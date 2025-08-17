نئی دہلی: مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات کے اگلے دور کے لیے 25 اگست کو بھارت آنے والی امریکی ٹیم کا دورہ ملتوی ہونے کا امکان ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ زراعت اور ڈیری کے شعبوں میں مارکیٹ تک رسائی چاہتا ہے لیکن بھارت کی جانب سے اس مطالبے کو تسلیم کیے جانے کا امکان نہیں ہے۔
اس دو طرفہ تجارتی معاہدے پر بات چیت کے چھٹے دور کے لیے امریکی ٹیم کو بھارت آنا تھا۔ یہ مذاکرات 25 سے 29 اگست تک ہونے تھے۔ پی ٹی آئی نے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ 'اس دورے کے دوبارہ شیڈول ہونے کا امکان ہے۔'
میٹنگ کو ملتوی یا ری شیڈول کیا جانا اس لیے اہم ہے کیونکہ امریکہ نے بھارتی اشیاء پر 50 فیصد کا بھاری ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ بھارت پر زراعت اور ڈیری جیسے اہم شعبوں میں وسیع تر مارکیٹ تک رسائی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ بھارت اسے قبول نہیں کرسکتا کیونکہ اس سے چھوٹے اور معمولی کسانوں کی روزی روٹی متاثر ہوگی۔ بھارت نے واضح کیا ہے کہ وہ کسانوں اور مویشی پرور کسانوں کے مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، 'ہمارے کسانوں کا مفاد ہمارے لیے اولین ترجیح ہے۔' انہوں نے مزید کہا، 'بھارت کسانوں، ماہی گیروں اور ڈیری کسانوں کے مفادات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بھارت اس کے لیے تیار ہے۔' بھارت نے لاکھوں دیہی معاش پر ممکنہ اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے زراعت اور ڈیری جیسے حساس شعبوں کو بین الاقوامی مقابلے کے لیے کھولنے کی مسلسل مخالفت کی ہے۔
امریکہ اور بھارت نے دو طرفہ تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کو ستمبر اکتوبر 2025 تک مکمل کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ دونوں ممالک دو طرفہ تجارت کو موجودہ 191 بلین امریکی ڈالر سے دوگنا کرکے 2030 تک 500 بلین امریکی ڈالر تک پہنچانے کا ہدف لے کر چل رہے ہیں۔
امریکہ میں داخل ہونے والے بھارتی سامان پر 25 فیصد ٹیرف سات اگست سے نافذ العمل ہو گیا ہے، جب کہ روس سے خام تیل اور فوجی سازوسامان خریدنے کی وجہ سے بھارت پر عائد 25 فیصد اضافی ٹیرف 27 اگست سے لاگو ہوگا۔
وزارت تجارت کی رپورٹ کے مطابق اپریل سے جولائی کے دوران امریکہ کو بھارت کی برآمدات 21.64 فیصد بڑھ کر 33.53 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اس کے علاوہ درآمدات 12.33 فیصد بڑھ کر 17.41 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں۔ 2025-26 اپریل سے جولائی کی مدت میں (US$12.56 بلین کی باہمی تجارت) میں امریکہ بھارت کا بڑا تجارتی پارٹنر تھا۔
