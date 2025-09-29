ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ پر بڑا بیان، کسی خاص بات کا اشارہ، غزہ معاہدے کی امید
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں ایک اہم پیش رفت کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ عظمت حاصل کرنے کا حقیقی موقع ہے۔
Published : September 29, 2025 at 10:53 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بڑا تبصرہ کیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن حالیہ پیش رفت سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ کے معاہدے کی توقع ہے۔ ٹرمپ اس مقصد کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد انہوں نے مشرق وسطیٰ کے بڑے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کی اور اجلاس کو کامیاب قرار دیا۔
دوسری جانب کئی یوروپی ممالک نے فلسطین کو ایک قوم کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ تاہم اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ "کچھ خاص" کا اشارہ دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو دعویٰ کیا کہ مشرق وسطیٰ میں "عظیمیت" کے لیے "سب ایک ساتھ ہیں۔"
Donald J. Trump Truth Social Post 08:51 AM EST 09/28/25 pic.twitter.com/QpacG4YVl2— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 28, 2025
ہر کوئی پہلی بار کسی خاص چیز کے لیے تیار
یہ واضح نہیں تھا کہ ریپبلکن رہنما کس "عظیمیت" کا حوالہ دے رہے تھے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ٹروتھ سوشل پر لکھا، "ہمارے پاس مشرق وسطیٰ میں عظمت حاصل کرنے کا حقیقی موقع ہے۔ ہر کوئی پہلی بار کسی خاص چیز کے لیے تیار ہے۔ ہم اسے پورا کر لیں گے!!!"
امریکا نے 21 نکاتی تجویز پیش کی تھی
حال ہی میں امریکا نے 21 نکاتی تجویز پیش کی تھی جس کا مقصد غزہ کے تنازعہ کو حل کرنا تھا۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب رواں ماہ کے اوائل میں دوحہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ یہ تجویز اسرائیل اور واشنگٹن دونوں پر جنگ کے خاتمے کے لیے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے درمیان سامنے آئی ہے۔
ایسا معاہدہ جس سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے
واضح رہے کہ یہ تنازعہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد شروع ہوا جس میں تقریباً 1,200 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فلسطین اور غزہ کے دیگر علاقوں پر بمباری شروع ہونے کے بعد سے اب تک 66 ہزار سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابھی چند روز قبل، ٹرمپ نے اس اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ ایک اہم پیش رفت قریب ہے۔ جمعے کو وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ لان میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے (مقامی وقت کے مطابق)، انھوں نے کہا، "ایسا لگتا ہے کہ ہمارے درمیان غزہ پر ایک معاہدہ ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو یرغمالیوں کی واپسی کا باعث بنے گا۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہو گا جس سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔"
فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر اختلافات
ان کے تبصرے اس وقت سامنے آئے جب انھوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر عرب رہنماؤں سے ملاقات کے دوران تنازعہ کے خاتمے کے لیے 21 نکاتی اقدام کا اعلان کیا۔ منگل کو (مقامی وقت کے مطابق)، ٹرمپ نے غزہ پر ہونے والی اعلیٰ سطحی ملاقاتوں میں سے ایک کو انتہائی کامیاب قرار دیا، حالانکہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر اختلافات تھے۔
80ویں UNGA کے دوران نیویارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے نکلنے کے بعد انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "غزہ پر ہماری ایک بہت اچھی میٹنگ رہی، یہ اسرائیل کے علاوہ تمام بڑے ممالک کے ساتھ بہت کامیاب میٹنگ تھی، لیکن اس سلسلہ میں اگلی میٹنگ بھی جلد ہوگی۔"
فلسطین کو یکطرفہ طور پر تسلیم کرنے کی مخالفت: ٹرمپ
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے رسمی خطاب میں ٹرمپ نے فلسطین کو یکطرفہ طور پر تسلیم کرنے کی مخالفت کی اور ایسی کوششوں کو حماس کے لیے انعام سے تعبیر کیا۔ انہوں نے جنگ بندی اور جنگ کے خاتمے کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا، "اس تنظیم کے اندر کچھ لوگ تنازعات کو ہوا دینے کے لیے یکطرفہ طور پر فلسطین کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حماس کے دہشت گردوں کو ان کے مظالم کا بہت بڑا انعام ملے گا۔"