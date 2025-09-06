مودی سے دوستی سدا بہار، بھارت امریکہ کے بیچ خصوصی تعلقات: ڈونلڈ ٹرمپ

ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر کونسلر برائے تجارت اور مینوفیکچرنگ پیٹر ناوارو نے کہاکہ 'بھارت کا سب سے زیادہ ٹیرف امریکی ملازمتوں کو متاثر کرتا ہے۔
Published : September 6, 2025 at 7:45 AM IST
نئی دہلی: بھارت اور امریکہ کے درمیان "خصوصی تعلقات" ہیں اور اس کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ دونوں ممالک کے پاس ایسے مواقع اور حالات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی دہلی اور واشنگٹن کے بیچ ٹیرف کے تنازع اپنے تازہ ترین ریمارکس میں یہ بات کہی ہے۔
ٹرمپ نے جمعہ کو اوول آفس میں کہا کہ ’’میں ہمیشہ (نریندر) مودی کا دوست رہوں گا… وہ ایک عظیم وزیر اعظم ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ لیکن اس خاص لمحے میں وہ جو کر رہے ہیں، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تاہم بھارت اور امریکہ کے بیچ ایک خاص تعلق ہے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس موقعے کی مناسبت سے ایسے لمحات ہیں۔‘‘
ٹرمپ اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ کیا وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے تیار ہیں، کیوں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں، ممکنہ طور پر دو دہائیوں میں اپنے بدترین دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس پر جواب دیتے ہوئے ٹرمپ نے مذکورہ بالا باتیں کہی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس بات پر "بہت مایوس" ہیں کہ بھارت روس سے "اتنا زیادہ تیل" خریدے۔
"بھارت کے روس سے اتنا تیل خریدنے سے مجھے بہت مایوسی ہوئی اور میں نے انہیں بتا دیا، ہم نے بھارت پر بہت بڑا ٹیرف لگایا، 50 فیصد ٹیرف۔ میں مودی سے بہت اچھی طرح سے ملتا ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، وہ چند ماہ قبل یہاں آئے تھے۔" ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ نے بھارت اور روس کو چین بھارت کے ہاتھوں کھو دیا۔
Looks like we’ve lost India and Russia to deepest, darkest, China. May they have a long and prosperous future together! President Donald J. Trump— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 5, 2025
(TS: 05 Sep 06:14 ET)… pic.twitter.com/jxEROEIq0H
جمعہ کو ٹروتھ سوشل پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا، "ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بھارت اور روس کو سب سے گہرے تاریک ترین چین کے ہاتھوں کھو دیا ہے۔ دعا ہے کہ ان کا ایک طویل اور خوشحال مستقبل ہو!" ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن اور چینی رہنما شی جن پنگ کے ساتھ مودی کی ایک تصویر بھی پوسٹ کی۔
سوشل میڈیا پر ٹرمپ کی پوسٹ چینی شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے سربراہی اجلاس میں مودی، ژی اور پوتن کے درمیان تعلقات کے چند دن بعد سامنے آئی جس نے عالمی توجہ مبذول کرائی۔
ایک سوال کے جواب میں کہ بھارت اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی بات چیت کیسے ہو رہی ہے، ٹرمپ نے کہا، "وہ بہت اچھے جا رہے ہیں، دوسرے ممالک بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم ان سب کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ہم یورپی یونین سے ناراض ہیں کیونکہ نہ صرف گوگل کے ساتھ بلکہ ہماری تمام بڑی کمپنیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔"
FACTS: India highest tariffs costs U.S. jobs. India buys Russian oil purely to profit/Revenues feed Russia war machine. Ukrainians/Russians die. U.S. taxpayers shell out more. India can't handle truth/spins @washpo— Peter Navarro (@RealPNavarro) September 5, 2025
Leftist American fake news. QED. https://t.co/9UwdodYBEe
دریں اثنا، ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر کونسلر برائے تجارت اور مینوفیکچرنگ، پیٹر ناوارو نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بھارت کے سب سے زیادہ ٹیرف امریکی ملازمتوں کو متاثر کرتے ہیں۔
ناوارو نے کہا کہ "بھارت خالص منافع/آمدنی اور روس کی جنگی مشین کو کھلانے کے لیے روسی تیل خریدتا ہے۔ یوکرینی/روسی مرتے ہیں۔ امریکی ٹیکس دہندگان خرچ کرتے ہیں۔ بھارت اس سچائی/ہیراپھیری کو مزید نہیں ہینڈل کر سکتا۔"
