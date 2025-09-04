بوسٹن: امریکہ کے شہر بوسٹن میں ایک وفاقی جج نے بدھ کے روز ٹرمپ انتظامیہ کو ہارورڈ یونیورسٹی کے لیے تحقیقی فنڈ میں 2.6 بلین ڈالر سے زیادہ کی کٹوتی کو منسوخ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آئیوی لیگ یونیورسٹی کو وائٹ ہاؤس کے ساتھ اپنی جنگ میں ایک اہم فتح دلائی۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج ایلیسن بروز نے فیصلہ دیا کہ یہ کٹوتیاں ہارورڈ کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ہارورڈ کی گورننس اور پالیسیوں میں تبدیلی کے مطالبات کو مسترد کرنے کے بدلے میں کی گئی کارروائی تھی۔ یہ عمل سراسر غیر قانونی ہے۔
امریکی حکومت نے فنڈنگ روکنے کی وجہ یہود دشمنی سے نمٹنے میں ہارورڈ کی تاخیر کو بتایا تھا۔ تاہم، جج نے کہا کہ یونیورسٹی کی وفاقی حمایت یافتہ تحقیق کا یہودیوں کے خلاف امتیازی سلوک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بروز نے لکھا، "انتظامی ریکارڈ کا جائزہ لینے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ (حکومت) نے اس ملک کی سرکردہ یونیورسٹیوں پر ٹارگٹڈ، نظریاتی طور پر محرک حملے کے لیے یہود دشمنی کو ٹارگٹڈ طور پر استعمال کیا۔" جج نے لکھا کہ ملک کو سامیت دشمنی سے لڑنا چاہیے۔ اسے آزادی اظہار کے حق کا بھی تحفظ کرنا چاہیے۔
ملک کی سب سے امیر یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی
خاص طور پر، عدالت کے فیصلے نے فنڈز کو منجمد کرنے کی ایک سیریز کو پلٹ دیا جو سراسر کٹوتیوں میں بدل گیا کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے ملک کی سب سے امیر یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ اپنی مخالفت کو بڑھایا۔ انتظامیہ نے اسکول کو غیر ملکی طلباء کی خدمات حاصل کرنے سے روکنے کی بھی کوشش کی ہے اور اعلیٰ تعلیم میں بڑے پیمانے پر دیکھے جانے والے تصادم میں ٹیکس سے مستثنیٰ حیثیت کو منسوخ کرنے کی دھمکی دی ہے۔