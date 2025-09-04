ETV Bharat / international

امریکی انتظامیہ کو بڑا دھچکا، عدالت نے ہارورڈ یونیورسٹی کیس میں ٹرمپ کا حکم مسترد کر دیا - HARVARD UNIVERSITY ON TRUMP

جج نے کہا کہ حکومت نے ملک کی سرکردہ یونیورسٹیوں پر ٹارگٹڈ، نظریاتی طور پر حوصلہ افزائی کیلیے حملہ کرنے یہود دشمنی کا استعمال کیا۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 26 اگست 2025 کو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں کابینہ کے اجلاس کے دوران خطاب کر رہے ہیں (AP (Associated Press)
بوسٹن: امریکہ کے شہر بوسٹن میں ایک وفاقی جج نے بدھ کے روز ٹرمپ انتظامیہ کو ہارورڈ یونیورسٹی کے لیے تحقیقی فنڈ میں 2.6 بلین ڈالر سے زیادہ کی کٹوتی کو منسوخ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آئیوی لیگ یونیورسٹی کو وائٹ ہاؤس کے ساتھ اپنی جنگ میں ایک اہم فتح دلائی۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج ایلیسن بروز نے فیصلہ دیا کہ یہ کٹوتیاں ہارورڈ کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ہارورڈ کی گورننس اور پالیسیوں میں تبدیلی کے مطالبات کو مسترد کرنے کے بدلے میں کی گئی کارروائی تھی۔ یہ عمل سراسر غیر قانونی ہے۔

امریکی حکومت نے فنڈنگ ​​روکنے کی وجہ یہود دشمنی سے نمٹنے میں ہارورڈ کی تاخیر کو بتایا تھا۔ تاہم، جج نے کہا کہ یونیورسٹی کی وفاقی حمایت یافتہ تحقیق کا یہودیوں کے خلاف امتیازی سلوک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بروز نے لکھا، "انتظامی ریکارڈ کا جائزہ لینے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ (حکومت) نے اس ملک کی سرکردہ یونیورسٹیوں پر ٹارگٹڈ، نظریاتی طور پر محرک حملے کے لیے یہود دشمنی کو ٹارگٹڈ طور پر استعمال کیا۔" جج نے لکھا کہ ملک کو سامیت دشمنی سے لڑنا چاہیے۔ اسے آزادی اظہار کے حق کا بھی تحفظ کرنا چاہیے۔

ملک کی سب سے امیر یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی

خاص طور پر، عدالت کے فیصلے نے فنڈز کو منجمد کرنے کی ایک سیریز کو پلٹ دیا جو سراسر کٹوتیوں میں بدل گیا کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے ملک کی سب سے امیر یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ اپنی مخالفت کو بڑھایا۔ انتظامیہ نے اسکول کو غیر ملکی طلباء کی خدمات حاصل کرنے سے روکنے کی بھی کوشش کی ہے اور اعلیٰ تعلیم میں بڑے پیمانے پر دیکھے جانے والے تصادم میں ٹیکس سے مستثنیٰ حیثیت کو منسوخ کرنے کی دھمکی دی ہے۔

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

