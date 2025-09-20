ٹرمپ نے امریکہ میں بسنے کا راستہ کھول دیا، لانچ کیا گولڈ کارڈ، جانیں فیس
امریکی صدر نے 'گولڈ کارڈ' جاری کرتے ہوئے کہاکہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے امریکہ کا قرضہ کم ہوگا۔ مزید پڑھیں
Published : September 20, 2025 at 9:58 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر کے امیر افراد کے لیے 'گولڈ کارڈ' ویزا پروگرام شروع کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت لوگوں کو امریکہ میں مستقل طور پر آباد ہونے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق فیس افراد کے لیے ایک ملین ڈالر (8,80,91,800 روپے) اور کارپوریشنز کے لیے تقریباً دو ملین ڈالر مقرر کی گئی ہے۔ گولڈ کارڈ کا اجراء کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یہ پروگرام بہت کامیاب ہوگا اور اس سے امریکہ کی آمدنی میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ گولڈ کارڈ سے حاصل ہونے والی آمدنی کو قرضوں کی ادائیگی، ٹیکسوں کو کم کرنے اور بہت سے دوسرے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ 'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے لکھا، "آج مجھے 'ٹرمپ گولڈ کارڈ' کے اجراء کا اعلان کرتے ہوئے بہت فخر اور خوشی محسوس ہو رہی ہے۔" اس کے تحت لوگوں کو امریکہ میں آباد ہونے کے لیے ایک ملین ڈالر، اور کارپوریشنز کو دو ملین ڈالر کی فیس ادا کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں کافی طویل وقت تک غیر قانونی تارکین وطن آئے اور ہمارے ملک کے امیگریشن سسٹم کو خراب کر دیا ہے۔
ٹرمپ نے مزید لکھا کہ ''اب وقت آگیا ہے کہ امریکی عوام اور ٹیکس دہندگان کو اس نظام سے فائدہ ملے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ 'ٹرمپ گولڈ کارڈ' بہت کامیابی ہوگا اور 100 بلین ڈالر سے زیادہ کمائے گا۔ یہ رقم ملک کے ٹیکسوں کو کم کرنے، قرض کی ادائیگی اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی۔
کامرس سکریٹری لٹنک نے معلومات فراہم کی
یہ پروگرام موجودہ روزگار پر مبنی گرین کارڈ کیٹیگریز EB-1 اور EB-2 کی جگہ لے گا، جس کی شروعات 80,000 دستیاب ویزوں سے ہوگی۔ کامرس سکریٹری لٹنک نے وضاحت کی کہ آپ امریکہ کو ایک ملین ڈالر کا تعاون دے کر اس ملک کے لیے غیر معمولی قدر ثابت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ روزگار کے گرین کارڈ پروگرام سے پہلے ہر سال 281,000 افراد آتے تھے۔ ان افراد کی اوسط آمدنی 66,000 ڈالر تھی۔ کامرس سیکرٹری نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو گا۔ صرف غیر معمولی اور اعلیٰ درجے کے لوگ آئیں گے۔ یہ افراد امریکیوں سے ملازمتیں نہیں چھینیں گے، بلکہ ان کے لیے ملازمتیں پیدا کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کے مطابق درخواست دہندگان کو امریکی ویزا کے لیے اب تک کے سب سے سخت جانچ کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ جانچ کے اس عمل پر فی درخواست دہندہ $15,000 اضافی لاگت آئے گی اور یہ کام محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کرے گا۔ "ہم پہلے سے کہیں زیادہ سخت جانچ کرنے جا رہے ہیں،" لٹنک نے زور دیتے ہوئے کہا کہ کافی زیادہ فیس وصول کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ گرین کارڈ پروگرام کی طرح اس پروگرام میں قومی سلامتی کے خدشات یا مجرمانہ پس منظر رکھنے والے افراد کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔
مزید پڑھیں:
ٹرمپ انتظامیہ کا ایچ-1 بی ویزوں پر بڑا فیصلہ، اب امریکہ جانے کے لیے دینے ہوں گے 89 لاکھ روپے
ٹرمپ نے بھارت کو تیئیس بڑے غیر قانونی منشیات پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں کیا شامل، امریکہ کے لیے قرار دیا خطرہ