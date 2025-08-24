ETV Bharat / international

ایک سال قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے یوکرین کا دورہ کیا اور صدر زیلنسکی کو ہندوستان کے دورے کی دعوت دی تھی۔

ولڈیمیر زیلینسکی اور پی ایم مودی (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 24, 2025 at 1:51 PM IST

4 Min Read

نئی دہلی: ہندوستان میں یوکرین کے سفیر اولیکزینڈر پولشچک نے ہفتے کے روز اشارہ دیا کہ صدر ولادیمیر زیلنسکی ہندوستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ان کے دورہ بھارت کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تاریخ کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ پولشچک نے اے این آئی سے بات کرتے ہوئے کہا، "صدر زیلنسکی یقینی طور پر ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ یہ ہمارے دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہم ایک مقررہ تاریخ پر اتفاق کرنے کے عمل میں ہیں۔"

انہوں نے یہ بھی کہا کہ 23 ​​اگست ایک تاریخی دن ہے، جیسا کہ ایک سال قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلی بار یوکرین کا دورہ کیا تھا اور صدر زیلنسکی کو ہندوستان کے دورے کی دعوت دی تھی۔ ہندوستان اور یوکرین کے درمیان بڑھتی ہوئی بات چیت کا خیرمقدم کرتے ہیں۔

یوکرین کے قومی پرچم کے دن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے 2023 سے ہندوستان اور یوکرین کے درمیان بڑھتی ہوئی بات چیت کا خیرمقدم کیا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ریمارکس کی تعریف کی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت جنگ میں غیر جانبدار نہیں ہے لیکن وہ امن، سفارت کاری اور سیاسی مذاکرات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔

پولشچک نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے اگست 2024 میں یوکرین کا دورہ کیا اور ایک دوست کی حیثیت سے یوکرین میں امن قائم کرنے میں مدد کرنے کی پیشکش کی۔ سفیر نے یوکرین-روس تنازعہ کو ختم کرنے میں ہندوستان کے مزید فعال کردار پر بھی زور دیا۔

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بحث متوقع

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کیف، ماسکو کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کی وجہ سے، نئی دہلی کو ممکنہ امن مذاکرات میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر دیکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرائنی فریق کو امید ہے کہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں یہ بات چیت جاری رہے گی۔

انہوں نے مزید کہا، "ہندوستان یوکرین میں امن کے قیام کے مقصد سے اپنے تمام شراکت داروں اور روسی فیڈریشن کے درمیان امن، بات چیت، بات چیت اور سیاسی رابطوں کی حمایت کرتا ہے۔"

زیلنسکی نے پی ایم مودی سے بات کی

اگست کے اوائل میں زیلنسکی نے کہا تھا کہ انھوں نے وزیر اعظم مودی سے بات کی ہے، جس کے دوران یوکرائنی رہنما نے ہندوستان سے جنگ کے خاتمے کے لیے امن کوششوں کی حمایت کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس فون پر بات چیت کے دوران وزیر اعظم مودی نے یوکرین جنگ میں ہندوستان کے موقف کو دہرایا۔

پی ایم مودی نے کہا، "میں نے انہیں تنازعہ کے جلد اور پرامن حل کی ضرورت پر ہندوستان کے مضبوط موقف سے آگاہ کیا۔ ہندوستان اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ یوکرین کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔"

وزیر اعظم مودی نے جمعرات کو فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ فون پر بات چیت کی، جس میں انہوں نے یوکرین اور مغربی ایشیا میں جاری تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔

