قطر پر حملہ اب امریکہ کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا: ٹرمپ کا نیا ایگزیکٹیو آرڈر
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹیو آرڈر جاری کیا ہے جس میں امریکہ نے قطر کی سلامتی کی ضمانت دینے کا وعدہ کیا ہے۔
Published : October 2, 2025 at 6:42 AM IST
دبئی: قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیل کے حملے کے بعد امریکا نے اپنے اتحادی خلیجی ملک کے دفاع کے لیے سخت فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹیو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس میں قطر کے دفاع کے لیے فوجی کارروائی سمیت تمام ضروری اقدامات استعمال کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اسرائیل یا کوئی اور ملک قطر پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ ان کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔
بدھ کو وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیا گیا یہ حکم 29 ستمبر کی تاریخ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ حکم ٹرمپ کی طرف سے توانائی سے مالا مال خلیجی ملک کو یقین دلانے کے لیے ایک اور قدم لگتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے قطر میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے اچانک حملے کے بعد، کیونکہ قطر غزہ کی پٹی میں جنگ پر حماس کے ساتھ جنگ بندی میں ثالثی کر رہا ہے۔
ایگزیکٹیو آرڈر میں دونوں ممالک کے "قریبی تعاون" اور "مشترکہ مفادات" کا حوالہ دیا گیا ہے اور "بیرونی حملوں کے خلاف قطر کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کی ضمانت" کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ’’امریکہ قطر کی سرزمین، خودمختاری یا اہم انفراسٹرکچر پر کسی بھی مسلح حملے کو امریکہ کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ تصور کرے گا۔‘‘
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ "اس طرح کے کسی بھی حملے کی صورت میں، امریکہ تمام قانونی اور مناسب اقدامات اٹھائے گا، بشمول سفارتی، اقتصادی اور، اگر ضرورت ہو تو، فوجی اقدامات، اپنے اور قطر کی قوم کے مفادات کے دفاع اور امن و استحکام کی بحالی کے لیے۔"
ٹرمپ نے پیر کو اس حکم نامے پر اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو کے دورہ واشنگٹن کے دوران دستخط کیے تھے۔ صدر ٹرمپ نے اس دن نیتن یاہو سے ملاقات کے دوران قطری وزیر اعظم کو فون کیا اور نیتن یاہو نے اس حملے پر قطر سے فون پر معافی مانگی، جس میں قطری سکیورٹی فورسز کے ایک رکن سمیت چھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔
قطر نے ابھی تک ٹرمپ کے ایگزیکٹیو آرڈر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ تاہم، قطر کے زیر ملکیت میڈیا گروپ الجزیرہ نے بدھ کو نمایاں طور پر رپورٹ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ کا نیا ایگزیکٹیو آرڈر اسرائیلی حملے کے بعد قطر کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔
تاہم، اس آرڈر کی صداقت پر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ قانونی طور پر پابند معاہدوں یا معاہدوں کے لیے امریکی سینیٹ کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ تاہم، امریکی صدور اس سے قبل سینیٹ کی منظوری کے بغیر بین الاقوامی معاہدے کر چکے ہیں، جیسے کہ اس وقت کے صدر براک اوباما کا عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کا جوہری معاہدہ۔ مزید برآں، امریکی فوجی کارروائی سے متعلق کوئی بھی فیصلہ صدر پر منحصر ہے۔