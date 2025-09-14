ٹرمپ کا نیٹو ممالک سے چین پر 50 سے 100 فیصد ٹیرف لگانے کا مطالبہ، کہا روس سے تیل خریدنا بند کریں
اب ٹرمپ نے نیٹو ممالک سے کہا کہ وہ چین پر زیادہ سے زیادہ محصولات عائد کریں اور ماسکو سے تیل خریدنا بند کریں۔
Published : September 14, 2025 at 7:23 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سنیچر کے روز کہا کہ نیٹو ممالک کو چاہیے کہ وہ یوکرین تنازع کو ختم کرنے میں مدد کے لیے چین پر 50 سے 100 فیصد محصولات عائد کریں۔ ٹرمپ نے نیٹو ممالک سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ روس سے تیل خریدنا بند کر دیں۔
ٹرمپ نے روس اور چین کو نشانہ بنایا
اس سے ایک روز قبل امریکہ نے جی-7 ممالک سے روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر محصولات عائد کرنے کی درخواست کی تھی۔ ٹرمپ نے 'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ وہ روس پر بڑی پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہیں، بشرطیکہ تمام نیٹو ممالک اس پر متفق ہو جائیں اور ایسا کرنا شروع کر دیں اور ماسکو سے تیل خریدنا بند کر دیں۔
'نیٹو ممالک چین پر محصولات بڑھائیں'
امریکی صدر نے کہا کہ جیت کے لیے نیٹو کا عزم "100 فیصد سے بہت کم رہا ہے، اور کچھ لوگوں کی طرف سے روسی تیل کی خریداری حیران کن ہے۔" انہوں نے کہا، "یہ روس کے ساتھ آپ کی بات چیت کی پوزیشن اور سودے بازی کی طاقت کو بہت کمزور کرتا ہے۔" ٹرمپ نے کہا کہ جب نیٹو ممالک متفق ہوں گے تو وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔
ماسکو سے تیل مت خریدیں: ٹرمپ
امریکی صدر نے کہا کہ چین پر 50 فیصد سے 100 فیصد تک ڈیوٹی عائد کرنے سے "اس مہلک لیکن مضحکہ خیز جنگ کو ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔" انہوں نے کہا، "چین کا روس پر مضبوط کنٹرول اور گرفت ہے، اور یہ طاقتور ٹیرف اس گرفت کو توڑ دیں گے۔" ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یوکرین جنگ ان کا معاملہ نہیں ہے اور (اس کے آغاز کے وقت) اگر وہ صدر ہوتے تو یہ تنازعہ کبھی شروع نہ ہوتا۔
انہوں نے کہا، "یہ بائیڈن اور زیلنسکی کی جنگ ہے۔ میں یہاں صرف اسے روکنے اور ہزاروں روسی اور یوکرائینی لوگوں کی جانیں بچانے آیا ہوں... اگر نیٹو میرے کہنے پر عمل کرے تو جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور وہ تمام جانیں بچ جائیں گی! اگر نہیں، تو آپ میرا اور امریکہ کا وقت، توانائی اور پیسہ برباد کر رہے ہیں۔" خیال رہے کہ امریکہ نے چین سے درآمدات پر 30 فیصد اضافی ٹیرف لگایا ہے جب کہ بیجنگ نے واشنگٹن سے درآمدات پر 10 فیصد محصولات لگا رکھا ہے۔
