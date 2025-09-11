ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی چارلی کرک کا گولی مار کر قتل، امریکہ بھر میں پرچم سرنگوں کرنے کا حکم
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر خبر کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ چارلی کرک ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل سے پڑھیں۔۔۔
واشنگٹن: قدامت پسند نوجوانوں کے گروپ 'ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے' کے سی ای او اور شریک بانی چارلی کرک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ جانکاری کے مطابق چارلی کرک یوٹاہ ویلی یونیورسٹی میں ایک تقریب میں تقریر کر رہے تھے جب اچانک انہیں گولی مار دی گئی۔ نامعلوم حملہ آور نے کرک کی گردن میں گولی ماری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اس خبر کی تصدیق کی ہے۔
خبر رساں ایجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق کرک کو گولی لگنے کے بعد انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک مشتبہ شخص کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے تاہم اس کی شناخت تاحال ظاہر نہیں کی گئی۔
The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 10, 2025
وہیں امریکی ٹرمپ نے کرک کے قتل کے بعد ان کے اعزاز میں ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ٹرمپ 'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ''عظیم اور افسانوی چارلی کرک انتقال کر گئے، امریکہ کے نوجوانوں کے دل کو چارلی کرک سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بشمول میرے ہر کوئی اس سے پیار کرتا تھا، اس کی تعریف کرتا تھا، اور اب، وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میلانیا اور میری تعزیت ان کی اہلیہ ایریکا اور خاندان کے ساتھ ہے۔ چارلی، ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔''
In honor of Charlie Kirk, a truly Great American Patriot, I am ordering all American Flags throughout the United States lowered to Half Mast until Sunday evening at 6 P.M.— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 10, 2025
وائٹ ہاؤس نے سوشل میڈیا 'ایکس' پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ چارلی کرک کے اعزاز میں صدر ٹرمپ نے پورے امریکہ میں تمام امریکی پرچم سرنگوں کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیویارک ٹائمز کے مطابق فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب کرک یونیورسٹی کے ایک پروگرام کے دوران اجتماعی فائرنگ سے متعلق ایک طالب علم کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔
یوٹاہ ویلی یونیورسٹی نے تصدیق کی ہے کہ تفتیش کار اب بھی بندوق بردار کی تلاش کر رہے ہیں۔ متعدد ایجنسیاں تحقیقات میں شامل ہیں نیویارک ٹائمز کے مطابق یونیورسٹی کی ترجمان ایلن ٹرینر نے ایک بیان میں کہا کہ کسی مشتبہ شخص کو حراست میں نہیں لیا گیا، تفتیش ابھی جاری ہے۔
