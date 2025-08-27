واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے مسلسل بیانات دے رہے ہیں۔ منگل کو انہوں نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس سال کے شروع میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ممکنہ جوہری تنازعہ کو روکنے میں براہ راست کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پی ایم مودی کو 'بہت شاندار' قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کو خبردار کیا کہ دشمنی جاری رکھنے سے تجارتی معاہدوں میں خلل پڑے گا۔
انہوں نے مبینہ طور پر بھارت پر بھاری محصولات عائد کرنے کی دھمکی بھی دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ نہ رکی تو اتنا بھاری ٹیرف لگا دیں گے کہ آپ کا سر چکرائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کابینہ کی میٹنگ کے دوران بھارت کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر معاہدہ نہ مانا گیا تو مزید ٹیرف لگائے جائیں گے۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک دونوں کے درمیان تنازعہ حل نہیں ہو جاتا وہ تجارتی معاہدے پر آگے نہیں بڑھیں گے۔
ٹرمپ نے پی ایم مودی کو بہت زبردست کہا
امریکی صدر نے پی ایم مودی سے بات کرنے کے بارے میں کہا کہ میں ایک بہت ہی شاندار شخص یعنی ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ دونوں ممالک کے درمیان بہت زیادہ دشمنی ہے۔ یہ آج سے نہیں بلکہ ایک عرصے سے چل رہا ہے۔ انہوں نے سخت الفاظ میں کہا کہ میں بھارت کے ساتھ کوئی کاروباری معاہدہ نہیں کرنا چاہتا۔
آپ دونوں ملک ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے کل دوبارہ کال کریں، لیکن ہم آپ کے ساتھ کوئی سودا نہیں کریں گے، ورنہ ہم آپ پر اتنے زیادہ ٹیرف لگا دیں گے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کا سر چکرائے گا۔ آپ جنگ میں پھنسنے والے نہیں ہیں۔ تقریباً پانچ گھنٹے کے اندر، یہ ہو گیا۔ اب شاید دوبارہ شروع ہو جائے، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو میں اسے روک دوں گا۔ ہم ایسی چیزیں نہیں ہونے دے سکتے۔
سات یا اس سے زیادہ لڑاکا طیارے مار گرائے گئے
ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ جنگ کے دوران سات یا اس سے زیادہ لڑاکا طیارے مار گرائے گئے۔ انہوں نے کہا، "میں نے انہیں لڑتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے سات طیارے مار گرائے۔ میں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بہت سارے طیارے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، 150 ملین ڈالر کے طیارے مار گرائے گئے۔ بہت کچھ۔ سات، شاید اس سے بھی زیادہ۔" انہوں نے اصل تعداد ظاہر نہیں کی۔ امریکی صدر نے پہلے نمبر پانچ رکھا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے کشیدگی کو روکنے کے لیے تجارتی دباؤ کا استعمال کیا۔
کوریا کے صدر سے دو طرفہ ملاقات
جمہوریہ کوریا کے صدر سے دو طرفہ ملاقات کے دوران پیر کو (مقامی وقت کے مطابق) انہوں نے کہا کہ میں نے ان تمام جنگوں کو روک دیا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی جنگ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہوئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ اگلے درجے کی ایٹمی جنگ تھی۔ انہوں نے پہلے ہی 7 جیٹ طیاروں کو مار گرایا تھا۔ یہ بہت مضبوط تھا۔ میں نے کہا کیا آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر آپ لڑتے رہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کوئی تجارت یا کچھ معاہدہ نہیں کریں گے، آپ کے پاس اسے طے کرنے کے لیے 24 گھنٹے ہیں۔ 'اچھا، اب کوئی جنگ نہیں ہو رہی۔ میں نے اسے کئی مواقع پر استعمال کیا۔ میں نے تجارت کا استعمال کیا اور جو کچھ میرے پاس تھا، میں نے وہ کیا۔
ہندوستان اور پاکستان جوہری تنازعہ کے قریب آگئے
واضح رہے کہ ٹرمپ اس سے پہلے بھی کئی بار پاک بھارت تنازعہ کا ذکر کر چکے ہیں۔ جولائی میں، انہوں نے ایسا ہی دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان جوہری تنازعہ کے قریب آگئے تھے، جس میں 26 لوگ مارے گئے تھے اور انہوں نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک اہم وقت پر مداخلت کی۔