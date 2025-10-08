بھارت میں امریکہ کے نئے سفیر کی تقرری، سرجیو گور کے نام پر امریکی سینیٹ کی مہر
امریکی سینیٹ نے سرجیو گور کو بھارت میں امریکہ کا اگلا سفیر مقرر کیا ہے۔
Published : October 8, 2025 at 1:39 PM IST
واشنگٹن: امریکی سینیٹ نے سرجیو گور کو بھارت میں امریکہ کا اگلا سفیر مقرر کیا ہے۔ 38 سالہ گور ان 107 نامزد امیدواروں میں شامل تھے جن کی سینیٹ نے منگل کو ووٹنگ میں تقرری کی تھی۔ 51 سینیٹرز نے حق میں اور 47 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ یہ تقرری امریکی حکومت کے جاری شٹ ڈاؤن کے باوجود ہوئی ہے۔
دیگر تصدیق شدہ نامزدگیوں میں کیلیفورنیا کے پال کپور کو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی ایشیائی امور اور فلوریڈا کی انجنی سنہا کو جمہوریہ سنگاپور میں سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ اگست میں ٹرمپ نے صدارتی عملے کے ڈائریکٹر گور کو بھارت میں امریکی سفیر اور جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے لیے خصوصی ایلچی کے طور پر نامزد کیا تھا۔
ٹرمپ نے گور کو ایک "عظیم دوست جو کئی برسوں سے میرے ساتھ ہے" کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے کہا، "دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے خطے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا ہو جس پر میں اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے میں مدد کرنے کے لیے مکمل بھروسہ کرسکوں۔ سرجیو ایک شاندار سفیر ہوگا۔"
امریکہ میں بھارتی سفیر ونے موہن کواترا نے گور کی نامزدگی کا خیرمقدم کیا اور انہیں ٹرمپ کے سب سے قابل اعتماد اتحادیوں میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو اہمیت اور ترجیح دیتا ہے۔
گذشتہ ماہ سینیٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سامنے اپنی تصدیقی سماعت کے دوران گور نے کہا کہ بھارت ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے جس کا مستقبل اس خطے اور اس سے آگے کے خطے کو روپ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس "اہم" شراکت داری میں امریکی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔
مزید پڑھیں: ٹرمپ کی ضد! ٹرمپ نے ایک اور ٹیرف بم گرادیا، باورچی خانے کی الماریوں، بھاری ٹرکوں اور برانڈڈ ادویات پر عائد کر دیے نئے ٹیکس
گور نے کہا، "امریکہ بھارت تجارتی تعلقات میں بہتری سے نہ صرف امریکہ کی مسابقت میں اضافہ ہوگا بلکہ دوسرے ممالک پر چین کے اقتصادی اثر و رسوخ کو بھی کم کیا جائے گا۔" گور نے مزید کہا کہ علاقائی استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے میں بھارت کے کردار کو "کم نہیں کیا جا سکتا"۔
انہوں نے پینل کو بتایا، "ایک مستحکم جنوبی ایشیا امریکہ اور تمام ممالک کے مفاد میں ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور بھارت کی شراکت داری 21ویں صدی کا تعین کرے گی۔
مزید پڑھیں: ٹرمپ کے قریبی سرجیو گور بھارت میں امریکہ کے اگلے سفیر ہوں گے
ٹرمپ نے پھر بدلے تیور۔۔ یورپی یونین کو بھارت اور چین پر 100 فیصد ٹیرف لگانے کی تجویز دی