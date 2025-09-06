ٹرمپ کے وزیر کی دھمکی، بولے، ایک دو ماہ میں معافی مانگے گا بھارت، رکھ دیں تین شرائط

ETV Bharat / international

September 6, 2025

نیویارک/واشنگٹن: امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لُٹنک نے جمعہ کو ہندوستان کے بارے میں ایک بڑی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جلد امریکی دباؤ کے سامنے جھک جائے گا۔ انہوں نے بھارت کو روس سے تیل خریدنے اور برکس میں شمولیت پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یا تو امریکہ کا ساتھ دے ورنہ اسے 50 فیصد ٹیرف برداشت کرنا پڑے گا۔

امریکی وزیر تجارت لُٹنک نے کہا کہ بھارت کو اپنا موقف جلد طے کرنا ہو گا۔ انہوں نے امریکہ کی معاشی طاقت کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بھارت ایک یا دو ماہ میں مذاکرات کی میز پر آئے گا اور وہ خود کہے گا کہ ہمیں افسوس ہے۔ بھارت کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے بلومبرگ کو انٹرویو کے دوران کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اور یہ ڈونالڈ ٹرمپ کی میز پر ہوگا کہ وہ پی ایم نریندر مودی کے ساتھ کیسے نمٹنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ ان پر چھوڑتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ صدر ہیں۔

بھارت امریکہ کے فیصلے کو نظر انداز کر رہا ہے

امریکی وزیر تجارت لُٹنک نے کہا کہ بھارت ایک عرصے سے امریکہ کے فیصلے کو نظر انداز کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے اپنا موقف نہ بدلا تو اس کی برآمدات پر 50 فیصد تک بھاری ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ لُٹنک (LUTNICK) نے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ٹیرف کے پرانے تنازعہ کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اکثر چھوٹی معیشتوں والے ممالک کو انتقامی کارروائیوں سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے گاہک سے ٹکراؤ اچھی بات نہیں۔ آخر میں، چھوٹے گاہک بڑے کاروباری طبقے کے ساتھ سمجھوتہ کرتے ہیں۔

امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے بھارت کو تین شرائط

لُٹنک نے دعویٰ کیا کہ دو ماہ کے اندر بھارت ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر ہوگا اور ان سے معافی مانگے گا اور سمجھوتہ کی بات کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے بھارت کو تین شرائط پر عمل کرنا ہو گا۔ بھارت کو یا تو امریکہ کے ساتھ اتحاد کرنا ہو گا یا پھر برکس کے ذریعے چین اور روس کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کا آپشن چننا ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنی منڈی کھولنا نہیں چاہتا۔ بھارت کو ہر قیمت پر روس سے تیل خریدنا بند کرنا ہو گا۔

امریکہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار

ساتھ ہی انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین ہمیں اشیاء فروخت کرتا ہے۔ بھارت ہمیں سامان بھی بیچتا ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت نہیں کر سکیں گے۔ ہم ایک بہت بڑے خریدار ہیں۔

