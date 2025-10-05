ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو حماس کی منظوری کے بعد محصور علاقے میں کیا تبدیلی آئی، آگے کیا ہوگا؟ یہاں جانیں
حماس نے غزہ کے لیے امریکی امن منصوبے کو جزوی طور پر قبول کیا ہے تاہم کچھ نکات پر غور وفکر کی بات کہی ہے۔
Published : October 5, 2025 at 8:31 PM IST
قاہرہ: اسرائیل اور اب حماس دونوں نے غزہ میں جنگ کے خاتمے اور وہاں موجود تمام مغویوں کو رہا کرنے کے نئے امریکی منصوبے کی حمایت کا عندیہ دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں حماس ایک ’پائیدار امن‘ کے لیے تیار ہے اور انھوں نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ علاقے پر بمباری بند کر دے، لیکن امریکی صدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر حماس نے تیزی سے قدم نہیں اٹھایا تو ’تمام شرطیں ختم ہو جائیں گی۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ، وہ "آنے والے دنوں میں" تمام مغویوں کی رہائی کا اعلان کریں گے۔
پیر کو مصر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات سے قبل اس منصوبے کے بارے میں بہت سی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ نتن یاہو نے پہلے ہی کہا ہے کہ غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلاء نہیں ہوگا۔ منگل کو جنگ شروع ہوئے دو سال ہو گئے۔ اس دوران غزہ پر اسرائیلی حملے بلا روک ٹوک جاری ہیں، آج کم از کم 19 فلسطینیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ محصور علاقے میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ایک شخص جبری فاقہ کشی سے بھی جاں بحق ہوا ہے۔
غزہ امن منصوبے کے لوازم
تمام دشمنیاں فوراً ختم ہو جائیں گی۔ حماس 72 گھنٹوں کے اندر اندر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دے گی جو زندہ یا مردہ ہیں۔ مزاحمتی تنظیم کے پاس اب بھی 48 یرغمال ہیں۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ ان میں سے 20 زندہ ہیں۔
اسرائیل اپنی جیلوں میں عمر قید کی سزا کاٹنے والے 250 فلسطینیوں اور جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ سے حراست میں لیے گئے 1700 فلسطینیوں کو رہا کرے گا جن میں تمام خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل یرغمال بنائے گئے ہر ایک کی لاش کے بدلے 15 فلسطینیوں کی لاشیں بھی حوالے کرے گا۔
حماس کے غیر مسلح ہونے کے بعد اسرائیلی فوج غزہ سے نکل جائے گی اور ایک بین الاقوامی سیکورٹی فورس تعینات کی جائے گی۔ اس علاقے کو بین الاقوامی حکمرانی کے تحت رکھا جائے گا، ٹرمپ اور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اس کی نگرانی کریں گے۔
فلسطینی ٹیکنوکریٹس کی ایک عبوری انتظامیہ روزمرہ کے معاملات چلائے گی۔ حماس کا غزہ کے انتظام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اس کا تمام فوجی انفراسٹرکچر بشمول سرنگوں کو ختم کردیا جائے گا۔ پرامن رہنے کا عہد کرنے والے ارکان کو عام معافی دی جائے گی۔ جو لوگ غزہ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔
فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ بڑی مقدار میں انسانی امداد کی اجازت دی جائے گی اور اسے اقوام متحدہ اور ہلال احمر سمیت "غیر جانبدار بین الاقوامی اداروں" کے ذریعے چلایا جائے گا۔
حماس نے کیا کہا؟
جمعہ کو حماس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ یرغمالیوں کو رہا کرنے اور دوسرے فلسطینیوں کو اقتدار سونپنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس منصوبے کے دیگر پہلوؤں کے لیے فلسطینیوں کے درمیان مزید مشاورت کی ضرورت ہے۔ بیان میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، جو کہ اسرائیل کا ایک اہم مطالبہ ہے۔
بیان میں سیاسی طور پر آزاد فلسطینی ادارے کو اقتدار سونپنے کے لیے اپنی دیرینہ کشادگی کا بھی اعادہ کیا گیا ہے۔
اسرائیل نے کیا کہا؟
نتن یاہو نے یرغمالیوں کی رہائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ٹرمپ کے منصوبے کے "پہلے مرحلے" پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے، لیکن ان کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل ان اصولوں کی بنیاد پر جنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے جو اس نے پہلے طے کیے ہیں۔ نتن یاہو نے طویل عرصے سے کہا ہے کہ حماس کو ہتھیار ڈال کر غیر مسلح کرنا چاہیے۔
اسرائیلی فوج نے ہفتے کے روز کہا کہ ملک کے رہنماؤں نے اسے ہدایت کی ہے کہ وہ امریکی منصوبے کے پہلے مرحلے کی تیاری کرے۔ ہفتے کے آخر میں، نتن یاہو نے کہا کہ فوج غزہ میں اپنے زیر کنٹرول علاقوں پر قبضہ جاری رکھے گی، اور حماس کو منصوبے کے دوسرے مرحلے میں، سفارتی طور پر "یا ہماری طرف سے فوجی راستے سے" غیر مسلح کیا جائے گا۔
اسرائیلی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس وقت غزہ میں کوئی جنگ بندی نافذ نہیں ہو رہی ہے بلکہ کچھ بمباری کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔
ترجمان نے مزید کہا کہ فوج غزہ میں دفاعی مقاصد کے لیے آپریشن جاری رکھ سکتی ہے۔ اسرائیلی مذاکرات کار مصر میں مذاکرات کے لیے روانہ ہوں گے اور اسیران کی رہائی کے لیے مذاکرات پیر 6 اکتوبر سے شروع ہونے کی توقع ہے۔
غزہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی: امریکہ
این بی سی ٹی وی نیٹ ورک کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کچھ تبصرے کیے ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ٹرمپ کے غزہ پلان کے اعلان کے بعد حالیہ دنوں میں اٹھائے گئے اقدامات کے باوجود جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔
روبیو نے غزہ میں قید یرغمالیوں کی رہائی کے بارے میں بتایا کہ "ہم بہت جلد جان لیں گے کہ حماس سنجیدہ ہے یا نہیں، یہ تکنیکی بات چیت کس طرح ہے،" یہ دہراتے ہوئے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ انہیں جلد از جلد رہا کیا جائے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کے منصوبے کا دوسرا مرحلہ، جس میں حماس کے غیر مسلح ہونے کی بات کی جائے گی، اور یہ مرحلہ آسان نہیں ہوگا۔ انھوں نے کہا، یہ مشکل ہونے والا ہے۔
کیا کیا غیر یقینی
سوالات میں اہم مراحل کا وقت شامل ہے۔ حماس کے ایک اہلکار نے کہا کہ کچھ یرغمالیوں کی لاشوں کو تلاش کرنے میں دن یا ہفتے درکار ہوں گے۔ اور حماس کے سینئر عہدیداروں نے مشورہ دیا ہے کہ ابھی بھی بڑے اختلافات ہیں جن کے لیے مزید مذاکرات کی ضرورت ہے۔
یہ واضح نہیں ہے کہ حماس کے اہلکار اس منصوبے پر آپس میں متفق ہو سکتے ہیں۔ ایک اہلکار، اسامہ حمدان نے العربی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ حماس غزہ کی پٹی کی غیر ملکی انتظامیہ سے انکار کر دے گی اور غیر ملکی افواج کا داخلہ "ناقابل قبول" ہوگا۔
منصوبے کے کچھ حصے غیر واضح ہیں۔ حماس چاہتی ہے کہ اسرائیل غزہ سے مکمل طور پر نکل جائے، لیکن منصوبے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل "سیکیورٹی پریمیٹر موجودگی" کو برقرار رکھے گا، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ علاقے کے اندر بفر زون بنائے گا۔
اور غزہ کا مستقبل سوالیہ نشان ہے۔ اس منصوبے میں کہا گیا ہے کہ اگر فلسطینی اتھارٹی کافی حد تک اصلاحات کرتی ہے اور غزہ کی تعمیر نو کو آگے بڑھاتی ہے، تو "حالات آخرکار فلسطینیوں کی خود ارادیت اور ریاست کے لیے قابل اعتبار راستے کے لیے ہو سکتے ہیں۔"
آگے کیا ہو سکتا ہے
ایک سینئر مصری اہلکار نے ہفتے کے روز کہا کہ امریکی ایلچی سٹیو وٹ کوف مصر میں امریکی مذاکراتی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اسرائیل اور حماس کے وفود جاری مذاکرات میں شامل ہوں گے۔
اہلکار نے یہ بھی کہا کہ عرب ثالث فلسطینیوں کے درمیان ایک جامع مذاکرات کی تیاری کر رہے ہیں جس کا مقصد غزہ کے مستقبل کے حوالے سے ان کے موقف کو یکجا کرنا ہے۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ وہ میڈیا کو بریف کرنے کا مجاز نہیں تھا۔
(ایسوسی ایٹیڈ پریس کے ان پٹ کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: