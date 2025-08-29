ETV Bharat / international

داروما ڈول کیا ہے؟ پی ایم مودی کو جاپان میں ملا ایک خاص تحفہ

پی ایم مودی جاپان کے دو روزہ دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ 15ویں ہندوستان-جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔

Published : August 29, 2025 at 5:49 PM IST

نئی دہلی: ٹوکیو میں شورنجن داروما جی مندر کے چیف پجاری ریورنڈ سیشی ہیروس نے جمعہ کو وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک روایتی جاپانی گڑیا 'داروما ڈول' پیش کی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گڑیا اپنے ساتھ اچھی قسمت لاتی ہے۔

آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی جاپان کے دو روزہ دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ 15ویں ہندوستان-جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ اس سے قبل انہوں نے جاپان کے سابق وزرائے اعظم یوشیہائیڈ سوگا اور فومیو کیشیدا سے بھی ملاقات کی۔

داروما گڑیا کیا ہے؟

داروما گڑیا ایک کھوکھلی، گول، جاپانی روایتی گڑیا ہے، جو بدھ مت کی زین روایت کے بانی بودھی دھرم پر مبنی ہے۔ گڑیا عام طور پر سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور اس میں ہندوستانی راہب بودھ دھرم کو دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے رنگ اور ڈیزائن علاقے اور فنکار کے لحاظ سے بڑے پیمانے پر مختلف ہوتے ہیں۔

اس کی کیا اہمیت ہے؟

خیال کیا جاتا ہے کہ گڑیا خوش قسمتی لاتی ہے اور جاپانی کہاوت "سات بار گر، آٹھ بار اٹھو" کی علامت ہے۔ روایتی طور پر، جاپانی لوگ مقصد طے کرنے سے پہلے گڑیا کی ایک آنکھ پر رنگ لگاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسری آنکھ اس وقت تک خالی رہتی ہے جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ یہ آپ کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے مسلسل کوششیں کرنے کی یاد دلاتا ہے۔

پی ایم مودی نے جاپان کے سابق وزرائے اعظم سے ملاقات کی

اس سے پہلے جمعہ کو مودی نے ٹوکیو میں جاپان کے سابق وزرائے اعظم یوشیہائیڈ سوگا اور فومیو کیشیدا سے ملاقات کی۔ پی ایم مودی نے کہا کہ جاپان کے سابق وزیر اعظم یوشیہائیڈ کے ساتھ انہوں نے ہندوستان-جاپان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔

پی ایم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "میں نے جاپان کے سابق وزیر اعظم اور جاپان-انڈیا ایسوسی ایشن کے صدر یوشیہائڈ سوگا کے ساتھ بہت اچھی ملاقات کی۔ ہم نے ہندوستان-جاپان تعاون کے مختلف جہتوں اور اسے مزید گہرا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ہماری بات چیت میں ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور سرمایہ کاری، دیگر شعبوں میں قریبی تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں کا احاطہ کیا گیا۔"

پی ایم مودی نے فومیو کیشیدا کے ساتھ تجارت، اہم ٹیکنالوجیز اور دیگر موضوعات پر ہندوستان-جاپان دو طرفہ شراکت کی پیشرفت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا، "جاپان کے سابق وزیر اعظم فومیو کیشیدا کے ساتھ میری ایک شاندار ملاقات ہوئی۔ وہ ہمیشہ سے ہندوستان-جاپان تعلقات کے قریبی حامی رہے ہیں۔ ہم نے تجارت، اہم ٹیکنالوجیز اور انسانی وسائل کی نقل و حرکت کے میدان میں اپنی دوطرفہ شراکت کی پیشرفت پر تبادلہ خیال کیا۔

