۔ دوحہ میں اسرائیلی حملہ ایک وارننگ کا کام کرتا ہے۔
عرب نیٹو کے قیام کی تحریک کی قیادت کون کر رہا ہے؟
حزب اللہ سے وابستہ لبنانی اخبار الاخبار نے اطلاع دی ہے کہ مصر نیٹو کی طرز پر ایک مشترکہ عرب فورس کے تصور کے گرد عرب ممالک کو متحد کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کسی بھی عرب ملک کے حملے کی زد میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
ایک عرب نیٹو کیسا ہو سکتا ہے:
لندن میں مقیم القدس العربی نے اطلاع دی ہے کہ مصری صدر عبدالفتاح السیسی ایک تیز رد عمل فورس کے لیے عرب حمایت حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جو کسی بھی عرب ملک کے حملے کی زد میں آنے کے دفاع کے لیے تعینات کی جا سکتی ہے، انہوں نے مزید کہا کہ اس تجویز کو سربراہی اجلاس سے قبل حالیہ سفارتی رابطوں میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ فورس "سیکیورٹی خطرات اور دہشت گردی یا عرب دنیا کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بننے والے کسی بھی فرد سے نمٹے گی۔"
مصر کا نیا منصوبہ تجویز کرتا ہے:
مصر اب قاہرہ کو فورس کا ہیڈ کوارٹر بنانے پر زور دے رہا ہے۔ مصر، جو مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی فوج پر فخر کرتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ کمانڈر کا عہدہ عرب لیگ کے 22 ارکان میں گھومے، جس میں ایک مصری پہلے سیکرٹری جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ ایک سویلین سیکرٹری جنرل کے طور پر کام کرے گا۔
ذرائع نے بتایا کہ یہ فورس بحری، فضائی اور زمینی یونٹوں پر مشتمل ہوگی۔ اس میں کمانڈو اور انسداد دہشت گردی کی حکمت عملیوں میں تربیت یافتہ ایلیٹ دستوں کی غیر متعینہ تعداد بھی شامل ہوگی۔ یہ فورس عرب ممالک میں امن مشن بھی چلائے گی۔
مجموعی کمانڈر کے علاوہ، فورس میں شریک ممالک میں سے کسی ایک سے منتخب کردہ چیف آف اسٹاف بھی ہوگا۔ ایک منصوبہ بندی کونسل بھی ہوگی، جو تربیت، لاجسٹکس اور ہتھیاروں کے نظام کی کوآرڈینیشن کی نگرانی کرے گی۔
اس کی فوج کے حجم اور اس کی صلاحیتوں کے لحاظ سے فوج میں شراکت کا حجم ملک سے دوسرے ملک میں مختلف ہوگا۔
جنگ یا امن کی کارروائیوں میں طاقت کے استعمال کے لیے متعلقہ ملک سے باضابطہ درخواست اور تمام شریک ممالک سے مشاورت کے بعد کمانڈر اور چیف آف اسٹاف کی منظوری درکار ہوگی۔
عرب دنیا میں فوجی اتحاد کی ابتدائی کوششیں:
1950 کی دہائی: عرب ممالک کے دفاع کے لیے مل کر کام کرنے کا خیال نیا نہیں ہے۔ 1950 کی دہائی میں عرب لیگ نے ایک مشترکہ دفاعی کونسل بنائی لیکن رکن ممالک کے درمیان اختلافات کی وجہ سے کونسل ناکام ہو گئی۔ 1950 کے عرب مشترکہ سیکورٹی معاہدے نے اجتماعی دفاع کی ابتدائی بنیاد رکھی، لیکن یہ بڑی حد تک علامتی رہا۔
1960 کی دہائی: 1960 کی دہائی میں، عرب لیگ کی مشترکہ عرب کمان نے ہم آہنگی کی کوشش کی لیکن جلد ہی سیاسی دشمنیوں کے بوجھ میں منہدم ہو گئی۔
2013: 2013 میں، سعودی عرب نے خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کے فوجی دستوں کے لیے نیٹو جیسا متحد کمانڈ ڈھانچہ قائم کرنے پر زور دیا، جس میں 100,000 فوجی شامل تھے۔
2014: اس کے بعد، سعودی عرب نے 2014 میں ایک مشترکہ پولیس ڈھانچہ (جسے گلف کوآپریشن کونسل (GCC-Pol) کہا جاتا ہے) اور ایک مشترکہ بحری فوج بنانے کی تجویز پیش کی۔
2015: سعودی عرب اور مصر نے انسداد دہشت گردی کے مقاصد کے لیے عرب لیگ کے اندر نیٹو طرز کا ڈھانچہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے پاس 40,000 فوجیوں کی فوج اور اس کا اپنا کمانڈ ڈھانچہ ہونا تھا۔ دہشت گردی کے حوالے سے دونوں ممالک کے موقف میں اس قدر ہم آہنگی تھی کہ صدر سیسی نے خلیجی ممالک کی سلامتی کو مصر کی قومی سلامتی کا اٹوٹ حصہ قرار دیا۔ تاہم یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔
2015: 2015 میں مصر نے یمن اور لیبیا کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ عرب ملٹری فورس بنانے کی تجویز پیش کی۔ کئی ممالک نے اپنی حمایت کا اعلان کیا، لیکن منصوبہ اس بحث کی وجہ سے رک گیا کہ اس منصوبے کی قیادت کون کرے گا اور اس کی مالی اعانت کیسے کی جائے گی۔
دسمبر 2015: 15 دسمبر 2015 کو سعودی عرب کے وزیر دفاع اور ان کے جانشین محمد بن سلمان نے دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے کے لیے 34 ممالک پر مشتمل اسلامی اتحاد کے قیام کا اعلان کیا۔
2017: مئی 2017 میں ریاض میں منعقدہ عرب امریکن اسلامک سمٹ میں اپنی تقریر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے عرب سنی اتحاد کے قیام کے خیال کی حمایت کی۔ توقع کے مطابق اس اتحاد میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن، مصر اور دیگر سنی ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔
عرب نیٹو کا ممکنہ عروج اور ہندوستان پر اس کے اثرات:
ہندوستان کے لیے، پاکستان اور ترکی کے ساتھ "عرب اسلامی نیٹو" کا ابھرنا تشویش کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد نے طویل عرصے سے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی بنانے کے لیے کثیر الجہتی فورمز کا استعمال کیا ہے اور انقرہ نے مسلسل اس کے موقف کی حمایت کی ہے۔ مئی میں آپریشن سندور کے دوران ترکی نے پاکستان کو فوجی ساز و سامان اور اہلکار فراہم کیے تھے۔
نیٹو طرز کا سیکورٹی معاہدہ، جس میں ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، پاکستان کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے اور اسے اپنے بھارت مخالف ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اور پلیٹ فارم مہیا کر سکتا ہے۔ ایسے فریم ورک کے اندر، کشمیر پر ہندوستان کے موقف کو کھلے عام چیلنج کرنے والے دو ممالک کی موجودگی علاقائی کشیدگی کو بڑھا سکتی ہے۔
