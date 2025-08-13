واشنگٹن ڈی سی: اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ٹمی بروس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انہوں نے مزید کہا کہ "سفارت کار دونوں ممالک کے لیے پرعزم ہیں۔"
ان کا یہ تبصرہ فلوریڈا میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کے تبصرے کے بعد آیا، جہاں انہوں نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کو بھارت اور "نصف دنیا" کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس موقع پر امریکی ترجمان نے ایک مرتبہ پھر دہرایا کہ امریکہ نے اپنی سفارتی کوششوں کے ذریعہ بھارت پاکستان جنگ کو روک دیا تھا۔ بروس نے کہ، جب کوئی تنازعہ ہوتا تھا، جو کافی خوفناک صورت اختیار کر سکتا تھا۔ نائب صدر جے ڈی وینس، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے نے اس پر فوری تشویش ظاہر کی اور ہر حرکت پر نظر رکھی۔
بروس نے تنازعہ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششوں کی کامیابی پر زور دیتے ہوئے کہا، "ہم نے فون کالز کی نوعیت اور حملوں کو روکنے کے لیے کیے گئے کام کو بیان کیا، فریقین کو ایک ساتھ لا کر کچھ پائیدار تخلیق کی۔
انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ "دونوں ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بدستور برقرار ہیں - اچھے ہیں۔ سفارت کار دونوں ممالک کے لیے پرعزم ہیں۔"
منگل کو اسلام آباد میں قائم ہونے والے امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی کے مذاکرات پر روشنی ڈالتے ہوئے، انہوں نے تصدیق کی، امریکہ اور پاکستان نے اسلام آباد میں مذاکرات کے تازہ ترین دور کے دوران دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر سے نمٹنے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ امریکہ اور پاکستان نے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔"
انہوں نے مزید کہا، "خطے اور دنیا کے لیے، امریکہ کا ان دونوں ممالک کے ساتھ کام کرنا اچھی خبر ہے اور ایک ایسے مستقبل کو فروغ دے گا جو فائدہ مند ہو۔"
قابل ذکر بات یہ ہے کہ عاصم منیر نے دو ماہ سے بھی کم عرصے میں دوسری بار امریکہ کا دورہ کیا۔ یہ دورہ جون میں ٹرمپ کے ساتھ نجی لنچ کے بعد سامنے آیا ہے۔ منیر اتوار کو امریکہ کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے سلسلے میں واشنگٹن پہنچے تھے۔
یہ بھی پڑھیں: