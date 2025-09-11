ETV Bharat / international

ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی چارلی کرک کا گولی مار کر قتل، امریکہ بھر میں پرچم سرنگوں کرنے کا حکم

ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر خبر کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ چارلی کرک ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل سے پڑھیں۔۔۔

چارلی کرک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ
چارلی کرک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ (File Photo: AP)
September 11, 2025

واشنگٹن: قدامت پسند نوجوانوں کے گروپ 'ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے' کے سی ای او اور شریک بانی چارلی کرک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ جانکاری کے مطابق چارلی کرک یوٹاہ ویلی یونیورسٹی میں ایک تقریب میں تقریر کر رہے تھے جب اچانک انہیں گولی مار دی گئی۔ نامعلوم حملہ آور نے کرک کی گردن میں گولی ماری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اس خبر کی تصدیق کی ہے۔

خبر رساں ایجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق کرک کو گولی لگنے کے بعد انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک مشتبہ شخص کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے تاہم اس کی شناخت تاحال ظاہر نہیں کی گئی۔

وہیں امریکی ٹرمپ نے کرک کے قتل کے بعد ان کے اعزاز میں ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ٹرمپ 'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ''عظیم اور افسانوی چارلی کرک انتقال کر گئے، امریکہ کے نوجوانوں کے دل کو چارلی کرک سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بشمول میرے ہر کوئی اس سے پیار کرتا تھا، اس کی تعریف کرتا تھا، اور اب، وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میلانیا اور میری تعزیت ان کی اہلیہ ایریکا اور خاندان کے ساتھ ہے۔ چارلی، ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔''

وائٹ ہاؤس نے سوشل میڈیا 'ایکس' پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ چارلی کرک کے اعزاز میں صدر ٹرمپ نے پورے امریکہ میں تمام امریکی پرچم سرنگوں کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیویارک ٹائمز کے مطابق فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب کرک یونیورسٹی کے ایک پروگرام کے دوران اجتماعی فائرنگ سے متعلق ایک طالب علم کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔

یوٹاہ ویلی یونیورسٹی نے تصدیق کی ہے کہ تفتیش کار اب بھی بندوق بردار کی تلاش کر رہے ہیں۔ متعدد ایجنسیاں تحقیقات میں شامل ہیں نیویارک ٹائمز کے مطابق یونیورسٹی کی ترجمان ایلن ٹرینر نے ایک بیان میں کہا کہ کسی مشتبہ شخص کو حراست میں نہیں لیا گیا، تفتیش ابھی جاری ہے۔

