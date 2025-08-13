اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے منگل کو دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں پانی کا بہاؤ روکنے کی کوئی بھی کوشش سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اس کا 'فیصلہ کن جواب' دیا جائے گا۔
اسلام آباد میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 'دشمن (بھارت) پاکستان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں چھین سکتا۔ اگر آپ نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو پاکستان آپ کو ایسا سبق سکھائے گا جسے آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔
جیو نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے زور دیا کہ پانی پاکستان کے لیے لائف لائن ہے اور بین الاقوامی معاہدوں کے تحت ملکی حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اپریل میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد، بین الاقوامی قانون کے تحت ایک خود مختار ملک کے طور پر اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے بھارت نے سندھ طاس معاہدہ (IWT) کو معطل کر دیا ہے۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ وہ ایسا اس وقت تک کرے گا جب تک کہ پاکستان قابل اعتبار اور ناقابل واپسی طور پر سرحد پار دہشت گردی کی حمایت ترک نہیں کرتا۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان نو سال تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد 1960 میں سندھ طاس معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ عالمی بینک کے سابق صدر یوجین بلیک نے مذاکرات کا آغاز کیا۔ یہ معاہدہ دنیا کے کامیاب ترین معاہدوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے تنازعات سمیت بہت سے تناؤ کو برداشت کیا ہے۔ یہ 50 سال سے زیادہ عرصے سے آبپاشی اور بجلی پیدا کرنے میں مددگار رہا ہے۔
سابق امریکی صدر ڈوائٹ آئزن ہاور نے اسے ایک انتہائی اداس دنیا کی تصویر میں ایک روشن مقام قرار دیا جسے ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت دریائے سندھ، جہلم، چناب جیسے مغربی دریا پاکستان کو اور مشرقی دریا جیسے راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے لیے مختص کیے گئے تھے۔
اس کے علاوہ، یہ معاہدہ دونوں ممالک کو دیے گئے دریاؤں کے مخصوص استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت انڈس ریور سسٹم کا 20 فیصد پانی بھارت اور باقی 80 فیصد پاکستان کو دیا جاتا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد سرخیوں میں تھا۔ اس معاہدے کو پاکستان کے تئیں ضرورت سے زیادہ فراخدلی دکھانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ یہ ہندوستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔
