قطر میں امریکی ایئربیس پر ایرانی حملے پر کیا بولے ٹرمپ، کیوں ادا کیا ایران کا شکریہ؟ یہاں جانیں - IRANIAN ATTACK ON THE US AIRBASE

قطر میں امریکی ایئربیس پر ایرانی حملے پر کیا بولے ٹرمپ ( AFP )

By ETV Bharat Urdu Team Published : June 24, 2025 at 7:19 AM IST 2 Min Read

واشنگٹن: قطر میں امریکی ایئربیس پر ایرانی میزائل حملوں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا رد عمل سامنے آگیا ہے۔ امریکی صدر نے ایران کی جانب سے قطر میں امریکی ایئربیس پر میزائل حملے کے بعد ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نےجوہری تنصیبات پر حملے کا بہت ہی کمزور جواب دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا لکھا، ایران نے جوہری تنصیبات پر حملے کا بہت ہی کمزور جواب دیا جیسا کہ ہمیں پہلے سے توقع تھی اور ہم نے بہت موثر طریقے سے اس کا مقابلہ کیا۔ امریکی صدر نے اس ضمن میں مزید جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ، ایران نے امریکی ایئربیس پر 14 میزائل داغے، جن میں سے 13 کو مار گرایا گیا، ایک میزائل کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ غیر دھمکی آمیز سمت میں جا رہی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ قطر میں ایرانی میزائل حملے میں کوئی امریکی زخمی نہیں ہوا اور نقصان بھی نہ کے برابر ہے۔

امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں ایرانی حملے پر اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ انھوں نے لکھا، اہم بات یہ ہے کہ لگتا ہے ایران نے اپنا غصہ نکال لیا ہے اور امید ہے کہ اب مزید کشیدگی نہیں بڑھے گی۔ اس پوسٹ میں ٹرمپ نے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا، انھوں نے لکھا، میں ایران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں حملے سے پہلے اطلاع دی، جس کی بدولت کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شاید اب ایران خطے میں امن اور ہم آہنگی کی طرف بڑھ سکے اور میں اسرائیل کو بھی ایسا ہی کرنے کا مشورہ دوں گا۔ واضح رہے، ایران کی تینوں جوہری تنصیبات پر اتوار کے روز امریکی فضائیہ نے بنکر بسٹر بم گرائے تھے۔ اس مشن میں امریکہ نے اپنے B2 طیارے کا استعمال کیا تھا۔ اس حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا جبکہ ایران نے واضح کیا تھا کہ امریکہ کے ممکنہ حملے کے مدنظر ایران نے جوہری تنصیبات کو پہلے ہی خالی کرا لیا تھا۔ یہ بھی پڑھیں: قطر میں امریکی ایئربیس پر ایرانی حملے کے بعد ٹرمپ نے اسرائیل ایران جنگ بندی کا اعلان کیا، ایران نے کہا کوئی سمجھوتہ نہیں